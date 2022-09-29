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Вскрылись новые подробности убийства Захарченко
Вскрылись новые подробности убийства Захарченко - 29.09.2022 Украина.ру
Вскрылись новые подробности убийства Захарченко
Новые подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко раскрылись в перехваченном телефонном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Киященко со своим агентом .Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости
2022-09-29T10:04
2022-09-29T10:04
2022-09-29T10:04
захарченко
сбу
новости
убийство
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О перехваченном разговоре рассказал источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
захарченко, сбу, новости, убийство
Захарченко, СБУ, Новости, убийство
Вскрылись новые подробности убийства Захарченко
Новые подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко раскрылись в перехваченном телефонном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Киященко со своим агентом .Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости
О перехваченном разговоре рассказал источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.
"Чтобы ты понимал, за "Захарку" (Александра Захарченко – ред.) заплатили 5 миллионов рублей. Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов - это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей", - рассказал сотрудник СБУ в телефонном разговоре.
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.