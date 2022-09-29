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Всемирный банк направил 11 млрд долларов на поддержку Украины
Всемирный банк направил 11 млрд долларов на поддержку Украины - 29.09.2022 Украина.ру
Всемирный банк направил 11 млрд долларов на поддержку Украины
Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом 28 сентября сообщил глава банка Дэвид Малпасс, выступая на конференции в Стэнфордском университете
2022-09-29T07:13
2022-09-29T07:13
2022-09-29T07:14
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"Около 11 миллиардов долларов уже были предоставлены (Киеву) через наши проекты и трастовые фонды", - сказал Малпасс.Он также отметил, что совокупно Всемирный банк "мобилизовал" через многосторонние каналы порядка 13 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.С начала российской спецоперации страны Запада активно поддерживают Киев, направляя ему партии оружия и денежные транши. Так, летом Всемирный банк одобрил дополнительную помощь на 1,49 миллиарда долларов. При этом президент Украины Владимир Зеленский запрашивал у организации 7 млрд долларов ежемесячно. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр называла расходы Киева "ошеломительными", указывая, что каждый месяц они составляют порядка 6 млрд.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
доллары, новости, банк, украина
доллары, Новости, банк, Украина
Всемирный банк направил 11 млрд долларов на поддержку Украины
07:13 29.09.2022 (обновлено: 07:14 29.09.2022)
Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом 28 сентября сообщил глава банка Дэвид Малпасс, выступая на конференции в Стэнфордском университете
"Около 11 миллиардов долларов уже были предоставлены (Киеву) через наши проекты и трастовые фонды", - сказал Малпасс.
Он также отметил, что совокупно Всемирный банк "мобилизовал" через многосторонние каналы порядка 13 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.
С начала российской спецоперации страны Запада активно поддерживают Киев, направляя ему партии оружия и денежные транши.
Так, летом Всемирный банк одобрил дополнительную помощь на 1,49 миллиарда долларов. При этом президент Украины Владимир Зеленский запрашивал у организации 7 млрд долларов ежемесячно.
Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр называла расходы Киева "ошеломительными", указывая, что каждый месяц они составляют порядка 6 млрд.