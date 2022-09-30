В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы - 30.09.2022 Украина.ру
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В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы
В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы - 30.09.2022 Украина.ру
В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы
На выезде из Запорожья ВСУ открыли огонь по колонне людей, направлявшихся на освобожденные территории, сообщает 30 сентября член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
2022-09-30T10:08
2022-09-30T10:11
новости
беженцы
запорожье
всу
обстрелы
дети
жертвы
погибшие
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Данных о точном числе пострадавших и погибших на данный момент нет, украинская сторона сообщает о почти тридцати жертвах.Об обстреле колонны сообщила и администрация Энергодара: люди двигались по направлению к городу. Накануне официальный представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о расстреле колонны беженцев в Харьковской области. При обстреле погибли более 30 человек, многие из которых – дети.
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новости, беженцы, запорожье, всу, обстрелы, дети, жертвы, погибшие
Новости, беженцы, Запорожье, ВСУ, обстрелы, дети, жертвы, погибшие

В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы

10:08 30.09.2022 (обновлено: 10:11 30.09.2022)
 
© TelegramРасстрел гуманитарной колонны под Запорожьем
Расстрел гуманитарной колонны под Запорожьем
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На выезде из Запорожья ВСУ открыли огонь по колонне людей, направлявшихся на освобожденные территории, сообщает 30 сентября член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
Данных о точном числе пострадавших и погибших на данный момент нет, украинская сторона сообщает о почти тридцати жертвах.
Об обстреле колонны сообщила и администрация Энергодара: люди двигались по направлению к городу.
Всего прозвучало до 15 артиллерийских взрывов. Сообщается о большом количестве погибших и раненых.
Накануне официальный представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о расстреле колонны беженцев в Харьковской области. При обстреле погибли более 30 человек, многие из которых – дети.
Размещение эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 20:07
Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на УкраинеУкраинские военные расстреляли колонну мирных беженцев в Харьковской области, погибли в том числе и дети. В России и на Украине готовятся к подписанию договора о принятии в РФ Северной Таврии и Донбасса
 
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