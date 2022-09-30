Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань - 30.09.2022 Украина.ру
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Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань
Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань - 30.09.2022 Украина.ру
Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань
На недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собрались представители государств, в которых проживают более половины жителей Земли. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-30T05:45
2022-09-30T05:45
новости
кнр (китай)
сыма нань
сша
шос
изоляция
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В саммите ШОС приняли участие руководители РФ и КНР, и, следовательно, ни Россия, ни Китай не находятся в международной изоляции, подчеркнул он.В связи с тем, что Россия и Китай противостоят агрессивной политике США, к ним "тянутся народы", указал Сыма.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, кнр (китай), сыма нань, сша, шос, изоляция
Новости, КНР (Китай), Сыма Нань, США, ШОС, изоляция

Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань

05:45 30.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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На недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собрались представители государств, в которых проживают более половины жителей Земли. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
В саммите ШОС приняли участие руководители РФ и КНР, и, следовательно, ни Россия, ни Китай не находятся в международной изоляции, подчеркнул он.
Прибытие глав делегаций, участвующих в саммите Группы двадцати
31 июля, 10:40
Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США
В связи с тем, что Россия и Китай противостоят агрессивной политике США, к ним "тянутся народы", указал Сыма.

Партнёрство между Китаем и Россией имеет потенциал и мы можем противостоять агрессии США

Сыма Нань
Сыма Нань
Китайский блогер
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиКНР (Китай)Сыма НаньСШАШОСизоляция
 
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