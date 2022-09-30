https://ukraina.ru/20220930/1039241107.html

В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы

В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы - 30.09.2022 Украина.ру

В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы

На выезде из Запорожья ВСУ открыли огонь по колонне людей, направлявшихся на освобожденные территории, сообщает 30 сентября член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов

2022-09-30T10:08

2022-09-30T10:08

2022-09-30T10:11

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Данных о точном числе пострадавших и погибших на данный момент нет, украинская сторона сообщает о почти тридцати жертвах.Об обстреле колонны сообщила и администрация Энергодара: люди двигались по направлению к городу. Накануне официальный представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о расстреле колонны беженцев в Харьковской области. При обстреле погибли более 30 человек, многие из которых – дети.

https://ukraina.ru/20220929/1039232596.html

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новости, беженцы, запорожье, всу, обстрелы, дети, жертвы, погибшие