Харьков: настроение – надежда - 30.09.2022 Украина.ру
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Харьков: настроение – надежда
Харьков: настроение – надежда - 30.09.2022 Украина.ру
Харьков: настроение – надежда
Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T10:51
2022-09-30T10:51
эксклюзив
харьков
спецоперация
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Итак, на 15 часов 30 сентября анонсировано важное мероприятие в Кремле. Мало кто сомневается, что освобожденные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей вот-вот войдут в состав России.Вот что сказал по этому поводу Антон Гурьянов, один из лидеров "Русской весны" в Харькове:"Сейчас в Донецкой и Луганской республиках проходит референдум о вхождении этих земель в состав Российской Федерации. Для жителей ДНР и ЛНР это особый день, которого они ждал очень долго. Многие политики, общественные деятели говорят что это "праздник со слезами на глазах". Я хочу присоединиться к этим словам, поскольку это событие каждый из жителей, из военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик приближал, как только мог. Каждый чувствовал всей своей душой, что он русский человек, что эта земля – часть русской цивилизации. Наконец это происходит, мы становимся частью России. Я убежден, что, несмотря на произошедшее недавно отступление союзных войск рано или поздно референдум о вхождении Харьковской области в состав России произойдет. Это неизбежно, потому что Харьков – русский город, там живут русские люди. А русские люди должны жить в русской цивилизации, в России. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Харьков будет русским!".Эти слова полностью соответствуют настроению русского населения города. После шока сентябрьского отступления союзных сил, периода растерянности и уныния к харьковчанам вернулось главное: надежда на то, что историческая справедливость по отношению к русскому Харькову восторжествует.Нацики "отмечают" референдумХарьковские нацисты "отметили" референдум привычным для себя способом – ополчились на памятники. На этот раз в городе был совершен акт вандализма, после которого "пепел стучит в сердце" не только каждого русского, каждого человека, кроме законченного фашиста.Мерзавцы отломали пятиконечную звезда с обелиска, установленного по улице Тринклера, 13. Это памятник раненым бойцам и командирам Красной Армии, которые погибли в городе Харькове в марте 1943-го года во время наступления немецко-фашистских войск. Это случилось после того, как город был в первый раз освобожден советскими войсками, но затем снова оказался под гитлеровцами – как сейчас Изюм и Балаклея.Памятник установлен возле Харьковской областной больницы, недалеко от того места, где идейные вдохновители современных украинских нацистов расстреливали безоружных и беспомощных советских людей, которых не удалось при отступлении эвакуировать из госпиталя. А теперь потомки нацистов "отыгрались" на символе Победы.Накануне, 26 сентября, пострадал памятник Александру Сергеевичу Пушкину в сквере Поэзии. На старейший памятник в городе, в свое время пострадавший от рук сподвижников националиста Николая Михновского, давно точат зубы местные русофобы. Ненависть к "солнцу русской поэзии" обострилась на фоне неожиданного решения Харьковского областного совета.На заседании, состоявшемся 21 сентября, депутаты большинством голосов отклонили предложение фракции "Европейская солидарность" о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени А.С. Пушкина – отказались исключить из названия имя поэта и слово "русский".Однако активность, проявленная "порошенковцами" к визиту в Харьков политического патрона, нашла поддержку у отпетых вандалов. Памятник поэту аккурат к приезду Порошенко залили красной краской, добавив работы коммунальщикам. Впрочем, не стоит недооценивать упоротость местных нацистов: свержение других памятников в Харькове тоже начиналось с подобных "акций".И от Немичева бывает польза?Время, когда оно превращается в безвременье, тянется бесконечно. Что и доказал, в частности, харьковский ТГ канал "Харьков НАШ", заявив, что ВКС РФ 26 сентября нанесли ракетный удар по Харькову "после длительного перерыва".На самом деле, по Харькову к моменту публикации сообщения не прилетало два дня кряду. И да, харьковчанам по разным причинам этот непродолжительный промежуток времени показался долгим. В харьковских форумах даже появились сообщения, что в город вернулся "директор синагоги". С вещами. А уж он-то наверняка знает, "что там лежит на столе у Путина"…Гауляйтер области Синегубов 27 сентября сообщил, что "тихих" дней было три."Харьков уже три дня без обстрела, но российские войска продолжают обстреливать Харьковщину", – цитируют Синегубова укропаблики.Судя по всему, глава ХВГА решил обойти молчанием прилет в городской черте вечером 26 сентября. А прилет, между тем, был знаковый.Зеленский еще 15 сентября заявил, что поставка системы ПВО NASAMS согласована с западом. А 25 сентября главный харьковский "кракен" Немичев радостно сообщил о поставке системы в Харьков. В Киеве об этом предусмотрительно молчали."Когда будут поставлены новые системы ПРО, думаю, что, прежде всего, русский агрессор об этом узнает, а потом уже харьковчане", – пророчески изрек мэр Харькова Терехов 26 сентября в эфире национального телемарафона.Так и вышло. Россияне узнали, нанесли удар по "военному объекту", после чего можно считать, что систему ПВО NASAMS в Харьков еще не поставили. Как теперь и уверяют киевские и харьковские власти. Остается гадать, какую роль в удачном "прилете" сыграл анонс поставки, любезно сделанный Немичевым.Вечером 27 сентября теория "свидетелей директора синагоги" потерпела крах. В Харькове прогремели 6 (4, затем через 20 минут еще 2) необычайно сильных взрыва, и в трети города наступил очередной блэкаут, на этот раз подачу электроэнергии удалось восстановить только через сутки.Власти сообщили об ударах по двум подстанциям, и умолчали о прилетах по железнодорожным объектам на грузовой ж\д станции Сортировка. "Летели колеса, оси и куски металла", – шепотом делятся информацией местные жители. О результатах попадания по танкоремонтному заводу, где после "наступа" ВСУ возобновилась работа, отчиталось Министерство обороны РФ. Ведомство сообщило об уничтожении 90 украинских танков.Подземный прайдБурю эмоций в сети вызвало обращение верховного представителя Евросоюза Жозепа Бореля. "Я призываю покинуть Россию всех представителей ЛГБТ-сообщества. Бросайте всё, выезжайте и не возвращайтесь в Россию. Пусть моральный кошмар и ужасы нетерпимости останутся в прошлом", - призвал еврочиновник. Между тем с "кошмарами и ужасами" на днях столкнулись как раз украинские сексменьшинства.Начиналось все радужно: в Харькове прошел гей-парад. Провели его со всеми мерами предосторожности: не покидая главного бомбоубежища города, то есть метро. Более 30 участниц, участников и лиц альтернативной половой принадлежности в вышиванках и радужной символике прокатились по всем трем линиям харьковского метрополитена. В процессе "шествия" геи, лесбиянки и другие нетрадиционно ориентированные героически "посетили десять станций и совершили два перехода".Заявленная цель акции – "показать, что ЛГБТ+ люди принимают активное участие в борьбе за Украину и поэтому должны иметь равные права в своей стране".Как выяснилось впоследствии, в метро шествие пряталось не случайно и не от обстрелов. Стоило представителям сексменьшинств покинуть охраняемую территорию, двое молодчиков напали на некоего Виктора Высочина, когда он фотографировал флаг поблизости от площади Конституции."Он был в вышиванке и фотографировал большой флаг Украины, поэтому нападение могло быть совершено как на почве гомофобии, так и украинофобии", — сообщили в KharkivPride."Чужой" регионТолько по официальным данным, с 24 февраля 40% украинцев потеряли работу. Именно потеряли, а не были безработными раньше. В прифронтовом Харькове процент людей, лишившихся каких-либо средств существования по понятным причинам выше, чем в среднем по стране. При этом число безработных продолжает расти в том числе за счет государственной программы релокации – вывода работающих предприятий в западные и центральные регионы. На днях окончательно переехал в Полтаву маслоэкстракционный завод "Кернел" – крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла.Тем не менее 27 сентября в Харькове на неопределенный срок была прекращена выдача гуманитарной помощи. Полностью, даже стариков старше 80-ти предупредили, что на помощь рассчитывать больше не стоит.Примечательно, что буквально за несколько дней до этого харьковский гауляйтер Синегубов заверял, что продовольствия в регионе достаточно. Что касается торговых сетей, не обманул – продовольствия хватает. В том числе ворованной гуманитарки на полках супермаркетов АТБ и Сильпо.Местные чиновники сообщают, что продукты будут передаваться Балаклее, Изюму и другим населенным пунктам, которые недавно перешли под контроль ВСУ.Если бы! Судя по сообщениям, которые приходят из Изюма, о проблемах местного населения там заботятся в последнюю очередь. Проведя в городе ряд пиар-акций с участием западных СМИ, режим приступил к основной задаче. Город, который ВФУ целенаправленно уничтожали в ходе всей кампании, но особенно сильно пострадавший при "контрнаступе", теперь не восстанавливают, а превращают в очередной укрепрайон нацистов. Население, "чужое" для Киева, если не уничтожают физически, то вывозят из города либо бросают на произвол судьбы.Параллельно ВФУ старательно "зачищают" Изюм от материальных ценностей, в том числе от ремонтного оборудования. Начатые под контролем союзных сил восстановительные работы прекращены."Большинство зданий разрушены до такой степени, что их невозможно подготовить к отопительному сезону. По этой причине мы организуем бесплатную эвакуацию всех желающих с последующим расселением в Харьковской, Полтавской и других областях Украины", – сообщил Максим Стрельник, депутат Изюмского горсовета при украинском оккупационном режиме.Следует отметить, что ВГА Харьковской области и союзные силы никогда не препятствовали выезду мирных граждан с подконтрольных территорий на Украину. В частности, желающих организовано отправляли из Изюма в Купянск, откуда они могли выехать в Харьков."По одному из направлений временно оккупированных территорий еженедельно проходит эвакуация населения. В этом помогают волонтеры, профильные службы и представители местных и областных властей.В частности, на этой неделе на подконтрольную Украине территорию выехало около 1000 человек, из которых около 300 - дети", – 24 июля сообщал Синегубов.А вот попытка мирных жителей выехать из Купянска в Россию закончилась трагедией. Нацисты открыли огонь по колонне машин. Убиты 30 человек, ранены 7. Точно так же стреляли гитлеровцы в спину пленным, пытавшимся бежать из концлагеря…
https://ukraina.ru/20220927/1039114560.html
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Артем Павлов
Артем Павлов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, харьков, спецоперация
Эксклюзив, Харьков, Спецоперация

Харьков: настроение – надежда

10:51 30.09.2022
 
© AFP / SERGEI CHUZAVKOV
- РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AFP / SERGEI CHUZAVKOV
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Артем Павлов
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Итак, на 15 часов 30 сентября анонсировано важное мероприятие в Кремле. Мало кто сомневается, что освобожденные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей вот-вот войдут в состав России.
Вот что сказал по этому поводу Антон Гурьянов, один из лидеров "Русской весны" в Харькове:
"Сейчас в Донецкой и Луганской республиках проходит референдум о вхождении этих земель в состав Российской Федерации. Для жителей ДНР и ЛНР это особый день, которого они ждал очень долго. Многие политики, общественные деятели говорят что это "праздник со слезами на глазах". Я хочу присоединиться к этим словам, поскольку это событие каждый из жителей, из военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик приближал, как только мог. Каждый чувствовал всей своей душой, что он русский человек, что эта земля – часть русской цивилизации. Наконец это происходит, мы становимся частью России. Я убежден, что, несмотря на произошедшее недавно отступление союзных войск рано или поздно референдум о вхождении Харьковской области в состав России произойдет. Это неизбежно, потому что Харьков – русский город, там живут русские люди. А русские люди должны жить в русской цивилизации, в России. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Харьков будет русским!".
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 13:02
Международный наблюдатель Ксавье Моро: После референдума Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
Эти слова полностью соответствуют настроению русского населения города. После шока сентябрьского отступления союзных сил, периода растерянности и уныния к харьковчанам вернулось главное: надежда на то, что историческая справедливость по отношению к русскому Харькову восторжествует.
Нацики "отмечают" референдум
Харьковские нацисты "отметили" референдум привычным для себя способом – ополчились на памятники. На этот раз в городе был совершен акт вандализма, после которого "пепел стучит в сердце" не только каждого русского, каждого человека, кроме законченного фашиста.
Мерзавцы отломали пятиконечную звезда с обелиска, установленного по улице Тринклера, 13. Это памятник раненым бойцам и командирам Красной Армии, которые погибли в городе Харькове в марте 1943-го года во время наступления немецко-фашистских войск. Это случилось после того, как город был в первый раз освобожден советскими войсками, но затем снова оказался под гитлеровцами – как сейчас Изюм и Балаклея.
Памятник установлен возле Харьковской областной больницы, недалеко от того места, где идейные вдохновители современных украинских нацистов расстреливали безоружных и беспомощных советских людей, которых не удалось при отступлении эвакуировать из госпиталя. А теперь потомки нацистов "отыгрались" на символе Победы.
Накануне, 26 сентября, пострадал памятник Александру Сергеевичу Пушкину в сквере Поэзии. На старейший памятник в городе, в свое время пострадавший от рук сподвижников националиста Николая Михновского, давно точат зубы местные русофобы. Ненависть к "солнцу русской поэзии" обострилась на фоне неожиданного решения Харьковского областного совета.
На заседании, состоявшемся 21 сентября, депутаты большинством голосов отклонили предложение фракции "Европейская солидарность" о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени А.С. Пушкина – отказались исключить из названия имя поэта и слово "русский".
Однако активность, проявленная "порошенковцами" к визиту в Харьков политического патрона, нашла поддержку у отпетых вандалов. Памятник поэту аккурат к приезду Порошенко залили красной краской, добавив работы коммунальщикам. Впрочем, не стоит недооценивать упоротость местных нацистов: свержение других памятников в Харькове тоже начиналось с подобных "акций".
Харьковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 09:06
Декоммунизация Пушкина в Харькове провалена. Драма в трех актах
И от Немичева бывает польза?
Время, когда оно превращается в безвременье, тянется бесконечно. Что и доказал, в частности, харьковский ТГ канал "Харьков НАШ", заявив, что ВКС РФ 26 сентября нанесли ракетный удар по Харькову "после длительного перерыва".
На самом деле, по Харькову к моменту публикации сообщения не прилетало два дня кряду. И да, харьковчанам по разным причинам этот непродолжительный промежуток времени показался долгим. В харьковских форумах даже появились сообщения, что в город вернулся "директор синагоги". С вещами. А уж он-то наверняка знает, "что там лежит на столе у Путина"…
Гауляйтер области Синегубов 27 сентября сообщил, что "тихих" дней было три.
"Харьков уже три дня без обстрела, но российские войска продолжают обстреливать Харьковщину", – цитируют Синегубова укропаблики.
Судя по всему, глава ХВГА решил обойти молчанием прилет в городской черте вечером 26 сентября. А прилет, между тем, был знаковый.
Зеленский еще 15 сентября заявил, что поставка системы ПВО NASAMS согласована с западом. А 25 сентября главный харьковский "кракен" Немичев радостно сообщил о поставке системы в Харьков. В Киеве об этом предусмотрительно молчали.
"Когда будут поставлены новые системы ПРО, думаю, что, прежде всего, русский агрессор об этом узнает, а потом уже харьковчане", – пророчески изрек мэр Харькова Терехов 26 сентября в эфире национального телемарафона.
Так и вышло. Россияне узнали, нанесли удар по "военному объекту", после чего можно считать, что систему ПВО NASAMS в Харьков еще не поставили. Как теперь и уверяют киевские и харьковские власти. Остается гадать, какую роль в удачном "прилете" сыграл анонс поставки, любезно сделанный Немичевым.
Вечером 27 сентября теория "свидетелей директора синагоги" потерпела крах. В Харькове прогремели 6 (4, затем через 20 минут еще 2) необычайно сильных взрыва, и в трети города наступил очередной блэкаут, на этот раз подачу электроэнергии удалось восстановить только через сутки.
Власти сообщили об ударах по двум подстанциям, и умолчали о прилетах по железнодорожным объектам на грузовой ж\д станции Сортировка. "Летели колеса, оси и куски металла", – шепотом делятся информацией местные жители. О результатах попадания по танкоремонтному заводу, где после "наступа" ВСУ возобновилась работа, отчиталось Министерство обороны РФ. Ведомство сообщило об уничтожении 90 украинских танков.
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
23 сентября, 07:30
"Эмоции пройдут, вернется трезвый расчет": эксперт о боевом настрое военных РФ после неудач под ХарьковомВоенный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин объяснил в интервью изданию Украина.ру, как усиление российских ВС влияет на боевой дух военнослужащих
Подземный прайд
Бурю эмоций в сети вызвало обращение верховного представителя Евросоюза Жозепа Бореля. "Я призываю покинуть Россию всех представителей ЛГБТ-сообщества. Бросайте всё, выезжайте и не возвращайтесь в Россию. Пусть моральный кошмар и ужасы нетерпимости останутся в прошлом", - призвал еврочиновник. Между тем с "кошмарами и ужасами" на днях столкнулись как раз украинские сексменьшинства.
Начиналось все радужно: в Харькове прошел гей-парад. Провели его со всеми мерами предосторожности: не покидая главного бомбоубежища города, то есть метро. Более 30 участниц, участников и лиц альтернативной половой принадлежности в вышиванках и радужной символике прокатились по всем трем линиям харьковского метрополитена. В процессе "шествия" геи, лесбиянки и другие нетрадиционно ориентированные героически "посетили десять станций и совершили два перехода".
Заявленная цель акции – "показать, что ЛГБТ+ люди принимают активное участие в борьбе за Украину и поэтому должны иметь равные права в своей стране".
Как выяснилось впоследствии, в метро шествие пряталось не случайно и не от обстрелов. Стоило представителям сексменьшинств покинуть охраняемую территорию, двое молодчиков напали на некоего Виктора Высочина, когда он фотографировал флаг поблизости от площади Конституции.
"Он был в вышиванке и фотографировал большой флаг Украины, поэтому нападение могло быть совершено как на почве гомофобии, так и украинофобии", — сообщили в KharkivPride.
"Чужой" регион
Только по официальным данным, с 24 февраля 40% украинцев потеряли работу. Именно потеряли, а не были безработными раньше. В прифронтовом Харькове процент людей, лишившихся каких-либо средств существования по понятным причинам выше, чем в среднем по стране. При этом число безработных продолжает расти в том числе за счет государственной программы релокации – вывода работающих предприятий в западные и центральные регионы. На днях окончательно переехал в Полтаву маслоэкстракционный завод "Кернел" – крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла.
Тем не менее 27 сентября в Харькове на неопределенный срок была прекращена выдача гуманитарной помощи. Полностью, даже стариков старше 80-ти предупредили, что на помощь рассчитывать больше не стоит.
Примечательно, что буквально за несколько дней до этого харьковский гауляйтер Синегубов заверял, что продовольствия в регионе достаточно. Что касается торговых сетей, не обманул – продовольствия хватает. В том числе ворованной гуманитарки на полках супермаркетов АТБ и Сильпо.
Местные чиновники сообщают, что продукты будут передаваться Балаклее, Изюму и другим населенным пунктам, которые недавно перешли под контроль ВСУ.
Если бы! Судя по сообщениям, которые приходят из Изюма, о проблемах местного населения там заботятся в последнюю очередь. Проведя в городе ряд пиар-акций с участием западных СМИ, режим приступил к основной задаче. Город, который ВФУ целенаправленно уничтожали в ходе всей кампании, но особенно сильно пострадавший при "контрнаступе", теперь не восстанавливают, а превращают в очередной укрепрайон нацистов. Население, "чужое" для Киева, если не уничтожают физически, то вывозят из города либо бросают на произвол судьбы.
Параллельно ВФУ старательно "зачищают" Изюм от материальных ценностей, в том числе от ремонтного оборудования. Начатые под контролем союзных сил восстановительные работы прекращены.
"Большинство зданий разрушены до такой степени, что их невозможно подготовить к отопительному сезону. По этой причине мы организуем бесплатную эвакуацию всех желающих с последующим расселением в Харьковской, Полтавской и других областях Украины", – сообщил Максим Стрельник, депутат Изюмского горсовета при украинском оккупационном режиме.
Следует отметить, что ВГА Харьковской области и союзные силы никогда не препятствовали выезду мирных граждан с подконтрольных территорий на Украину. В частности, желающих организовано отправляли из Изюма в Купянск, откуда они могли выехать в Харьков.
"По одному из направлений временно оккупированных территорий еженедельно проходит эвакуация населения. В этом помогают волонтеры, профильные службы и представители местных и областных властей.
В частности, на этой неделе на подконтрольную Украине территорию выехало около 1000 человек, из которых около 300 - дети", – 24 июля сообщал Синегубов.
А вот попытка мирных жителей выехать из Купянска в Россию закончилась трагедией. Нацисты открыли огонь по колонне машин. Убиты 30 человек, ранены 7. Точно так же стреляли гитлеровцы в спину пленным, пытавшимся бежать из концлагеря…
 
ЭксклюзивХарьковСпецоперация
 
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