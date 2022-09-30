ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке
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© Public domain
В пятницу ВСУ обстреляли Северодонецк (ЛНР) из РСЗО HIMARS, было разрушено здание, в котором ранее располагался офис миссии ООН, сообщает 30 сентября Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале
Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел [в] 02:50 по населенному пункту Северодонецк с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты).
Правительство республики, сообщает, что информация о жертвах и пострадавших пока уточняется.
Также 30 сентября был обстрелян Херсон, в результате атаки погиб член администрации Алексей Катериничев.
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