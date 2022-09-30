https://ukraina.ru/20220930/1039247929.html

ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке

ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке - 30.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке

В пятницу ВСУ обстреляли Северодонецк (ЛНР) из РСЗО HIMARS, было разрушено здание, в котором ранее располагался офис миссии ООН, сообщает 30 сентября Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале

2022-09-30T12:18

2022-09-30T12:18

2022-09-30T12:18

новости

himars

обстрелы

лнр

северодонецк

оон

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038691869_175:103:1057:599_1920x0_80_0_0_97ec51b6085b1e937fc99724dc968105.jpg

Правительство республики, сообщает, что информация о жертвах и пострадавших пока уточняется.Также 30 сентября был обстрелян Херсон, в результате атаки погиб член администрации Алексей Катериничев.

https://ukraina.ru/20220930/1039246203.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, himars, обстрелы, лнр, северодонецк, оон, всу