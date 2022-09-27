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Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию
Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию - 27.09.2022 Украина.ру
Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил о завершении референдумов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР. Итоги очевидны, написал поздно вечером 27 сентября Медведев в телеграм-канале
2022-09-27T23:44
2022-09-27T23:44
2022-09-27T23:44
новости
референдум
россия
лнр
днр
херсонская область
запорожская область
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В Запорожской области к 23:30 27 сентября обработали 100% бюллетеней. За вхождение региона в состав России проголосовали 93,11% избирателей. В ЛНР обработали 100% бюллетеней, за вхождение в состав России высказались 98,42% избирателей. В ДНР обработали 100% бюллетеней. За вхождение в Россию - 99,23% избирателей. Явка составила 2 131 207 человек или 97,51% избирателей.В Херсонской области обработали 100% бюллетеней. За вхождение в Россию проголосовали 87,05% избирателей. Официальные результаты опубликовала пресс-служба администрации Херсонской области, с учетом данных зарубежной территориальной комиссии.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, россия, лнр, днр, херсонская область, запорожская область
Новости, референдум, Россия, ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область
Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил о завершении референдумов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР. Итоги очевидны, написал поздно вечером 27 сентября Медведев в телеграм-канале
"Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!", - написал Медведев.
В Запорожской области к 23:30 27 сентября обработали 100% бюллетеней. За вхождение региона в состав России проголосовали 93,11% избирателей.
В ЛНР обработали 100% бюллетеней, за вхождение в состав России высказались 98,42% избирателей.
В ДНР обработали 100% бюллетеней. За вхождение в Россию - 99,23% избирателей. Явка составила 2 131 207 человек или 97,51% избирателей.
В Херсонской области обработали 100% бюллетеней. За вхождение в Россию проголосовали 87,05% избирателей. Официальные результаты опубликовала пресс-служба администрации Херсонской области, с учетом данных зарубежной территориальной комиссии.