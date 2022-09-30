ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке - 30.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке
ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке - 30.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке
В пятницу ВСУ обстреляли Северодонецк (ЛНР) из РСЗО HIMARS, было разрушено здание, в котором ранее располагался офис миссии ООН, сообщает 30 сентября Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале
2022-09-30T12:18
2022-09-30T12:18
новости
himars
обстрелы
лнр
северодонецк
оон
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Правительство республики, сообщает, что информация о жертвах и пострадавших пока уточняется.Также 30 сентября был обстрелян Херсон, в результате атаки погиб член администрации Алексей Катериничев.
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новости, himars, обстрелы, лнр, северодонецк, оон, всу
Новости, HIMARS, обстрелы, ЛНР, Северодонецк, ООН, ВСУ

ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке

12:18 30.09.2022
 
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В пятницу ВСУ обстреляли Северодонецк (ЛНР) из РСЗО HIMARS, было разрушено здание, в котором ранее располагался офис миссии ООН, сообщает 30 сентября Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале
Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел [в] 02:50 по населенному пункту Северодонецк с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты).
Правительство республики, сообщает, что информация о жертвах и пострадавших пока уточняется.
Также 30 сентября был обстрелян Херсон, в результате атаки погиб член администрации Алексей Катериничев.
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
12:01
Теракты и убийства мирных жителей, бои под Красным Лиманом. Главное на Украине на 12:00 30 сентябряУкраинские военные расстреляли колонну мирных жителей, выезжавших в освобождённую Запорожскую область. ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и совершать теракты в Северной Таврии. Украинские военные заняли Ямполь
 
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