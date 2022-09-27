Цели референдумов, Европа без газа. О чём говорили эксперты 27 сентября - 27.09.2022 Украина.ру
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Цели референдумов, Европа без газа. О чём говорили эксперты 27 сентября
Цели референдумов, Европа без газа. О чём говорили эксперты 27 сентября - 27.09.2022 Украина.ру
Цели референдумов, Европа без газа. О чём говорили эксперты 27 сентября
Украина.ру, 27.09.2022
2022-09-27T17:47
2022-09-27T17:47
эксклюзив
украина
россия
референдум
европа
газ
северный поток
северный поток-2
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Референдумы на освобождённых территориях убедят местных жителей, что Россия пришла навсегда, взрывы на "Северных потоках" ставят Европу в очень зависимое положение, а Запад будет и дальше разгонять информационную "ядерную волну" в отношении РоссииОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 27 сентября."Россия не уйдёт"Во вторник, 27 сентября, завершаются пятидневные голосования на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – о вступлении регионов в Россию.Директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов отметил, что у проходящих референдумов – много целей, а в целом решение носит исторический характер.Лидов напоминает, что по Конституции РФ никакая территория не может быть отторгнута от Российской Федерации."Это значит, что, как только решение будет принято – референдумы пройдут сначала, а потом Совет Федерации примет решение принять новый субъект в состав России – это будет навсегда. Даже если частично эти территории будут оккупированы", – пояснил Лидов.По его словам, благодаря этому снимаются вопросы для жителей по поводу того, "навсегда ли здесь Россия или она уйдет": не уйдет, просто не может этого сделать."Соответственно, будет понятно, что будет дальше с этими территориями и с людьми – они станут полноценной частью России во всех смыслах", – заявил Петр Лидов.Взрывы на "Северных потоках": Европа попадает в очень зависимое положениеВо вторник утром стало известно, что в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" резко упало давление. Позже журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг со ссылкой на местных сейсмологов сообщил, что в районе утечек газа с трубопроводов зафиксировали два мощных подводных взрыва.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что это могла быть диверсия.Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак признаёт: пока рано делать выводы. При этом он отмечает, что диверсия гипотетически выгодна США, поскольку европейцы попадают в очень зависимое положение – цены на газ вновь пошли вверх."Сейчас в Европе увеличится спрос на сжиженный газ. Как они будут дальше себя вести… Может, нужно увеличить поставки через Украину, но они сами придумали эту историю – Россия не обязана бежать сломя голову на помощь своим врагам", – заявил Дудчак.В то же время, если поставки в Европу прекратятся, Россия не сможет быстро переориентировать их на азиатский рынок – это просто невозможно."Потребность есть, но переориентация займет несколько лет. Об этом говорят, но для этого надо создать технические возможности. Мы над этим работаем, но нужно время. Надо создать и предприятия для более глубокой переработки, над этим мы тоже работаем", – сообщил эксперт.Ядерные угрозы: 4 варианта развития событийЭксперты продолжают активно обсуждать тему возможного применения ядерного оружия. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что на случай применения ядерного оружия на Украине у США есть план. По его словам, последствия будут ужасными.Политолог Богдан Безпалько обрисовал четыре варианта развития событий.Первый вариант: Запад не будет вступать с Россией в ядерный конфликт, попытается еще больше изолировать Россию, обрушить новые санкции, заставить третьи страны отказаться от торговли с нами. В общем, удушить экономически.Второй вариант: использование тактического ядерного оружия блоком НАТО, США против нас. Например, передать его Украине вместе с установками "Хаймарс", с ракетами, которые бьют на пятьсот километров."Но тогда мы точно выжжем всю Украину к чертям ядерным тактическим оружием. А может быть, и какие-то страны НАТО близлежащие. Ими вполне могут пожертвовать – и Польшей, и Румынией. Это же очень удобно. Погибнут Украина, Румыния, Польша, а потом Америка будет с нами договариваться", – заявил Безпалько.Третий вариант: массовое использование неядерного конвенционального оружия блоком НАТО на Украине против нас. Это также может спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия против них.И четвертый вариант – после того, как все возможные ресурсы и ставки в отношении Украины будут сделаны, все-таки попытаться сесть и договориться.Ядерная доктрина России и информационная волна на ЗападеВоенный эксперт Алексей Леонков напоминает, что оборонная доктрина РФ не предполагает превентивных ударов с применением ядерного оружия."Когда наш президент говорил про ядерное оружие, которое могут передать Украине, он имел в виду тактическое ядерное оружие, например, снаряды 155 миллиметров, которые могут быть носителями ядерного оружия. Это и некоторые виды ракетного вооружения, которые могут получить ядерную боеголовку малой мощности.Конечно же, наш ответ будет – всеми имеющимися у нас средствами. В том числе ядерным оружием. Наш президент предупредил, что мы будем защищать нашу страну именно так, и это не блеф.На Западе эти слова были вырваны из контекста и получилось, что наш президент ни с того ни с сего сказал, что он применит ядерное оружие", – рассказал Леонков.На Западе, продолжил он, тут же разогнали информационную волну, что Россия угрожает применением ядерного оружия Европе, Америке и всем их союзникам. Это не соответствует действительности – потому что есть определенный регламент. И нигде превентивного удара у России нет.
https://ukraina.ru/20220927/1039125996.html
https://ukraina.ru/20220927/1039137491.html
https://ukraina.ru/20220927/1039107947.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, россия, референдум, европа, газ, северный поток, северный поток-2
Эксклюзив, Украина, Россия, референдум, Европа, газ, Северный поток, Северный поток-2

Цели референдумов, Европа без газа. О чём говорили эксперты 27 сентября

17:47 27.09.2022
 
© Валерий МельниковРеферендумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
© Валерий Мельников
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Референдумы на освобождённых территориях убедят местных жителей, что Россия пришла навсегда, взрывы на "Северных потоках" ставят Европу в очень зависимое положение, а Запад будет и дальше разгонять информационную "ядерную волну" в отношении России
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 27 сентября.
"Россия не уйдёт"
Во вторник, 27 сентября, завершаются пятидневные голосования на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – о вступлении регионов в Россию.
Директор дирекции по коммуникациям "России сегодня" Петр Лидов отметил, что у проходящих референдумов – много целей, а в целом решение носит исторический характер.
Лидов напоминает, что по Конституции РФ никакая территория не может быть отторгнута от Российской Федерации.
"Это значит, что, как только решение будет принято – референдумы пройдут сначала, а потом Совет Федерации примет решение принять новый субъект в состав России – это будет навсегда. Даже если частично эти территории будут оккупированы", – пояснил Лидов.
По его словам, благодаря этому снимаются вопросы для жителей по поводу того, "навсегда ли здесь Россия или она уйдет": не уйдет, просто не может этого сделать.
"Соответственно, будет понятно, что будет дальше с этими территориями и с людьми – они станут полноценной частью России во всех смыслах", – заявил Петр Лидов.
Петр Лидов интервью - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
16:22
Петр Лидов: После референдумов эти бывшие украинские территории навсегда отойдут России
Взрывы на "Северных потоках": Европа попадает в очень зависимое положение
Во вторник утром стало известно, что в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" резко упало давление. Позже журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг со ссылкой на местных сейсмологов сообщил, что в районе утечек газа с трубопроводов зафиксировали два мощных подводных взрыва.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что это могла быть диверсия.
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак признаёт: пока рано делать выводы. При этом он отмечает, что диверсия гипотетически выгодна США, поскольку европейцы попадают в очень зависимое положение – цены на газ вновь пошли вверх.
"Сейчас в Европе увеличится спрос на сжиженный газ. Как они будут дальше себя вести… Может, нужно увеличить поставки через Украину, но они сами придумали эту историю – Россия не обязана бежать сломя голову на помощь своим врагам", – заявил Дудчак.
В то же время, если поставки в Европу прекратятся, Россия не сможет быстро переориентировать их на азиатский рынок – это просто невозможно.
"Потребность есть, но переориентация займет несколько лет. Об этом говорят, но для этого надо создать технические возможности. Мы над этим работаем, но нужно время. Надо создать и предприятия для более глубокой переработки, над этим мы тоже работаем", – сообщил эксперт.
Александр Дудчак интервью - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
16:35
Александр Дудчак о том, кому выгодна диверсия на "Северном потоке" и можем ли мы совсем закрыть вентиль
Ядерные угрозы: 4 варианта развития событий
Эксперты продолжают активно обсуждать тему возможного применения ядерного оружия. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что на случай применения ядерного оружия на Украине у США есть план. По его словам, последствия будут ужасными.
Политолог Богдан Безпалько обрисовал четыре варианта развития событий.
Первый вариант: Запад не будет вступать с Россией в ядерный конфликт, попытается еще больше изолировать Россию, обрушить новые санкции, заставить третьи страны отказаться от торговли с нами. В общем, удушить экономически.
Второй вариант: использование тактического ядерного оружия блоком НАТО, США против нас. Например, передать его Украине вместе с установками "Хаймарс", с ракетами, которые бьют на пятьсот километров.
"Но тогда мы точно выжжем всю Украину к чертям ядерным тактическим оружием. А может быть, и какие-то страны НАТО близлежащие. Ими вполне могут пожертвовать – и Польшей, и Румынией. Это же очень удобно. Погибнут Украина, Румыния, Польша, а потом Америка будет с нами договариваться", – заявил Безпалько.
Третий вариант: массовое использование неядерного конвенционального оружия блоком НАТО на Украине против нас. Это также может спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия против них.
И четвертый вариант – после того, как все возможные ресурсы и ставки в отношении Украины будут сделаны, все-таки попытаться сесть и договориться.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
06:31
Богдан Безпалько о том, кем готовы пожертвовать в ядерной игре
Ядерная доктрина России и информационная волна на Западе
Военный эксперт Алексей Леонков напоминает, что оборонная доктрина РФ не предполагает превентивных ударов с применением ядерного оружия.
"Когда наш президент говорил про ядерное оружие, которое могут передать Украине, он имел в виду тактическое ядерное оружие, например, снаряды 155 миллиметров, которые могут быть носителями ядерного оружия. Это и некоторые виды ракетного вооружения, которые могут получить ядерную боеголовку малой мощности.
Конечно же, наш ответ будет – всеми имеющимися у нас средствами. В том числе ядерным оружием. Наш президент предупредил, что мы будем защищать нашу страну именно так, и это не блеф.
На Западе эти слова были вырваны из контекста и получилось, что наш президент ни с того ни с сего сказал, что он применит ядерное оружие", – рассказал Леонков.
На Западе, продолжил он, тут же разогнали информационную волну, что Россия угрожает применением ядерного оружия Европе, Америке и всем их союзникам. Это не соответствует действительности – потому что есть определенный регламент. И нигде превентивного удара у России нет.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
06:14Чем воюют на Украине
Алексей Леонков о том, какое ядерное оружие США могут поставить Украине и нанесет ли РФ превентивный удар
 
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16:35Александр Дудчак о том, кому выгодна диверсия на "Северном потоке" и можем ли мы совсем закрыть вентиль
16:22Петр Лидов: После референдумов эти бывшие украинские территории навсегда отойдут России
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