Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию - 29.09.2022 Украина.ру
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Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию
Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию - 29.09.2022 Украина.ру
Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию
У стран Азии есть потребность в российском газе, но быстро перенаправить его из Европы невозможно, этот процесс займёт несколько лет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-09-29T04:15
2022-09-29T04:15
новости
азия
европа
российский газ
александр дудчак
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Отвечая на вопрос о том, получится ли быстро переориентировать российский газ в страны Азии с учётом произошедшей накануне диверсии на газопроводе "Северный поток", он указал, что для такого шага необходимо создать технические возможности.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, азия, европа, российский газ, александр дудчак
Новости, Азия, Европа, российский газ, Александр Дудчак

Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию

04:15 29.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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Читать в
У стран Азии есть потребность в российском газе, но быстро перенаправить его из Европы невозможно, этот процесс займёт несколько лет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
Отвечая на вопрос о том, получится ли быстро переориентировать российский газ в страны Азии с учётом произошедшей накануне диверсии на газопроводе "Северный поток", он указал, что для такого шага необходимо создать технические возможности.

Мы над этим работаем, но нужно время. Надо создать и предприятия для более глубокой переработки, над этим мы тоже работаем

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 15:10
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