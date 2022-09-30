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США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона

США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона - 30.09.2022 Украина.ру

США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона

США обсуждают со своими союзниками перспективы оказания новой помощи Киеву. Об этом 29 сентября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой

2022-09-30T08:50

2022-09-30T08:50

2022-09-30T09:02

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"Мы с нашими союзниками обсуждаем новые меры поддержки Украины в ее усилиях по защите территории, и продолжим это делать", - сказал Остин.Глава оборонного ведомства США добавил, что это включает как поставки дополнительных вооружений, так и помощь в сфере логистики, а также подготовку украинских военных.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, оружие, новости