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Луганская Республика идёт домой! Голосование под огнём и другие подробности

Луганская Республика идёт домой! Голосование под огнём и другие подробности - 27.09.2022 Украина.ру

Луганская Республика идёт домой! Голосование под огнём и другие подробности

Обстрелы, выездные участки для голосования, иностранные наблюдатели. Всё это – референдум в ЛНР.

2022-09-27T19:37

2022-09-27T19:37

2022-09-27T19:37

референдум

лнр

видео

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Для жителей Республики – это по-настоящему долгожданный праздник. Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин подготовил большой репортаж о том, как проходило голосование, что говорят члены избирательных комиссий, иностранные наблюдатели и, главное, люди, которые совершают, возможно, главный выбор в их жизни. Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходило с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация поддержит решение жителей этих территорий.

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