https://ukraina.ru/20220930/1039213040.html
Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань
Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань - 30.09.2022 Украина.ру
Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань
На недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собрались представители государств, в которых проживают более половины жителей Земли. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-30T05:45
2022-09-30T05:45
2022-09-30T05:45
новости
кнр (китай)
сыма нань
сша
шос
изоляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/19/1034161947_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_067d8371f68211812655aff39dba8a4d.jpg
В саммите ШОС приняли участие руководители РФ и КНР, и, следовательно, ни Россия, ни Китай не находятся в международной изоляции, подчеркнул он.В связи с тем, что Россия и Китай противостоят агрессивной политике США, к ним "тянутся народы", указал Сыма.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220731/1037047738.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103416/19/1034161947_227:0:2596:1777_1920x0_80_0_0_f311ba34e89cd488d3effaeb878fadba.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кнр (китай), сыма нань, сша, шос, изоляция
Новости, КНР (Китай), Сыма Нань, США, ШОС, изоляция
Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань
На недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собрались представители государств, в которых проживают более половины жителей Земли. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань