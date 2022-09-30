https://ukraina.ru/20220930/1039241107.html
В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы
В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы - 30.09.2022 Украина.ру
В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы
На выезде из Запорожья ВСУ открыли огонь по колонне людей, направлявшихся на освобожденные территории, сообщает 30 сентября член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
2022-09-30T10:08
2022-09-30T10:08
2022-09-30T10:11
новости
беженцы
запорожье
всу
обстрелы
дети
жертвы
погибшие
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Данных о точном числе пострадавших и погибших на данный момент нет, украинская сторона сообщает о почти тридцати жертвах.Об обстреле колонны сообщила и администрация Энергодара: люди двигались по направлению к городу. Накануне официальный представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о расстреле колонны беженцев в Харьковской области. При обстреле погибли более 30 человек, многие из которых – дети.
https://ukraina.ru/20220929/1039232596.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беженцы, запорожье, всу, обстрелы, дети, жертвы, погибшие
Новости, беженцы, Запорожье, ВСУ, обстрелы, дети, жертвы, погибшие
В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы
10:08 30.09.2022 (обновлено: 10:11 30.09.2022)
На выезде из Запорожья ВСУ открыли огонь по колонне людей, направлявшихся на освобожденные территории, сообщает 30 сентября член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов