https://ukraina.ru/20220927/1039143933.html

За победу и за Путина! Как бывшие украинцы голосуют на референдуме в Москве

За победу и за Путина! Как бывшие украинцы голосуют на референдуме в Москве - 27.09.2022 Украина.ру

За победу и за Путина! Как бывшие украинцы голосуют на референдуме в Москве

Сегодня, 27 сентября, стартовал заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях... Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T17:10

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Сегодня, 27 сентября, стартовал заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Избирательные участки для этого оборудованы во многих регионах России, включая Москву. Журналист Украина.ру Татьяна Чугаенко побывала на одном из таких участков в Центральном административном округе города Москвы и пообщалась с теми, кто сегодня пришел высказать свое мнение. Что происходит на избирательных участках в столице России, как организована работа, а также о чем говорят проголосовавшие - узнаете из нашего специального репортажа!С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проводятся референдумы по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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