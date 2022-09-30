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Чем, как не расизмом, является русофобия? - Путин

Чем, как не расизмом, является русофобия? - Путин - 30.09.2022 Украина.ру

Чем, как не расизмом, является русофобия? - Путин

Президент РФ Владимир Путин объяснил причинцы русофобии Запада

2022-09-30T15:42

2022-09-30T15:42

2022-09-30T15:42

новости

владимир путин

запад

расизм

русофобия

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По словам президента, западные страны остались такими же колонизаторами, какими были и сотни лет назад.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, запад, расизм, русофобия