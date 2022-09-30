https://ukraina.ru/20220930/1039245124.html
Контрактники не смогут уволиться до конца СВО
Контрактники не смогут уволиться до конца СВО - 30.09.2022 Украина.ру
Контрактники не смогут уволиться до конца СВО
Военнослужащие контракта не смогут прекратить службу по истечению контракта или своему желанию до окончания спецоперации, сообщает 30 сентября портал "Объясняем.рф"
2022-09-30T11:36
2022-09-30T11:36
2022-09-30T11:36
новости
мобилизация
контракт
военнослужащие
увольнение
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В сообщении также сказано, что что в период проведения частичной мобилизации военнослужащие-контрактники, не могут быть уволены в связи с окончанием контракта, если они не достигли предельного возраста пребывания на военной службе.Уточняется, что основания для увольнения с контракта следующие: достижение предельного возраста, по состоянию здоровья и в случае судебного приговора о лишении свободы.
https://ukraina.ru/20220926/1039087815.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, контракт, военнослужащие, увольнение
Новости, мобилизация, контракт, Военнослужащие, увольнение
Контрактники не смогут уволиться до конца СВО
Военнослужащие контракта не смогут прекратить службу по истечению контракта или своему желанию до окончания спецоперации, сообщает 30 сентября портал "Объясняем.рф"