США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона - 30.09.2022 Украина.ру
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США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона
США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона - 30.09.2022 Украина.ру
США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона
США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву. Об этом 29 сентября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой
2022-09-30T08:50
2022-09-30T09:02
сша
оружие
новости
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"Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки Украины в ее усилиях по защите территории, и продолжим это делать", - сказал Остин.Глава оборонного ведомства США добавил, что это включает как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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сша, оружие, новости
США, оружие, Новости

США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона

08:50 30.09.2022 (обновлено: 09:02 30.09.2022)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву. Об этом 29 сентября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой
"Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки Украины в ее усилиях по защите территории, и продолжим это делать", - сказал Остин.
Глава оборонного ведомства США добавил, что это включает как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
 
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