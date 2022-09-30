Контрактники не смогут уволиться до конца СВО - 30.09.2022 Украина.ру
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Контрактники не смогут уволиться до конца СВО
Контрактники не смогут уволиться до конца СВО - 30.09.2022 Украина.ру
Контрактники не смогут уволиться до конца СВО
Военнослужащие контракта не смогут прекратить службу по истечению контракта или своему желанию до окончания спецоперации, сообщает 30 сентября портал "Объясняем.рф"
2022-09-30T11:36
2022-09-30T11:36
новости
мобилизация
контракт
военнослужащие
увольнение
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В сообщении также сказано, что что в период проведения частичной мобилизации военнослужащие-контрактники, не могут быть уволены в связи с окончанием контракта, если они не достигли предельного возраста пребывания на военной службе.Уточняется, что основания для увольнения с контракта следующие: достижение предельного возраста, по состоянию здоровья и в случае судебного приговора о лишении свободы.
https://ukraina.ru/20220926/1039087815.html
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новости, мобилизация, контракт, военнослужащие, увольнение
Новости, мобилизация, контракт, Военнослужащие, увольнение

Контрактники не смогут уволиться до конца СВО

11:36 30.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Военнослужащие контракта не смогут прекратить службу по истечению контракта или своему желанию до окончания спецоперации, сообщает 30 сентября портал "Объясняем.рф"
Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают своё действие до окончания СВО.
В сообщении также сказано, что что в период проведения частичной мобилизации военнослужащие-контрактники, не могут быть уволены в связи с окончанием контракта, если они не достигли предельного возраста пребывания на военной службе.
Уточняется, что основания для увольнения с контракта следующие: достижение предельного возраста, по состоянию здоровья и в случае судебного приговора о лишении свободы.
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