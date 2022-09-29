https://ukraina.ru/20220929/1039185357.html

Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию

Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию - 29.09.2022 Украина.ру

Дудчак ответил, можно ли быстро перенаправить российский газ в Азию

У стран Азии есть потребность в российском газе, но быстро перенаправить его из Европы невозможно, этот процесс займёт несколько лет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

2022-09-29T04:15

2022-09-29T04:15

2022-09-29T04:15

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азия

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российский газ

александр дудчак

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Отвечая на вопрос о том, получится ли быстро переориентировать российский газ в страны Азии с учётом произошедшей накануне диверсии на газопроводе "Северный поток", он указал, что для такого шага необходимо создать технические возможности.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220501/1033897612.html

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новости, азия, европа, российский газ, александр дудчак