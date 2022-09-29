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Пентагон открестился от причастности США к инциденту на "Северном потоке"
Пентагон открестился от причастности США к инциденту на "Северном потоке" - 29.09.2022 Украина.ру
Пентагон открестился от причастности США к инциденту на "Северном потоке"
США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток". Об этом 28 сентября заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона
2022-09-29T08:46
2022-09-29T08:46
2022-09-29T08:46
пентагон
сша
северный поток-2
утечка
газ
новости
северный поток
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"Абсолютно не причастны", - сказал он.В минувший понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пентагон, сша, северный поток-2, утечка, газ, новости, северный поток
Пентагон, США, Северный поток-2, утечка, газ, Новости, Северный поток
Пентагон открестился от причастности США к инциденту на "Северном потоке"
США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток". Об этом 28 сентября заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона
"Абсолютно не причастны", - сказал он.
В минувший понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм.