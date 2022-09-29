https://ukraina.ru/20220929/1039195058.html

Пентагон открестился от причастности США к инциденту на "Северном потоке"

Пентагон открестился от причастности США к инциденту на "Северном потоке" - 29.09.2022 Украина.ру

Пентагон открестился от причастности США к инциденту на "Северном потоке"

США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток". Об этом 28 сентября заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона

2022-09-29T08:46

2022-09-29T08:46

2022-09-29T08:46

пентагон

сша

северный поток-2

утечка

газ

новости

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_16:0:1561:869_1920x0_80_0_0_92ffd99119ecc195c6b44e18661a0620.jpg

"Абсолютно не причастны", - сказал он.В минувший понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пентагон, сша, северный поток-2, утечка, газ, новости, северный поток