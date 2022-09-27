Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию - 27.09.2022 Украина.ру
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Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию
Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию - 27.09.2022 Украина.ру
Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил о завершении референдумов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР. Итоги очевидны, написал поздно вечером 27 сентября Медведев в телеграм-канале
2022-09-27T23:44
2022-09-27T23:44
новости
референдум
россия
лнр
днр
херсонская область
запорожская область
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В Запорожской области к 23:30 27 сентября обработали 100% бюллетеней. За вхождение региона в состав России проголосовали 93,11% избирателей. В ЛНР обработали 100% бюллетеней, за вхождение в состав России высказались 98,42% избирателей. В ДНР обработали 100% бюллетеней. За вхождение в Россию - 99,23% избирателей. Явка составила 2 131 207 человек или 97,51% избирателей.В Херсонской области обработали 100% бюллетеней. За вхождение в Россию проголосовали 87,05% избирателей. Официальные результаты опубликовала пресс-служба администрации Херсонской области, с учетом данных зарубежной территориальной комиссии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, референдум, россия, лнр, днр, херсонская область, запорожская область
Новости, референдум, Россия, ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область

Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию

23:44 27.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил о завершении референдумов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР. Итоги очевидны, написал поздно вечером 27 сентября Медведев в телеграм-канале
"Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!", - написал Медведев.
В Запорожской области к 23:30 27 сентября обработали 100% бюллетеней. За вхождение региона в состав России проголосовали 93,11% избирателей.
В ЛНР обработали 100% бюллетеней, за вхождение в состав России высказались 98,42% избирателей.
В ДНР обработали 100% бюллетеней. За вхождение в Россию - 99,23% избирателей. Явка составила 2 131 207 человек или 97,51% избирателей.
В Херсонской области обработали 100% бюллетеней. За вхождение в Россию проголосовали 87,05% избирателей. Официальные результаты опубликовала пресс-служба администрации Херсонской области, с учетом данных зарубежной территориальной комиссии.
 
НовостиреферендумРоссияЛНРДНРХерсонская областьЗапорожская область
 
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00:01Запорожская область вышла из состава Украины
23:44Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию
23:09Кому выгодна диверсия на Балтике. Эксперты об аварии на Северном потоке
20:03Газированная Балтика – их ответ на референдум. Что на самом деле произошло на "Северном потоке"
19:37Луганская Республика идёт домой! Голосование под огнём и другие подробности
19:00Референдумы завершены. Итоги 27 сентября
18:04Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео
17:54Конец западной помощи Киеву, хитрый заработок беженцев в ЕС: что говорили об Украине в мире 27 сентября
17:50На контрасте с Ассанжем. Эдвард Сноуден получил российское гражданство
17:47Цели референдумов, Европа без газа. О чём говорили эксперты 27 сентября
17:10За победу и за Путина! Как бывшие украинцы голосуют на референдуме в Москве
16:46Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти
16:35Александр Дудчак о том, кому выгодна диверсия на "Северном потоке" и можем ли мы совсем закрыть вентиль
16:22Петр Лидов: После референдумов эти бывшие украинские территории навсегда отойдут России
16:20Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах
16:00Перемены в Херсонской области, обстрелы, "огромные проблемы" ВСУ. Главное на Украине на 16:00 27 сентября
15:57Нацистская оккупация Херсона: небывалая жестокость, которую пытались скрыть
15:54Публицист Сыма Нань: США ведут агрессивную политику, а к Китаю и России тянутся народы
15:54"Сестра Италии" и "друзья Кремля" в деле: чего РФ, Украине, ЕС и США ждать от нового правительства Италии
15:08Нацистов из "Азова"* переодели в пиджаки и приняли в Капитолии
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