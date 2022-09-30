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Чем, как не расизмом, является русофобия? - Путин
Чем, как не расизмом, является русофобия? - Путин - 30.09.2022 Украина.ру
Чем, как не расизмом, является русофобия? - Путин
Президент РФ Владимир Путин объяснил причинцы русофобии Запада
2022-09-30T15:42
2022-09-30T15:42
2022-09-30T15:42
новости
владимир путин
запад
расизм
русофобия
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По словам президента, западные страны остались такими же колонизаторами, какими были и сотни лет назад.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, запад, расизм, русофобия
Новости, Владимир Путин, Запад, расизм, Русофобия
Чем, как не расизмом, является русофобия? - Путин
Президент РФ Владимир Путин объяснил причинцы русофобии Запада
Одна из причин многовековой русофобии - мы не дали себя обобрать в период колонизации, заставили Европу равноправно торговать.
По словам президента, западные страны остались такими же колонизаторами, какими были и сотни лет назад.