https://ukraina.ru/20220929/1039185357.html
Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию
Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию - 29.09.2022 Украина.ру
Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию
У стран Азии есть потребность в российском газе, но быстро перенаправить его из Европы невозможно, этот процесс займёт несколько лет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-09-29T04:15
2022-09-29T04:15
2022-09-29T04:15
новости
азия
европа
российский газ
александр дудчак
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Отвечая на вопрос о том, получится ли быстро переориентировать российский газ в страны Азии с учётом произошедшей накануне диверсии на газопроводе "Северный поток", он указал, что для такого шага необходимо создать технические возможности.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220501/1033897612.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, азия, европа, российский газ, александр дудчак
Новости, Азия, Европа, российский газ, Александр Дудчак
Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию
У стран Азии есть потребность в российском газе, но быстро перенаправить его из Европы невозможно, этот процесс займёт несколько лет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак