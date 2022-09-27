https://ukraina.ru/20220927/1039149348.html

Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию

Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию - 27.09.2022 Украина.ру

Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил о завершении референдумов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР. Итоги очевидны, написал поздно вечером 27 сентября Медведев в телеграм-канале

2022-09-27T23:44

2022-09-27T23:44

2022-09-27T23:44

новости

референдум

россия

лнр

днр

херсонская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039143041_0:186:3299:2042_1920x0_80_0_0_c79667f0a10b05b82743f3509f441fde.jpg

В Запорожской области к 23:30 27 сентября обработали 100% бюллетеней. За вхождение региона в состав России проголосовали 93,11% избирателей. В ЛНР обработали 100% бюллетеней, за вхождение в состав России высказались 98,42% избирателей. В ДНР обработали 100% бюллетеней. За вхождение в Россию - 99,23% избирателей. Явка составила 2 131 207 человек или 97,51% избирателей.В Херсонской области обработали 100% бюллетеней. За вхождение в Россию проголосовали 87,05% избирателей. Официальные результаты опубликовала пресс-служба администрации Херсонской области, с учетом данных зарубежной территориальной комиссии.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, референдум, россия, лнр, днр, херсонская область, запорожская область