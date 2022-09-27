https://ukraina.ru/20220927/1039149086.html

Кому выгодна диверсия на Балтике. Эксперты об аварии на Северном потоке

Кому выгодна диверсия на Балтике. Эксперты об аварии на Северном потоке - 27.09.2022 Украина.ру

Кому выгодна диверсия на Балтике. Эксперты об аварии на Северном потоке

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T23:09

2022-09-27T23:09

2022-09-27T23:09

северный поток

эксперты

диверсии

сша

украина

германия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_70ff410ef686101892ba2d936c36d480.jpg

Авария сразу на двух ветках газопровода Северный поток 1 и 2 неслучайна. Речь может идти о масштабном теракте. Шведские СМИ сообщили, что в Балтийском море в районе расположение ниток газопровода были зафиксированы взрывы. Датские военные предоставили фото и видео утечки технического газа. Эта авария уже отразилась на ценах на газ в Европе. Тем временем США заявили, что готовы помочь Европе в поставках энергоресурсов. О первых версиях произошедшего размышляли эксперты.Журналист Олег Ясинский уверен в не случайности произошедшего, а в следствии военного плана: "Разрушение "Северного потока" одновременно в трёх местах под водами Балтики именно в момент окончания референдума на Донбассе и сопредельных областях - часть военного плана. Характеристики события исключают его случайность. По его важности для Европы это событие может затмить последствия результатов референдума. Для скорейшего развязания полномасштабной войны делается все необходимое. Сейчас медийное пространство накроет очередная смутная волна слухов, обвинений и осуждений. Официальный обвиняемый предсказуем, как надвигающиеся холода. С обеих сторон готовящейся мировой катастрофы - смайлики идиотов, радующихся войнушке. С боевых диванов они окончательно разучились отличать компьютерные игры от реальной угрозы их идиотским жизням. По чувству ответственности и уровню сознания они близки к европейским политикам.В момент, когда руководство США и НАТО почувствуют, что начинают проигрывать, их не остановит ничто. Да, я о том, о чем вы подумали. Это не панические настроения, а попытка описания реальных условий сегодняшнего подопытного человечества в мировой лаборатории неолиберализма.Это война на уничтожение. Единственный шанс победить и выжить - выйти за рамки логики запущенной машины смерти. Синоним разума - в умении быть максимально непредсказуемыми".Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак написал о том, кому выгодна диверсия и кто на ней заработает: "Итак, за сутки произошла разгерметизация на трёх участках одного из трубопроводов "Северного потока 1" в водах Швеции и Дании. Кораблям запретили приближаться к месту ЧП ближе, чем на 5 миль. Самолетам – подлетать ближе, чем на 1000 метров над уровнем моря. На данный момент неизвестно, когда смогут устранить ЧП. Утечка газа – тема номер один в СМИ Дании и Швеции. Шведская Аftonbladet называет ущерб "беспрецедентным". Специалисты говорят о возможной проблеме с конструкцией трубопровода. Однако чаще говорят о диверсии.Например, аналитик Шведского агентства оборонных исследований Никлас Россбах говорит, что "ЧП направлено против России", но не исключено, что за ситуацией может стоять сам Кремль….В ЕК говорят, что утечка газа не повлияет на безопасность.В общем, в любом случае, пострадает Европа. А выигрывает США (СПГ) и Норвегия, которая продает газ по высокой цене. А Россия продолжит свой энергетический шантаж.А теперь думайте, кому эта диверсия (если это так) выгодна".Политолог Сергей Марков тоже отметил, что следует рассматривать версию о теракте: "Диверсия на Северном потоке 1 и Северный поток 2. Теракты, чтобы газ можно было качать из России в Европу только через Украину. Это значит, что наиболее вероятно этот теракт совершён спецслужбами Украины. Фактически теракт против Германии и против всей Европы. Это им расплата за поддержку террористического режима в Киеве. Британские спецслужбы взорвали газопровод из России в Германию и Европу. Сейчас эта версия, а не киевская выходит на первый план. Говорят, там такая фактура.1. 23 августа военный НИИ Пентагона продал два манипулятора на глубинах до 150 метров британским спецслужбам.2. Аквалангисты британского флота 3 дня работали в районе Борнхольмской впадины, где Северный поток проходит мимо Дании.3. Два аквалангиста в Британии сегодня будут награждены за выполнение некоего особо сложного задания в чужих водах.4. Все это открытые источники.5. Сам я это не проверял. Пусть другие проверяют.6. Версия, что теракт против Германии и против России совершили британские спецслужбы, политически так же очень достоверна, как и версия, что теракт совершен украинскими спецслужбами".Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга намекнул, что за этим могут стоять британские спецслужбы: "Что они будут говорить, когда уши БРИТАНИИ всплывут аки маяк вночи …Правительство Германии обеспокоено целенаправленной атакой на европейскую газовую инфраструктуру и газовые рынки. По информации SPIEGEL, в настоящее время проверяются концепции безопасности других трубопроводов и систем газоснабжения при высоком давлении.В ВМС Дании заявили, что о саботаже можно говорить многое. Если бы это была атака, то с учетом технической сложности речь шла бы только о государственном акторе.По странному СОВПАДЕНИЮ... именно сегодня ПОЛЬША (сами знаете чья прокси) и Дания ))) (привет норгам) открыли СВОЮ нитку... Которую обязались ДОСРОЧНО на полную мощность запустить...Хочу видеть лица ФРГ и Ко )))Кстати санкций на российский газ в ЕС нет... это все вторичные санкции БРИТАНИИ ;)Кстати на хабике газ пошел вверх, что не может не радовать южные веточки газа из РФ... А также Норгов и США.Ну красиво ж..."

https://ukraina.ru/20220927/1039148635.html

https://ukraina.ru/20220927/1039137491.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

северный поток, эксперты, диверсии, сша, украина, германия, великобритания