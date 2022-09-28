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Главное на 28 сентября: в России и в мире

Главное на 28 сентября: в России и в мире - 28.09.2022 Украина.ру

Главное на 28 сентября: в России и в мире

В Ленинградской области будут исправлять ошибки частичной мобилизации, в Херсонской и Запорожской областях объявят первые итоги референдумов, в Брюсселе встретится контактная группа по военной помощи Украине. Об этих и других событиях дня подробнее читайте в Украина.ру

2022-09-28T09:35

2022-09-28T09:35

2022-09-28T09:38

новости

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РоссияВ Ленинградской области корректируют списки ошибочно призванных по частичной мобилизации. Представители районных военкоматов и администраций встретятся с родственниками мобилизованныхЗарубежьеВ Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР завершится подсчет результатов референдума о вхождении регионов в состав России. Первые итоги голосования планируют объявить в ЛНР и Запорожской области.МирВ Брюсселе (Бельгия) состоится встреча контактной группы по военной помощи Украине. В мероприятии примут участие представители оружейной отрасли. Председательствовать на встрече будет заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант. Контактная группа включает в себя представителей 50 стран.Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по военно-политическому блоку пополнять запасы вооружений «как можно быстрее». Экстренная встреча с национальными директорами по вопросам вооружения состоялась 27 сентября.

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости