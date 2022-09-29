Всемирный банк направил 11 млрд долларов на поддержку Украины - 29.09.2022 Украина.ру
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Всемирный банк направил 11 млрд долларов на поддержку Украины
Всемирный банк направил 11 млрд долларов на поддержку Украины - 29.09.2022 Украина.ру
Всемирный банк направил 11 млрд долларов на поддержку Украины
Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом 28 сентября сообщил глава банка Дэвид Малпасс, выступая на конференции в Стэнфордском университете
2022-09-29T07:13
2022-09-29T07:14
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"Около 11 миллиардов долларов уже были предоставлены (Киеву) через наши проекты и трастовые фонды", - сказал Малпасс.Он также отметил, что совокупно Всемирный банк "мобилизовал" через многосторонние каналы порядка 13 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.С начала российской спецоперации страны Запада активно поддерживают Киев, направляя ему партии оружия и денежные транши. Так, летом Всемирный банк одобрил дополнительную помощь на 1,49 миллиарда долларов. При этом президент Украины Владимир Зеленский запрашивал у организации 7 млрд долларов ежемесячно. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр называла расходы Киева "ошеломительными", указывая, что каждый месяц они составляют порядка 6 млрд.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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доллары, новости, банк, украина
доллары, Новости, банк, Украина

Всемирный банк направил 11 млрд долларов на поддержку Украины

07:13 29.09.2022 (обновлено: 07:14 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом 28 сентября сообщил глава банка Дэвид Малпасс, выступая на конференции в Стэнфордском университете
"Около 11 миллиардов долларов уже были предоставлены (Киеву) через наши проекты и трастовые фонды", - сказал Малпасс.
Он также отметил, что совокупно Всемирный банк "мобилизовал" через многосторонние каналы порядка 13 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.
С начала российской спецоперации страны Запада активно поддерживают Киев, направляя ему партии оружия и денежные транши.
Так, летом Всемирный банк одобрил дополнительную помощь на 1,49 миллиарда долларов. При этом президент Украины Владимир Зеленский запрашивал у организации 7 млрд долларов ежемесячно.
Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр называла расходы Киева "ошеломительными", указывая, что каждый месяц они составляют порядка 6 млрд.
 
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