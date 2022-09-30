Главком рассказал об ускоренной подготовке сухопутных войск - 30.09.2022 Украина.ру
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Главком рассказал об ускоренной подготовке сухопутных войск
Главком рассказал об ускоренной подготовке сухопутных войск - 30.09.2022 Украина.ру
Главком рассказал об ускоренной подготовке сухопутных войск
Сухопутные войска в ходе спецоперации уделяют пристальное внимание подготовке, помимо офицерского корпуса, профессиональных младших специалистов в ускоренные сроки. Об этом 30 сентября сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".
2022-09-30T09:50
2022-09-30T10:06
новости
войска
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"Помимо подготовки офицерского корпуса, мы пристально следим за обучением младших специалистов. Мы уже внесли коррективы в их подготовку с учетом сокращенных сроков на подготовку и необходимых для выполнения боевых задач знаний, навыков и умений. Сейчас, в ходе проведения специальной военной операции, данное направление является приоритетным в нашей деятельности", - сказал он.
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новости, войска
Новости, войска

Главком рассказал об ускоренной подготовке сухопутных войск

09:50 30.09.2022 (обновлено: 10:06 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Сухопутные войска в ходе спецоперации уделяют пристальное внимание подготовке, помимо офицерского корпуса, профессиональных младших специалистов в ускоренные сроки. Об этом 30 сентября сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".
"Помимо подготовки офицерского корпуса, мы пристально следим за обучением младших специалистов. Мы уже внесли коррективы в их подготовку с учетом сокращенных сроков на подготовку и необходимых для выполнения боевых задач знаний, навыков и умений. Сейчас, в ходе проведения специальной военной операции, данное направление является приоритетным в нашей деятельности", - сказал он.
 
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