https://ukraina.ru/20220930/1039240416.html

Харьков: настроение – надежда

Харьков: настроение – надежда - 30.09.2022 Украина.ру

Харьков: настроение – надежда

Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T10:51

2022-09-30T10:51

2022-09-30T10:51

эксклюзив

харьков

спецоперация

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Итак, на 15 часов 30 сентября анонсировано важное мероприятие в Кремле. Мало кто сомневается, что освобожденные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей вот-вот войдут в состав России.Вот что сказал по этому поводу Антон Гурьянов, один из лидеров "Русской весны" в Харькове:"Сейчас в Донецкой и Луганской республиках проходит референдум о вхождении этих земель в состав Российской Федерации. Для жителей ДНР и ЛНР это особый день, которого они ждал очень долго. Многие политики, общественные деятели говорят что это "праздник со слезами на глазах". Я хочу присоединиться к этим словам, поскольку это событие каждый из жителей, из военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик приближал, как только мог. Каждый чувствовал всей своей душой, что он русский человек, что эта земля – часть русской цивилизации. Наконец это происходит, мы становимся частью России. Я убежден, что, несмотря на произошедшее недавно отступление союзных войск рано или поздно референдум о вхождении Харьковской области в состав России произойдет. Это неизбежно, потому что Харьков – русский город, там живут русские люди. А русские люди должны жить в русской цивилизации, в России. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Харьков будет русским!".Эти слова полностью соответствуют настроению русского населения города. После шока сентябрьского отступления союзных сил, периода растерянности и уныния к харьковчанам вернулось главное: надежда на то, что историческая справедливость по отношению к русскому Харькову восторжествует.Нацики "отмечают" референдумХарьковские нацисты "отметили" референдум привычным для себя способом – ополчились на памятники. На этот раз в городе был совершен акт вандализма, после которого "пепел стучит в сердце" не только каждого русского, каждого человека, кроме законченного фашиста.Мерзавцы отломали пятиконечную звезда с обелиска, установленного по улице Тринклера, 13. Это памятник раненым бойцам и командирам Красной Армии, которые погибли в городе Харькове в марте 1943-го года во время наступления немецко-фашистских войск. Это случилось после того, как город был в первый раз освобожден советскими войсками, но затем снова оказался под гитлеровцами – как сейчас Изюм и Балаклея.Памятник установлен возле Харьковской областной больницы, недалеко от того места, где идейные вдохновители современных украинских нацистов расстреливали безоружных и беспомощных советских людей, которых не удалось при отступлении эвакуировать из госпиталя. А теперь потомки нацистов "отыгрались" на символе Победы.Накануне, 26 сентября, пострадал памятник Александру Сергеевичу Пушкину в сквере Поэзии. На старейший памятник в городе, в свое время пострадавший от рук сподвижников националиста Николая Михновского, давно точат зубы местные русофобы. Ненависть к "солнцу русской поэзии" обострилась на фоне неожиданного решения Харьковского областного совета.На заседании, состоявшемся 21 сентября, депутаты большинством голосов отклонили предложение фракции "Европейская солидарность" о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени А.С. Пушкина – отказались исключить из названия имя поэта и слово "русский".Однако активность, проявленная "порошенковцами" к визиту в Харьков политического патрона, нашла поддержку у отпетых вандалов. Памятник поэту аккурат к приезду Порошенко залили красной краской, добавив работы коммунальщикам. Впрочем, не стоит недооценивать упоротость местных нацистов: свержение других памятников в Харькове тоже начиналось с подобных "акций".И от Немичева бывает польза?Время, когда оно превращается в безвременье, тянется бесконечно. Что и доказал, в частности, харьковский ТГ канал "Харьков НАШ", заявив, что ВКС РФ 26 сентября нанесли ракетный удар по Харькову "после длительного перерыва".На самом деле, по Харькову к моменту публикации сообщения не прилетало два дня кряду. И да, харьковчанам по разным причинам этот непродолжительный промежуток времени показался долгим. В харьковских форумах даже появились сообщения, что в город вернулся "директор синагоги". С вещами. А уж он-то наверняка знает, "что там лежит на столе у Путина"…Гауляйтер области Синегубов 27 сентября сообщил, что "тихих" дней было три."Харьков уже три дня без обстрела, но российские войска продолжают обстреливать Харьковщину", – цитируют Синегубова укропаблики.Судя по всему, глава ХВГА решил обойти молчанием прилет в городской черте вечером 26 сентября. А прилет, между тем, был знаковый.Зеленский еще 15 сентября заявил, что поставка системы ПВО NASAMS согласована с западом. А 25 сентября главный харьковский "кракен" Немичев радостно сообщил о поставке системы в Харьков. В Киеве об этом предусмотрительно молчали."Когда будут поставлены новые системы ПРО, думаю, что, прежде всего, русский агрессор об этом узнает, а потом уже харьковчане", – пророчески изрек мэр Харькова Терехов 26 сентября в эфире национального телемарафона.Так и вышло. Россияне узнали, нанесли удар по "военному объекту", после чего можно считать, что систему ПВО NASAMS в Харьков еще не поставили. Как теперь и уверяют киевские и харьковские власти. Остается гадать, какую роль в удачном "прилете" сыграл анонс поставки, любезно сделанный Немичевым.Вечером 27 сентября теория "свидетелей директора синагоги" потерпела крах. В Харькове прогремели 6 (4, затем через 20 минут еще 2) необычайно сильных взрыва, и в трети города наступил очередной блэкаут, на этот раз подачу электроэнергии удалось восстановить только через сутки.Власти сообщили об ударах по двум подстанциям, и умолчали о прилетах по железнодорожным объектам на грузовой ж\д станции Сортировка. "Летели колеса, оси и куски металла", – шепотом делятся информацией местные жители. О результатах попадания по танкоремонтному заводу, где после "наступа" ВСУ возобновилась работа, отчиталось Министерство обороны РФ. Ведомство сообщило об уничтожении 90 украинских танков.Подземный прайдБурю эмоций в сети вызвало обращение верховного представителя Евросоюза Жозепа Бореля. "Я призываю покинуть Россию всех представителей ЛГБТ-сообщества. Бросайте всё, выезжайте и не возвращайтесь в Россию. Пусть моральный кошмар и ужасы нетерпимости останутся в прошлом", - призвал еврочиновник. Между тем с "кошмарами и ужасами" на днях столкнулись как раз украинские сексменьшинства.Начиналось все радужно: в Харькове прошел гей-парад. Провели его со всеми мерами предосторожности: не покидая главного бомбоубежища города, то есть метро. Более 30 участниц, участников и лиц альтернативной половой принадлежности в вышиванках и радужной символике прокатились по всем трем линиям харьковского метрополитена. В процессе "шествия" геи, лесбиянки и другие нетрадиционно ориентированные героически "посетили десять станций и совершили два перехода".Заявленная цель акции – "показать, что ЛГБТ+ люди принимают активное участие в борьбе за Украину и поэтому должны иметь равные права в своей стране".Как выяснилось впоследствии, в метро шествие пряталось не случайно и не от обстрелов. Стоило представителям сексменьшинств покинуть охраняемую территорию, двое молодчиков напали на некоего Виктора Высочина, когда он фотографировал флаг поблизости от площади Конституции."Он был в вышиванке и фотографировал большой флаг Украины, поэтому нападение могло быть совершено как на почве гомофобии, так и украинофобии", — сообщили в KharkivPride."Чужой" регионТолько по официальным данным, с 24 февраля 40% украинцев потеряли работу. Именно потеряли, а не были безработными раньше. В прифронтовом Харькове процент людей, лишившихся каких-либо средств существования по понятным причинам выше, чем в среднем по стране. При этом число безработных продолжает расти в том числе за счет государственной программы релокации – вывода работающих предприятий в западные и центральные регионы. На днях окончательно переехал в Полтаву маслоэкстракционный завод "Кернел" – крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла.Тем не менее 27 сентября в Харькове на неопределенный срок была прекращена выдача гуманитарной помощи. Полностью, даже стариков старше 80-ти предупредили, что на помощь рассчитывать больше не стоит.Примечательно, что буквально за несколько дней до этого харьковский гауляйтер Синегубов заверял, что продовольствия в регионе достаточно. Что касается торговых сетей, не обманул – продовольствия хватает. В том числе ворованной гуманитарки на полках супермаркетов АТБ и Сильпо.Местные чиновники сообщают, что продукты будут передаваться Балаклее, Изюму и другим населенным пунктам, которые недавно перешли под контроль ВСУ.Если бы! Судя по сообщениям, которые приходят из Изюма, о проблемах местного населения там заботятся в последнюю очередь. Проведя в городе ряд пиар-акций с участием западных СМИ, режим приступил к основной задаче. Город, который ВФУ целенаправленно уничтожали в ходе всей кампании, но особенно сильно пострадавший при "контрнаступе", теперь не восстанавливают, а превращают в очередной укрепрайон нацистов. Население, "чужое" для Киева, если не уничтожают физически, то вывозят из города либо бросают на произвол судьбы.Параллельно ВФУ старательно "зачищают" Изюм от материальных ценностей, в том числе от ремонтного оборудования. Начатые под контролем союзных сил восстановительные работы прекращены."Большинство зданий разрушены до такой степени, что их невозможно подготовить к отопительному сезону. По этой причине мы организуем бесплатную эвакуацию всех желающих с последующим расселением в Харьковской, Полтавской и других областях Украины", – сообщил Максим Стрельник, депутат Изюмского горсовета при украинском оккупационном режиме.Следует отметить, что ВГА Харьковской области и союзные силы никогда не препятствовали выезду мирных граждан с подконтрольных территорий на Украину. В частности, желающих организовано отправляли из Изюма в Купянск, откуда они могли выехать в Харьков."По одному из направлений временно оккупированных территорий еженедельно проходит эвакуация населения. В этом помогают волонтеры, профильные службы и представители местных и областных властей.В частности, на этой неделе на подконтрольную Украине территорию выехало около 1000 человек, из которых около 300 - дети", – 24 июля сообщал Синегубов.А вот попытка мирных жителей выехать из Купянска в Россию закончилась трагедией. Нацисты открыли огонь по колонне машин. Убиты 30 человек, ранены 7. Точно так же стреляли гитлеровцы в спину пленным, пытавшимся бежать из концлагеря…

https://ukraina.ru/20220927/1039114560.html

https://ukraina.ru/20220923/1038976064.html

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Артем Павлов

Артем Павлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Артем Павлов

эксклюзив, харьков, спецоперация