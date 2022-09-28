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Главное на 28 сентября: в России и в мире
Главное на 28 сентября: в России и в мире - 28.09.2022 Украина.ру
Главное на 28 сентября: в России и в мире
В Ленинградской области будут исправлять ошибки частичной мобилизации, в Херсонской и Запорожской областях объявят первые итоги референдумов, в Брюсселе встретится контактная группа по военной помощи Украине. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
2022-09-28T09:35
2022-09-28T09:35
2022-09-28T09:38
новости
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РоссияВ Ленинградской области корректируют списки ошибочно призванных по частичной мобилизации. Представители районных военкоматов и администраций встретятся с родственниками мобилизованныхЗарубежьеВ Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР завершится подсчет результатов референдума о вхождении регионов в состав России. Первые итоги голосования планируют объявить в ЛНР и Запорожской области.МирВ Брюсселе (Бельгия) состоится встреча контактной группы по военной помощи Украине. В мероприятии примут участие представители оружейной отрасли. Председательствовать на встрече будет заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант. Контактная группа включает в себя представителей 50 стран.Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по военно-политическому блоку пополнять запасы вооружений «как можно быстрее». Экстренная встреча с национальными директорами по вопросам вооружения состоялась 27 сентября.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Главное на 28 сентября: в России и в мире
09:35 28.09.2022 (обновлено: 09:38 28.09.2022)
В Ленинградской области будут исправлять ошибки частичной мобилизации, в Херсонской и Запорожской областях объявят первые итоги референдумов, в Брюсселе встретится контактная группа по военной помощи Украине. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру
В Ленинградской области корректируют списки ошибочно призванных по частичной мобилизации. Представители районных военкоматов и администраций встретятся с родственниками мобилизованных
В Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР завершится подсчет результатов референдума о вхождении регионов в состав России. Первые итоги голосования планируют объявить в ЛНР и Запорожской области.
В Брюсселе (Бельгия) состоится встреча контактной группы по военной помощи Украине. В мероприятии примут участие представители оружейной отрасли. Председательствовать на встрече будет заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант. Контактная группа включает в себя представителей 50 стран.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по военно-политическому блоку пополнять запасы вооружений «как можно быстрее». Экстренная встреча с национальными директорами по вопросам вооружения состоялась 27 сентября.