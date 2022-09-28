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Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов
Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов - 28.09.2022 Украина.ру
Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября ответил на вопрос о том, планируется ли полностью освобождать территории, которые на референдумах высказались за воссоединение с РФ.
2022-09-28T12:58
2022-09-28T12:58
2022-09-28T12:58
новости
песков
россия
спецоперация
днр
лнр
запорожская область
херсонская область
освобождение
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Накануне, 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу о присоединении этих регионов к РФ. Подавляющее большинство жителей поддержали эту идею."Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли освобождать населенные пункты этих регионов, которые остаются под контролем Киева.В настоящий момент практически полностью освобождены ЛНР и Херсонская область. Также под контролем пророссийских сил значительные территории ДНР и Запорожской области, при этом областной центр Запорожье остается под властью киевского режима.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песков, россия, спецоперация, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, освобождение
Новости, Песков, Россия, Спецоперация, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область, освобождение
Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября ответил на вопрос о том, планируется ли полностью освобождать территории, которые на референдумах высказались за воссоединение с РФ.
Накануне, 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу о присоединении этих регионов к РФ. Подавляющее большинство жителей поддержали эту идею.
"Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли освобождать населенные пункты этих регионов, которые остаются под контролем Киева.
В настоящий момент практически полностью освобождены ЛНР и Херсонская область. Также под контролем пророссийских сил значительные территории ДНР и Запорожской области, при этом областной центр Запорожье остается под властью киевского режима.