Вскрылись новые подробности убийства Захарченко

"Чтобы ты понимал, за "Захарку" (Александра Захарченко – ред.) заплатили 5 миллионов рублей. Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов - это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей", - рассказал сотрудник СБУ в телефонном разговоре.