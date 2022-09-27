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Луганская Республика идёт домой! Голосование под огнём и другие подробности
Луганская Республика идёт домой! Голосование под огнём и другие подробности - 27.09.2022 Украина.ру
Луганская Республика идёт домой! Голосование под огнём и другие подробности
Обстрелы, выездные участки для голосования, иностранные наблюдатели. Всё это – референдум в ЛНР.
2022-09-27T19:37
2022-09-27T19:37
2022-09-27T19:37
референдум
лнр
видео
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Для жителей Республики – это по-настоящему долгожданный праздник. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин подготовил большой репортаж о том, как проходило голосование, что говорят члены избирательных комиссий, иностранные наблюдатели и, главное, люди, которые совершают, возможно, главный выбор в их жизни. Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходило с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация поддержит решение жителей этих территорий.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
референдум, лнр, видео, видео
Луганская Республика идёт домой! Голосование под огнём и другие подробности
Обстрелы, выездные участки для голосования, иностранные наблюдатели. Всё это – референдум в ЛНР.
Для жителей Республики – это по-настоящему долгожданный праздник. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин подготовил большой репортаж о том, как проходило голосование, что говорят члены избирательных комиссий, иностранные наблюдатели и, главное, люди, которые совершают, возможно, главный выбор в их жизни.
Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходило с 23 по 27 сентября.
Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация поддержит решение жителей этих территорий.