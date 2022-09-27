Референдумы завершены. Итоги 27 сентября - 27.09.2022 Украина.ру
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Референдумы завершены. Итоги 27 сентября
Референдумы завершены. Итоги 27 сентября - 27.09.2022 Украина.ру
Референдумы завершены. Итоги 27 сентября
Украина.ру, 27.09.2022
2022-09-27T19:00
2022-09-27T19:00
эксклюзив
референдум
днр
лнр
херсонская область
запорожская область
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Во вторник 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины завершились референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлилось 4 дня.Интерфакс приводит предварительные данные по результатам референдумов:Сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что Референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях можно считать состоявшимися и легитимными.В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате принятия новых регионов в состав России. Официальный представитель президента страны Дмитрий Песков уточнил, что для этого нужно пройти определенную процедуру.Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что после завершения референдума и вхождения территорий в состав России специальная военная операция (СВО) на Украине перейдет в разряд контртеррористической.Донецкая Народная РеспубликаГлава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что главы республик Донбасса в случае вхождения республик в состав РФ примут решение по военному положению на своих территориях вместе с российским руководством.В ночь на вторник ВСУ подвергли обстрелам девять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по ним в общей сложности 53 снаряда. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Глава ДНР Денис Пушилин на днях отмечал, что украинские силовики подвергают массированным обстрелам Донецк и другие населенные пункты ДНР, чтобы попытаться помешать проведению референдума по вопросу о вхождении региона в состав России.В интервью Украина.ру директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов объяснил, что у референдумов очень много целей и задач, и главная из них – историческая.В свою очередь один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.рурассказал, что, в последние дни, Донецк трудно узнать.Луганская Народная РеспубликаГлава ЛНР Пасечник подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России, сообщает Луганскинформцентр. Он прибудет в Москву на днях.Ранее у "Ведомостей" появилась информация о том, что после референдумов освобожденные территории могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом.Кроме того, Пасечник выразил уверенность, что большинство голосов на референдуме отдано за вхождение в состав России.Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко ранее сообщила, что общая явка избирателей в рамках референдума в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6%. По итогам первых обработанных 12,56% протоколов, 97,82% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав России. За сутки территория ЛНР была обстреляна трижды: из американской реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс"), всего выпущено 14 ракет. Об этом во вторник сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В Рубежном огнем ВСУ разрушена средняя школа, в здании которой располагался участок для голосования, также повреждены четыре многоквартирных жилых дома.В Старобельске разрушен продуктовый магазин, повреждены 16 жилых домов, линия электропередач, здания четырех сельскохозяйственных предприятий и четыре легковых автомобиля.Херсонская областьГлава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо заявил, чтопосле объявления результатов референдума о присоединении Херсонской области к России регион не будет объявлять о создании на своей территории независимого государства.Глава региона также добавил, что после утверждения результатов референдума созданная сейчас в регионе военно-гражданская администрация (ВГА) будет реорганизована в областную администрацию.С Крымом ситуация, связанная с погранконтролем, очевидно, пока будет сохраняться. Потому что есть большая вероятность того, что диверсионных групп будет больше и их надо задерживать. То есть это такой мощный блокпост.Он также заявил, что в случае присоединения Херсонской области к РФ по результатам референдума, жители региона не будут призываться в российскую армию.Также эксперт Республиканского института политических и социологических исследований Сергей Юхин сообщил, что за вхождение в состав РФ выступили 89% жителей Херсонской области.Юхин отметил, что жители этих областей "перестали бояться заявлять о своей позиции". "Отвечали очень охотно на вопросы наших работников", - отметил эксперт.Запорожская областьГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий намерен посетить Москву после объявления итогов референдума, сообщает 27 сентября РИА Новости.После подсчета 57% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,74% человек, следует из опубликованных предварительных данных по России.За проголосовали 11 335 человек, против 166 (1,43%).Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские блокпосты блокируют жителям подконтрольной Киеву части Запорожской области выехать на освобожденную территорию, чтобы они не могли проголосовать на референдуме. Он подчеркнул, что будет расследование этих попыток воспрепятствовать проведению голосования.Кроме того, Балицкий 27 сентября заявил, что вся территория региона будет освобождена от киевского режима.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, референдум, днр, лнр, херсонская область, запорожская область
Эксклюзив, референдум, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область

Референдумы завершены. Итоги 27 сентября

19:00 27.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Во вторник 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины завершились референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлилось 4 дня.
Интерфакс приводит предварительные данные по результатам референдумов:
  • В Херсонской области по итогам обработки 12% протоколов 97,47% избирателей проголосовали за вхождение в состав РФ
  • В Запорожской области 98% проголосовали за вхождение в состав РФ по итогам обработки 20% протоколов
  • В ДНР по итогам обработки 16,06% протоколов 98,05% проголосовавших - за вхождение в состав России
  • В ЛНР 97,79% проголосовали за вхождение в состав РФ по итогам обработки 14,07% протоколов.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости заявил, что Референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях можно считать состоявшимися и легитимными.
В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате принятия новых регионов в состав России. Официальный представитель президента страны Дмитрий Песков уточнил, что для этого нужно пройти определенную процедуру.
Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что после завершения референдума и вхождения территорий в состав России специальная военная операция (СВО) на Украине перейдет в разряд контртеррористической.
Донецкая Народная Республика
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что главы республик Донбасса в случае вхождения республик в состав РФ примут решение по военному положению на своих территориях вместе с российским руководством.
Мы, просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение. Будем принимать решение вместе.
В ночь на вторник ВСУ подвергли обстрелам девять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по ним в общей сложности 53 снаряда. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Глава ДНР Денис Пушилин на днях отмечал, что украинские силовики подвергают массированным обстрелам Донецк и другие населенные пункты ДНР, чтобы попытаться помешать проведению референдума по вопросу о вхождении региона в состав России.
В интервью Украина.ру директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов объяснил, что у референдумов очень много целей и задач, и главная из них – историческая.
Это значит, что, как только решение будет принято - референдумы пройдут сначала, а потом Совет Федерации примет решение принять новый субъект в состав России – это будет навсегда - даже, если частично эти территории будут оккупированы. То есть, снимаются вопросы для жителей по поводу того, навсегда ли здесь Россия, или она уйдет. Она не уйдет, она просто не может этого сделать. Соответственно, будет понятно, что будет дальше с этими территориями и с людьми - они станут полноценной частью России во всех смыслах.
В свою очередь один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.рурассказал, что, в последние дни, Донецк трудно узнать.
Донецк действительно опустел. Центральные районы серьезно обстреливаются. Очень много людей уехало, мобилизация. Плюс, к большому сожалению, восемь лет комендантского часа и жизни на войне сформировали определенный режим.
Луганская Народная Республика
Глава ЛНР Пасечник подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России, сообщает Луганскинформцентр. Он прибудет в Москву на днях.
Ранее у "Ведомостей" появилась информация о том, что после референдумов освобожденные территории могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом.
Кроме того, Пасечник выразил уверенность, что большинство голосов на референдуме отдано за вхождение в состав России.
Как и в далеком 2014 году мы вышли и показали свое единство! Не зная результатов, я уверен, что большинство голосов отдано "За" вхождение в состав России. Это основано на общении с вами, на ваших горящих глазах, которые я увидел, посещая участки.
Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко ранее сообщила, что общая явка избирателей в рамках референдума в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6%. По итогам первых обработанных 12,56% протоколов, 97,82% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав России.
За сутки территория ЛНР была обстреляна трижды: из американской реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс"), всего выпущено 14 ракет. Об этом во вторник сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Рубежном огнем ВСУ разрушена средняя школа, в здании которой располагался участок для голосования, также повреждены четыре многоквартирных жилых дома.
В Старобельске разрушен продуктовый магазин, повреждены 16 жилых домов, линия электропередач, здания четырех сельскохозяйственных предприятий и четыре легковых автомобиля.
Херсонская область
Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо заявил, чтопосле объявления результатов референдума о присоединении Херсонской области к России регион не будет объявлять о создании на своей территории независимого государства.
Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени он, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет.
Глава региона также добавил, что после утверждения результатов референдума созданная сейчас в регионе военно-гражданская администрация (ВГА) будет реорганизована в областную администрацию.
С Крымом ситуация, связанная с погранконтролем, очевидно, пока будет сохраняться. Потому что есть большая вероятность того, что диверсионных групп будет больше и их надо задерживать. То есть это такой мощный блокпост.
Он также заявил, что в случае присоединения Херсонской области к РФ по результатам референдума, жители региона не будут призываться в российскую армию.
Все, кто получил (российские. — Ред.) паспорта сейчас, они не будут являться военнообязанными. И мобилизации как таковой, то есть призыва, не будет. Но те, кто хочет, конечно, смогут принять участие в спецоперации. Мы создаем добровольческие батальоны, которые будут работать вместе с армией. Но специально никто никого не будет заставлять идти в военкомат, брать повестку, чтобы зачисляться в Вооруженные силы РФ. Рановато ещё. Будут работать добровольческие батальоны.
Также эксперт Республиканского института политических и социологических исследований Сергей Юхин сообщил, что за вхождение в состав РФ выступили 89% жителей Херсонской области.
Юхин отметил, что жители этих областей "перестали бояться заявлять о своей позиции". "Отвечали очень охотно на вопросы наших работников", - отметил эксперт.
Запорожская область
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий намерен посетить Москву после объявления итогов референдума, сообщает 27 сентября РИА Новости.
После подсчета 57% голосов на участках в РФ за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,74% человек, следует из опубликованных предварительных данных по России.
За проголосовали 11 335 человек, против 166 (1,43%).
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские блокпосты блокируют жителям подконтрольной Киеву части Запорожской области выехать на освобожденную территорию, чтобы они не могли проголосовать на референдуме. Он подчеркнул, что будет расследование этих попыток воспрепятствовать проведению голосования.
Кроме того, Балицкий 27 сентября заявил, что вся территория региона будет освобождена от киевского режима.
Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде.
Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео
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Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео
 
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16:22Петр Лидов: После референдумов эти бывшие украинские территории навсегда отойдут России
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16:00Перемены в Херсонской области, обстрелы, "огромные проблемы" ВСУ. Главное на Украине на 16:00 27 сентября
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