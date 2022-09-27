https://ukraina.ru/20220927/1039146024.html

Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео

Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео - 27.09.2022 Украина.ру

Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео

Политический обозреватель "РИА Новости" Пётр Акопов в интервью Украина.ру рассказал о последствиях референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, а Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T18:04

2022-09-27T18:04

2022-09-27T18:04

видео

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Политический обозреватель "РИА Новости" Пётр Акопов в интервью Украина.ру рассказал о последствиях референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, а также об угрозе ядерного конфликта и о парламентских выборах в Италии: 00:40 - Референдумы и их последствия; 05:50 - Ядерная война - это просто разговоры или реальная угроза?08:37 - Какие регионы следующими могут выразить желание провести референдумы? 10:23 – Пойдёт ли киевский режим на переговоры с Россией, но уже на новых условиях? 12:55 - В Италии состоялись парламентские выборы, которые, как полагают некоторые эксперты, могут существенно изменить внешнюю политику этой страны: так ли это? 16:47 - Станет ли Джорджия Мелони премьер-министром?18:10 - Впервые к власти в Италии может прийти женщина: это европейский тренд или реальные заслуги политика?21:35 - Будет ли в Италии внешняя политика преобладать над внутренней?Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий.

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