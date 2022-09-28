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Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов

Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов - 28.09.2022 Украина.ру

Песков назвал задачу-минимум спецоперации после референдумов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября ответил на вопрос о том, планируется ли полностью освобождать территории, которые на референдумах высказались за воссоединение с РФ.

2022-09-28T12:58

2022-09-28T12:58

2022-09-28T12:58

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Накануне, 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу о присоединении этих регионов к РФ. Подавляющее большинство жителей поддержали эту идею."Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли освобождать населенные пункты этих регионов, которые остаются под контролем Киева.В настоящий момент практически полностью освобождены ЛНР и Херсонская область. Также под контролем пророссийских сил значительные территории ДНР и Запорожской области, при этом областной центр Запорожье остается под властью киевского режима.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, песков, россия, спецоперация, днр, лнр, запорожская область, херсонская область, освобождение