https://ukraina.ru/20220930/1039213040.html

Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань

Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань - 30.09.2022 Украина.ру

Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань

На недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собрались представители государств, в которых проживают более половины жителей Земли. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань

2022-09-30T05:45

2022-09-30T05:45

2022-09-30T05:45

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В саммите ШОС приняли участие руководители РФ и КНР, и, следовательно, ни Россия, ни Китай не находятся в международной изоляции, подчеркнул он.В связи с тем, что Россия и Китай противостоят агрессивной политике США, к ним "тянутся народы", указал Сыма.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220731/1037047738.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кнр (китай), сыма нань, сша, шос, изоляция