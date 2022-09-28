https://ukraina.ru/20220928/1039178826.html

Чингисхан на службе Пентагона. Биолаборатории США у границ Китая и России

Чингисхан на службе Пентагона. Биолаборатории США у границ Китая и России - 28.09.2022 Украина.ру

Чингисхан на службе Пентагона. Биолаборатории США у границ Китая и России

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T15:41

2022-09-28T15:41

2022-09-28T15:41

китай

россия

сша

монголия

эксклюзив

биолаборатории

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Новость о том, что спецслужбы Монголии вычислили и задержали на днях сотрудника тайваньской разведки, так бы и осталась без огласки, если бы не тайваньские соцсети.Охотники за секретамиИнтернет-пользователи на Тайване не просто рассекретили имя своего же агента Ван Цзяньхуна, так ещё и написали, что коллеги пойманного с поличным "героя" уже готовятся встречать его в Тайбэе едва ли не с почестями. Обычно ведь от монгольской госбезопасности, известной жесткими нравами, просто так никто не уходит. Может, американцы подсуетились и, включившись в переговорный процесс, надавили? Ну, а монгольские власти взяли под козырек, учитывая особо трепетные сейчас отношения.Работавших на Тайвань шпионов в Монголии и раньше ловили. Но то были свои, местные. Семь лет назад, например, среди осужденных за госизмену и шпионаж оказалась помощница депутата Верховного Хурала, а в прошлом - советницы президента Монголии по нацбезопасности, с которой еще в середине 2000-х гг. они вместе работали в Представительстве Улан-Батора в Тайбэе. Там, судя по всему, тайваньская разведка барышню и завербовала. Сложно сказать, ради каких таких монгольских секретов, и наверняка конечным их получателем - были американские спецслужбы, что как раз в тот момент и активизировали работу по внедрению в малонаселенную, но так удачно расположенную между Россией и Китаем страну.Непартнерское партнерствоВашингтон давно мечтает заполучить Улан-Батор в качестве полноценного геополитического союзника в Азии, где присутствие Штатов, о чем не раз заявляли в Белом доме, является обязательным условием для сохранения американского глобального лидерства. Для того и подписали еще с предыдущим президентом страны Халтмаагийн Баттулгой декларацию о стратегическом партнёрстве, договорившись наращивать сотрудничество в области демократических ценностей и соблюдения прав человека. Взамен Монголия получила множество обещаний от укрепления экономических связей до помощи в вопросах безопасности.Нынешний президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух эту американскую наживку продолжает заглатывать с не меньшим аппетитом. За считанные недели до того как отправиться в Самарканд на сентябрьский саммит ШОС, принял у себя помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Критенбринка, который вместе с внушительной американской делегацией, включавшей и сотрудников Пентагона, прилетел в Улан-Батор на двусторонние консультации. Помимо реализации так называемого Водного договора, по которому американцы помогут монгольской столице решить проблемы с водоснабжением (с инфраструктурой тут все еще неважно), Вашингтон готов деньгами и советами усилить монгольскую правоохранительную и судебную системы, а заодно выделить 5,5 млн долларов на защиту детей от жестокого обращения.В июне с одной трибуны вместе с американскими военными монгольский президент уже произносил пламенные речи, когда на полигоне "Пять холмов" принимал совместные учения "Хаан Квест". Мероприятие ежегодное и спонсируется Индо-Тихоокеанским командованием США. В этот раз в маневрах принимали участие полтора десятка стран. Но пристальное внимание у американцев было именно к Монголии, что еще с конца 1990-х годов отправляет своих военных на обучение в США и операции под эгидой Пентагона. Не зря еще в 2012 году монгольское правительство подписало соглашение о сотрудничестве с НАТО, в соответствии с которым Улан-Батор официально наделили статусом "партнера" Северо-Атлантического альянса. Сегодня, когда Вашингтон и НАТО уже открыто заявляют о своих паназиатских амбициях, это не может не беспокоить соседей.Третий - лишнийВообще-то настоящих соседей у Монголии всего два. Россия и Китай. Но принятая здесь внешнеполитическая доктрина предусматривает и "третьего соседа". Так монгольские элиты назвали коллективный Запад, а еще Японию, Южную Корею и Австралию, на которые здесь тоже намерены опираться. Но главным своим "третьим соседом" - и в Вашингтоне это сразу же оценили - тут считают Соединенные Штаты. В их лице Улан-Батор решил заполучить покровителя, с помощью которого можно было бы по-азиатски хитро балансировать между Россией и Китаем, выжимая из обоих уступки и преференции, чем США немедленно и воспользовались.Еще Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем, а потом и обошедший ее на президентских выборах Трамп, пытались снизить торговую зависимость Монголии от Китая. Срезали и отменяли пошлины, а Трамп в свойственной ему эпатажный манере вовсе обещал диверсифицировать всю монгольскую внешнюю торговлю. Даже "дорожную карту" расписали. Ей же планировала следовать и администрация Байдена. Но с географией не поспоришь! И до сих пор российский импорт покрывает до 90 процентов потребностей этой степной страны в энергоресурсах. Ну, а Китай обеспечивает три четверти всего товарооборота. Без него монголам точно придется не сладко.Троянский конь ПентагонаПо словам заведующего сектором Монголии Института востоковедения РАН Владимира Грайворонского, Вашингтон рассматривает укрепление своих связей с Монголией в первую очередь как одно из средств для сдерживания Китая. Но, учитывая кризис в американо-российских отношениях, Монголия представляет в теории большой интерес для Штатов и как наблюдательный плацдарм для слежения не только за югом - Китаем, но и за севером - Россией, а также странами Центральной Азии.Если бы только наблюдательный! После разрыва Штатами договора по РСМД и заявления Пентагона о готовности разместить ракеты в Азиатском регионе, именно Монголия, как бы странно это ни звучало, как нельзя лучше подходит американцам для той самой новой базы, откуда ракеты средней дальности накрывают всю территорию и Китая, и России. При этом рельеф здесь такой, что пару дивизионов мобильных установок запросто можно укрыть. Идеальный плацдарм. А уж договориться по деньгам с местными элитами, чтобы создать нужное общественное мнение, труда не составит. Тем более, что и соглашение с НАТО на руках.Чума из пробиркиПодписанные с Северо-атлантическим альянсом договоренности, понятно, нужно отрабатывать. И в соответствии с программой партнерства Улан-Батор уже фактически передал под контроль свою систему безопасности, и США получили возможность на абсолютно законных основаниях вести здесь и военно-биологическую деятельность. В распоряжении Пентагона оказалась вся некогда созданная еще Советским Союзом инфраструктура, включая лабораторные площадки, которые американские спецы просто усовершенствовали.По данным из открытых источников, которые не скрывали сами же монгольские организации, на территории страны американцы вовсю ведут биологические исследования опасных патогенов. Примерно такие же до этого американцы проводили на Украине.По словам бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Никулина, Вашингтон превращает Монголию в новый плацдарм для изучения геномов азиатского населения и их устойчивости к болезням. Например, факторы возникновения и развития переносимых клещами анаплазмоза - это тяжелое заболевание крови. Или пятнистой лихорадки, ведущей к тяжелейшим последствиям вплоть до летальных. Причем, исследования велись от пустыни Гоби до приграничной с Китаем и Россией монгольской части Алтая. Но Пентагону и этого мало. Сейчас США добиваются выдачи разрешения на открытие тут еще нескольких биологических центров для изучения вирусов, которые часто встречаются на границе с соседями. Чума, холера, малярия, гепатит, коронавирусы, энцефалит… Создать лабораторию предположительно могут на базе Национального центра изучения зоонозных инфекций в Улан-Баторе, заказчиком экспериментов станет подразделение Научно-исследовательского института медицинских наук Вооруженных сил США при участии Агентства Millennium Challenge Corporation – это американское агентство по иностранной помощи.Любопытно, что как только эта информация стала известна, МИД Монголии тут же поспешил все опровергнуть. Вышло не убедительно. Ведь тот же монгольский минздрав уже выкладывал сведения о сотрудничестве с американскими военно-биологическими лабораториями. Да и не секрет, что в Улан-Батор не так давно прилетали представители американских спецслужб и Центра контроля и профилактики заболеваний. Как раз для обсуждения создания биолаборатории самого высокого уровня защиты - Р4.А ведь о страшных последствиях таких опытов и работы по заражению инфекциями монголы должны были бы хорошо помнить. Вместе с китайцами и советскими гражданами они были первыми жертвами чудовищных экспериментов японских медиков из "Отряда 731" во время Второй мировой войны. И именно они первыми в мире испытали на себе биологическое оружие, полностью созданное в лаборатории, когда летом 1939 года японцы сбросили в монгольские реки бомбы с концентратами опаснейших бактерий.Сейчас недалеко от таких лабораторий время от времени также случаются вспышки опасных заболеваний. Не это ли часть американского сценария, в который безопасность как раз и не вписывается.А что Россия и Китай?Москва и Пекин требуют немедленно прекратить биологические эксперименты, тем более вблизи своих границ. Как и любые другие действия, что подрывают национальную безопасность.Претензии даже не к Монголии, а к тем, кто пытается ее использовать в своей геополитической игре. Может, поэтому Улан-Батор так до сих и не спешит стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, ограничиваясь статусом наблюдателя? Хотя на саммите ШОС в Самарканде председатель КНР Си Цзиньпин выразил общую позицию: Монголию готовы принять хоть сегодня, да и сама Монголия давно к этому готова. Тем более, что и плюсы - очевидны.На трехсторонних переговорах Россия-Китай-Монголия Владимир Путин их четко обрисовал. Экономика, торговля, промышленность, наука и высокие технологии, защита окружающей среды, культурно-гуманитарная сфера… Та же ветка газопровода "Сила Сибири-2", но это уже из двусторонних проектов.Как заявили по итогам переговоров лидеры, наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене. Проблемные темы остались за скобками совместного заявления. Но было бы наивно предполагать, что Путин и Си не обратили на них внимание монгольского коллеги. Они не против, чтобы тот работал со всеми, в конце концов - и Москва, и Пекин тоже ведь выступают за многополярность. Просто многополярность и попытка усидеть на двух стульях - все же разные вещи. Но в случае с Монголией таких стульев - три, отчего риск сесть мимо у потомков Чингисхана ещё выше.

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Александр Балицкий

китай, россия, сша, монголия, эксклюзив, биолаборатории