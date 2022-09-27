https://ukraina.ru/20220927/1039148635.html

Газированная Балтика – их ответ на референдум

Газированная Балтика – их ответ на референдум - 27.09.2022 Украина.ру

Газированная Балтика – их ответ на референдум

В понедельник, 26 сентября, ближе к ночи стало известно, что падает давление в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Сегодня с утра датчане,... Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T20:03

2022-09-27T20:03

2022-09-27T20:04

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В понедельник, 26 сентября, ближе к ночи стало известно, что падает давление в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Сегодня с утра датчане, сообщили, что авария произошла в их водах вблизи острова Борнхольм. В трёх ветках двух газопроводов зияют огромные дыры из которых в воды Балтики выбрасывается газ. На сотни метров вокруг поверхность моря вспенена поднимающимися пузырьками.Уже утром немцы и датчане заявили, что скорее всего имеет место диверсия. Их скромное молчание относительно того, кого они считают вероятным диверсантом свидетельствует о том, что подозревают они явно не Россию. Во второй половине дня версию диверсии поддержал Кремль, в то же время, с традиционной осторожностью предложив для окончательных выводов дождаться решения комиссии "Nord Stream", которая уже на месте разбирается с причинами аварии.Тогда же шведы сообщили, что их сейсмографы зафиксировали подводные взрывы на месте аварии. Окончательную точку поставили немецкие СМИ, вспомнившие, что летом в этом районе долго крутились американские корабли, даже временно отключавшие респондеры.Скажу сразу, что ещё до получения всей информации, я пришёл к выводу о том, что это может быть только диверсия. Так ударить в одном месте и в одно время мог ещё только метеорит, но "камешек" такого размера, который необходим чтобы перебить разнесённые на пару километров три ветки двух газопроводов не мог затеряться в пространстве. Его бы увидел и услышал весь мир. Также я предположил, что диверсанты действовали не сегодня – это было бы слишком заметно, а произвели одну или несколько операций по закладке взрывчатки раньше (как теперь выяснилось ещё летом), что предполагает раннюю подготовку к часу Х.Также я пришёл к выводу (я не официальное лицо, мне для этого не нужны выводы комиссии и осмотр места происшествия), что единственное государство, которое обладало техническими возможностями произвести такую диверсию и, одновременно, было бы её выгодоприобретателем являются США. Эта уверенность подтверждается тем, что диверсию даже не пытались замаскировать под обычную аварию. Просто нагло рванули газопровод и всё.Меня даже не удивило позднейшее сообщение об американских кораблях, которые крутились летом в районе будущей диверсии. Конечно, США могли бы нанять каких-нибудь поляков, украинцев, африканцев или собственных ЧВКашников, припереть их в регион на судне под флагом Кот-д‘Ивуар или Буркина Фасо и всё обделать без засветки. Но им это было не нужно. Во-первых, они опасались, что афро-укро-поляки могут что-нибудь напортачить. Во-вторых, им было необходимо, чтобы все знали кто и зачем это сделал, только доказать не могли бы. В этом плане опираться на собственных диверсантов надёжнее. Они точно никому ничего не расскажут. Наёмников, конечно, можно перебить, но тогда останутся следы в виде трупов и свидетели в виде их родственников, знакомых, тех, кто сдавал в аренду судно и т.д. Мало ли кому и что они могли бы рассказать перед походом на дело, кто и что мог невзначай заметить.Зачем американцы готовили эту диверсию и почему рванули именно сейчас – не раньше и не позже.Возможно не все обратили внимание, но в последние недели, на фоне подготовки и проведения референдумов в освобождённых регионах, в сеть рекой полились "утечки" о том, что Россия якобы ведёт "тайные переговоры" с США о "заморозке конфликта" и вот-вот должен быть достигнут некий консенсус.Я не сомневаюсь, что консультации через посредников велись постоянно. Такова природа подобных конфликтов и метод их урегулирования. Однако мы точно так же знаем, что США, коллективный Запад и Украина, явно находясь в сговоре, выдвигали совершенно неприемлемые условия начала переговоров. Они требовали не больше и не меньше, чем уйти со всех освобождённых территорий, включая Крым, заранее заявляя, что после этого переговоры будут касаться в основном объёма и порядка выплаты Россией репараций.Не исключаю, что в этой запросной позиции они предусматривали возможный отказ от требования оставить Крым и выплатить репарации Украине. Но зафиксировать победу над Россией позорным уходом с остальной территории, включая Донбасс и установлением "максимума" цен на энергоносители они явно собирались. Они до конца не верили, что Путин решится на мобилизацию. Американцы по собственному вьетнамскому опыту знают, как это раскачивает общество. Да и мы ещё помним общественное брожение в СССР в связи с тем, что в Афганистане воевала призывная, а не контрактная армия.Похоже, что даже после её объявления в США считали, что это блеф. Более того, они явно полагали, что и референдумы о вхождении новых территорий в состав России являются блефом и в последний момент от них откажутся. Не случайно Путин в своём выступлении, обращаясь к Западу настойчиво убеждал, что готовность России принять эти территории в свой состав, равно как и защищать их с использованием всех имеющихся возможностей, включая ядерное оружие – не блеф.Американцы и подконтрольная им европейская пресса на полную мощность включили истерику по поводу "ядерного шантажа Путина" и якобы готовности России применить на Украине ядерное оружие, начали у себя учения по поведению граждан в ходе ядерной атаки и стали ждать российского отступления и опровержения намерений "защитить любой ценой".Но тут референдумы закончились. Они состоялись. Решения приняты, осталось только имплементировать их решением российского парламента и подписанием соответствующих документов главами временных государств и президентом России. В Вашингтоне, наконец, осознали: Путин ответил на их ультиматум. Ответом на их предложение уйти с Украины, покаяться, заплатить и, может быть, когда-нибудь получить прощение, стало присоединение к России освобождённых территорий. На самом деле это – единственное реальное следствие референдумов. Они максимально затрудняют России возможность данные территории покинуть. Одно дело уйти с территории Украины, занятой российскими войсками. Мало ли какие "перегруппировки" случаются. Другое дело оставить территории России, на которых живут граждане России, публично проголосовавшие за Россию и поэтому являющиеся потенциальными жертвами украинского режима.Даже простой вывоз на российскую территорию 5-10 миллионов обездоленных новых граждан раскачал бы внутреннюю ситуацию до невозможности. Не говоря уже о том, что само российское общество не приняло бы такой позорный мир.Таким образом, проведением референдумов, мобилизацией и заявлением о готовности защищать Россию уже в новых границах, Путин сжёг корабли, отрезал себе и стране возможность отступить под давлением и, одновременно, поднял ставки для американцев. Это второе с декабрьского российского ультиматума столь резкое поднятие ставок. Тогда американцы Россию проигнорировали. Результат известен.Вашингтон решил ответить с некоторым упреждением и взорвал газопроводы. В США прекрасно понимают, что это открытый вызов – публичное объявление войны (горячей войны). Но пока что они на себя ответственность формально не принимают, хоть и не скрывают своё участие, оставляя некоторое пространство для торга.Фактически США ответили на наши референдумы своим поднятием ставок. Причём, сделав это заранее, они оставляют за собой возможность ответить ещё раз, уже путём официального введения санкций.При этом, от американской провокации страдает только Европа, которую не жалко. Наоборот, США, нуждающиеся в европейском ресурсе для продления своей агонии, желают уже до конца этого года обеспечить переток через океан 6 триллионов долларов европейского капитала.Для Европы это последний шанс взбунтоваться против гибельного американского диктата и вместе с нами, восстановив отношения на новой основе, воспрепятствовать сталкиванию Америкой человечества в ядерный кризис. Но, сомневаюсь, что инфантильные европейские правительства либеральных леваков найдут в себе достаточно воли для такого поворота. А значит, буквально через пару дней, когда Европа определит свою позицию (если она откажется обвинить в диверсии США, а она, скорее всего откажется) мяч вновь будет на нашей половине поля и мир будет смотреть, чем ответим на данную провокацию мы.Частичным ответом будет завершение процедуры принятия новых регионов в состав России. США явно имели в виду, что в одном из маловероятных вариантов Россия может в последний момент отступить и "отложить голосование в Думе". Но завершение процедуры принятия лишь частичный ответ – дезавуирование глупой надежды. Ответ придётся дать и конкретно на провокацию с взрывом газопровода. И он должен быть очень жёстким, а значит ставки вновь поползут вверх.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20220927/1039137491.html

https://ukraina.ru/20220927/1039132040.html

https://ukraina.ru/20220927/1039146698.html

https://ukraina.ru/20220927/1039108301.html

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мнения, северный поток, северный поток-2, сша, россия, украина, ес, диверсии