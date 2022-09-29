Вскрылись новые подробности убийства Захарченко - 29.09.2022 Украина.ру
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Вскрылись новые подробности убийства Захарченко
Вскрылись новые подробности убийства Захарченко - 29.09.2022 Украина.ру
Вскрылись новые подробности убийства Захарченко
Новые подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко раскрылись в перехваченном телефонном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Киященко со своим агентом .Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости
2022-09-29T10:04
2022-09-29T10:04
захарченко
сбу
новости
убийство
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О перехваченном разговоре рассказал источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.
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захарченко, сбу, новости, убийство
Захарченко, СБУ, Новости, убийство

Вскрылись новые подробности убийства Захарченко

10:04 29.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ Донецке почтили память первого главы ДНР А. Захарченко
В Донецке почтили память первого главы ДНР А. Захарченко - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Новые подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко раскрылись в перехваченном телефонном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Киященко со своим агентом .Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости
О перехваченном разговоре рассказал источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.

"Чтобы ты понимал, за "Захарку" (Александра Захарченко – ред.) заплатили 5 миллионов рублей. Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов - это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей", - рассказал сотрудник СБУ в телефонном разговоре.

Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.
 
ЗахарченкоСБУНовостиубийство
 
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