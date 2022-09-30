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США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона
США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона - 30.09.2022 Украина.ру
США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона
США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву. Об этом 29 сентября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой
2022-09-30T08:50
2022-09-30T08:50
2022-09-30T09:02
сша
оружие
новости
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"Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки Украины в ее усилиях по защите территории, и продолжим это делать", - сказал Остин.Глава оборонного ведомства США добавил, что это включает как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, оружие, новости
США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона
08:50 30.09.2022 (обновлено: 09:02 30.09.2022)
США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву. Об этом 29 сентября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой
"Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки Украины в ее усилиях по защите территории, и продолжим это делать", - сказал Остин.
Глава оборонного ведомства США добавил, что это включает как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.