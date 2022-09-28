Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов - 28.09.2022 Украина.ру
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Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов
Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов - 28.09.2022 Украина.ру
Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября ответил на вопрос о том, планируется ли полностью освобождать территории, которые на референдумах высказались за воссоединение с РФ.
2022-09-28T12:58
2022-09-28T12:58
новости
песков
россия
спецоперация
днр
лнр
запорожская область
херсонская область
освобождение
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Накануне, 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу о присоединении этих регионов к РФ. Подавляющее большинство жителей поддержали эту идею."Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли освобождать населенные пункты этих регионов, которые остаются под контролем Киева.В настоящий момент практически полностью освобождены ЛНР и Херсонская область. Также под контролем пророссийских сил значительные территории ДНР и Запорожской области, при этом областной центр Запорожье остается под властью киевского режима.
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новости, песков, россия, спецоперация, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, освобождение
Новости, Песков, Россия, Спецоперация, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, освобождение

Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов

12:58 28.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября ответил на вопрос о том, планируется ли полностью освобождать территории, которые на референдумах высказались за воссоединение с РФ.
Накануне, 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу о присоединении этих регионов к РФ. Подавляющее большинство жителей поддержали эту идею.
"Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли освобождать населенные пункты этих регионов, которые остаются под контролем Киева.
В настоящий момент практически полностью освобождены ЛНР и Херсонская область. Также под контролем пророссийских сил значительные территории ДНР и Запорожской области, при этом областной центр Запорожье остается под властью киевского режима.
 
НовостиПесковРоссияСпецоперацияДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская областьосвобождение
 
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