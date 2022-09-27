Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео - 27.09.2022 Украина.ру
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Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео
Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео - 27.09.2022 Украина.ру
Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео
Политический обозреватель "РИА Новости" Пётр Акопов в интервью Украина.ру рассказал о последствиях референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, а Украина.ру, 27.09.2022
2022-09-27T18:04
2022-09-27T18:04
видео
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Политический обозреватель "РИА Новости" Пётр Акопов в интервью Украина.ру рассказал о последствиях референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, а также об угрозе ядерного конфликта и о парламентских выборах в Италии: 00:40 - Референдумы и их последствия; 05:50 - Ядерная война - это просто разговоры или реальная угроза?08:37 - Какие регионы следующими могут выразить желание провести референдумы? 10:23 – Пойдёт ли киевский режим на переговоры с Россией, но уже на новых условиях? 12:55 - В Италии состоялись парламентские выборы, которые, как полагают некоторые эксперты, могут существенно изменить внешнюю политику этой страны: так ли это? 16:47 - Станет ли Джорджия Мелони премьер-министром?18:10 - Впервые к власти в Италии может прийти женщина: это европейский тренд или реальные заслуги политика?21:35 - Будет ли в Италии внешняя политика преобладать над внутренней?Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий.
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Видео

Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео

18:04 27.09.2022
 
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Политический обозреватель "РИА Новости" Пётр Акопов в интервью Украина.ру рассказал о последствиях референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, а также об угрозе ядерного конфликта и о парламентских выборах в Италии:
00:40 - Референдумы и их последствия;
05:50 - Ядерная война - это просто разговоры или реальная угроза?
08:37 - Какие регионы следующими могут выразить желание провести референдумы?
10:23 – Пойдёт ли киевский режим на переговоры с Россией, но уже на новых условиях?
12:55 - В Италии состоялись парламентские выборы, которые, как полагают некоторые эксперты, могут существенно изменить внешнюю политику этой страны: так ли это?
16:47 - Станет ли Джорджия Мелони премьер-министром?
18:10 - Впервые к власти в Италии может прийти женщина: это европейский тренд или реальные заслуги политика?
21:35 - Будет ли в Италии внешняя политика преобладать над внутренней?
Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий.
 
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Заголовок открываемого материала
18:04Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео
17:54Конец западной помощи Киеву, хитрый заработок беженцев в ЕС: что говорили об Украине в мире 27 сентября
17:50На контрасте с Ассанжем. Эдвард Сноуден получил российское гражданство
17:47Цели референдумов, Европа без газа. О чём говорили эксперты 27 сентября
17:10За победу и за Путина! Как бывшие украинцы голосуют на референдуме в Москве
16:46Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти
16:35Александр Дудчак о том, кому выгодна диверсия на "Северном потоке" и можем ли мы совсем закрыть вентиль
16:22Петр Лидов: После референдумов эти бывшие украинские территории навсегда отойдут России
16:20Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах
16:00Перемены в Херсонской области, обстрелы, "огромные проблемы" ВСУ. Главное на Украине на 16:00 27 сентября
15:57Нацистская оккупация Херсона: небывалая жестокость, которую пытались скрыть
15:54Публицист Сыма Нань: США ведут агрессивную политику, а к Китаю и России тянутся народы
15:54"Сестра Италии" и "друзья Кремля" в деле: чего РФ, Украине, ЕС и США ждать от нового правительства Италии
15:08Нацистов из "Азова"* переодели в пиджаки и приняли в Капитолии
14:58Кто стоит за диверсией на "Северных потоках". Версии и подозреваемые
14:39Лоза о "кастрированной и обрезанной" украинской культуре и артистах, сбежавших из России. Видео
14:14Спикер парламента Зимбабве назвал спецоперацию на Украине упреждающим шагом по защите РФ от НАТО
13:59Госдума сохранила рабочие места за мобилизованными и добровольцами
13:56Выборы в Италии. Краткая справка
13:54Италия — шаг вправо. Политики и эксперты о возможных последствиях парламентских выборов
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