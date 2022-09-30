https://ukraina.ru/20220930/1039245124.html

Контрактники не смогут уволиться до конца СВО

Контрактники не смогут уволиться до конца СВО - 30.09.2022 Украина.ру

Контрактники не смогут уволиться до конца СВО

Военнослужащие контракта не смогут прекратить службу по истечению контракта или своему желанию до окончания спецоперации, сообщает 30 сентября портал "Объясняем.рф"

2022-09-30T11:36

2022-09-30T11:36

2022-09-30T11:36

новости

мобилизация

контракт

военнослужащие

увольнение

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В сообщении также сказано, что что в период проведения частичной мобилизации военнослужащие-контрактники, не могут быть уволены в связи с окончанием контракта, если они не достигли предельного возраста пребывания на военной службе.Уточняется, что основания для увольнения с контракта следующие: достижение предельного возраста, по состоянию здоровья и в случае судебного приговора о лишении свободы.

https://ukraina.ru/20220926/1039087815.html

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новости, мобилизация, контракт, военнослужащие, увольнение