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Главком рассказал об ускоренной подготовке сухопутных войск

Главком рассказал об ускоренной подготовке сухопутных войск - 30.09.2022 Украина.ру

Главком рассказал об ускоренной подготовке сухопутных войск

Сухопутные войска в ходе спецоперации уделяют пристальное внимание подготовке, помимо офицерского корпуса, профессиональных младших специалистов в ускоренные сроки. Об этом 30 сентября сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

2022-09-30T09:50

2022-09-30T09:50

2022-09-30T10:06

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войска

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"Помимо подготовки офицерского корпуса, мы пристально следим за обучением младших специалистов. Мы уже внесли коррективы в их подготовку с учетом сокращенных сроков на подготовку и необходимых для выполнения боевых задач знаний, навыков и умений. Сейчас, в ходе проведения специальной военной операции, данное направление является приоритетным в нашей деятельности", - сказал он.

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2022

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