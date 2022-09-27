Конец западной помощи Киеву, хитрый заработок беженцев в ЕС: что говорили об Украине в мире 27 сентября - 27.09.2022 Украина.ру
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Конец западной помощи Киеву, хитрый заработок беженцев в ЕС: что говорили об Украине в мире 27 сентября
Конец западной помощи Киеву, хитрый заработок беженцев в ЕС: что говорили об Украине в мире 27 сентября - 27.09.2022 Украина.ру
Конец западной помощи Киеву, хитрый заработок беженцев в ЕС: что говорили об Украине в мире 27 сентября
Украина.ру, 27.09.2022
2022-09-27T17:54
2022-09-27T17:54
эксклюзив
украина
оружие
сша
танки
всу
беженцы
польша
германия
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Оружейный поток иссякИсточники агентства Bloomberg сообщили, что Запад не собирается резко увеличивать объём поставок вооружения Украине.«Вряд ли произойдёт резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.По информации Bloomberg, Белый дом настороженно относится к варианту предоставления Украине истребителей из опасения эскалации конфликта до такой степени, что втянут будет НАТО. Кроме того, американцы учитывают, что поставки такой высокотехнологичной военной техники, как последняя модель танков Abrams, потребуют обширной подготовки и обслуживания.Кроме того, как рассказали четыре чиновников на условии анонимности, никаких признаков готовящейся передачи правительствами европейских стран Киеву тяжёлой техники нет. Главным яблоком раздора остаются немецкие танки Leopard: их используют государства — члены НАТО: Испания, Нидерланды и Турция, но передавать третьим странам эту технику они могут только с разрешения ФРГ, однако Берлин не разрешал. Хотя, как отмечает источник, запросов от других стран разрешить экспорт танков Украине и не поступало, да и вообще поставки Leopard Киеву в ближайшее время маловероятны из-за их дефицита.В Италии вопрос о военной помощи Украине отошёл на второй план из-за нехватки средств и проведения досрочных парламентских выборов. Более того, поток оружия сократился ещё с июля.Украина Западу не интереснаThe Washington Post констатирует большую вероятность усиления общественного безразличия к украинской тематике.Социологические опросы исследовательского центра Pew продемонстрировали, что в настоящий момент потенциальное поражение Украины волнует американцев гораздо меньше, чем весной. Кроме того, значительное большинство респондентов считает, что Киеву оказано уже достаточно помощи, а республиканцы и вовсе считают поддержку украинских властей со стороны Вашингтона чрезмерной.«Думаю, мы вышли на такой рубеж, когда переданных Украине денег уже достаточно. Я действительно так думаю», — заявил кандидат в сенаторы от Республиканской партии Джеймс Вэнс.Эксперты считают, что очередной пакет военной помощи Украине может стать последним, который беспрепятственно пройдёт согласование в конгрессе США.«У украинцев и у западных стратегов возникают опасения, что скептическое отношение к антироссийским санкциям и к их результативности — цены на энергоресурсы в Европе резко подскочили — может усилиться», — отмечает The Washington Post.Социальный туризм украинских беженцевУкраинские беженцы создают немало проблем властям европейских стран.«Сейчас мы испытываем социальный туризм от этих беженцев: в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину, и многие из них сейчас пользуются этой системой», — заявил в интервью изданию Bild председатель ХДС Фридрих Мерц.Причина, по его мнению, в том, что изначально украинские беженцы имели право на выплаты в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища, а с июня — базовое обеспечение, то есть те же выплаты, что и получатели базового пособия по безработице второго уровня.Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии отмечает, что ХДС ещё весной предупреждал правительство, что такая проблема может возникнуть, но власти «притворились глухими».Аналогичная ситуация сложилась в Польше. Мэр приграничного города Пшемысля Войцех Бакун заявил, что граждане Украины массово прибывают в Польшу, чтобы оформить пособия, а затем вернуться на родину.«Нельзя не заметить организованных перевозок женщин с детьми, у которых на карточках записаны процедуры, которые они должны пройти, чтобы получить материальную и финансовую помощь. Люди ежедневно выстраиваются в очередь перед городской администрацией, затем отправляются в MOPS (центр социальной помощи) и ZUS (управление социального обеспечения) для подачи заявок на получение пособий. Затем организованным транспортом они возвращаются на Украину», — написал политик на своей странице в соцсети.Бакун собирается направить письмо депутатам, сенаторам и министрам Польши с призывом сокращения системы помощи и предотвращения истощения системы, а гуманитарные организации, по его словам, уже успели сориентироваться и прекратили оказание помощи таким лицам.«Я за помощь, но в случае помощи беженцам, которые спасаются от войны. Наверное, речь не идёт о том, чтобы целые общины переключились на нашу систему социального обеспечения», — добавил градоначальник.
https://ukraina.ru/20220927/1039106402.html
https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html
https://ukraina.ru/20220415/1033762188.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, оружие, сша, танки, всу, беженцы, польша, германия
Эксклюзив, Украина, оружие, США, танки, ВСУ, беженцы, Польша, Германия

Конец западной помощи Киеву, хитрый заработок беженцев в ЕС: что говорили об Украине в мире 27 сентября

17:54 27.09.2022
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP / Sergei Grits
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Оружейный поток иссяк
Источники агентства Bloomberg сообщили, что Запад не собирается резко увеличивать объём поставок вооружения Украине.
«Вряд ли произойдёт резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.
По информации Bloomberg, Белый дом настороженно относится к варианту предоставления Украине истребителей из опасения эскалации конфликта до такой степени, что втянут будет НАТО.
Кроме того, американцы учитывают, что поставки такой высокотехнологичной военной техники, как последняя модель танков Abrams, потребуют обширной подготовки и обслуживания.
Кроме того, как рассказали четыре чиновников на условии анонимности, никаких признаков готовящейся передачи правительствами европейских стран Киеву тяжёлой техники нет.
Главным яблоком раздора остаются немецкие танки Leopard: их используют государства — члены НАТО: Испания, Нидерланды и Турция, но передавать третьим странам эту технику они могут только с разрешения ФРГ, однако Берлин не разрешал.
Хотя, как отмечает источник, запросов от других стран разрешить экспорт танков Украине и не поступало, да и вообще поставки Leopard Киеву в ближайшее время маловероятны из-за их дефицита.
В Италии вопрос о военной помощи Украине отошёл на второй план из-за нехватки средств и проведения досрочных парламентских выборов. Более того, поток оружия сократился ещё с июля.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
06:14Чем воюют на Украине
Алексей Леонков о том, какое ядерное оружие США могут поставить Украине и нанесет ли РФ превентивный удар
Украина Западу не интересна
The Washington Post констатирует большую вероятность усиления общественного безразличия к украинской тематике.
Социологические опросы исследовательского центра Pew продемонстрировали, что в настоящий момент потенциальное поражение Украины волнует американцев гораздо меньше, чем весной. Кроме того, значительное большинство респондентов считает, что Киеву оказано уже достаточно помощи, а республиканцы и вовсе считают поддержку украинских властей со стороны Вашингтона чрезмерной.
«Думаю, мы вышли на такой рубеж, когда переданных Украине денег уже достаточно. Я действительно так думаю», — заявил кандидат в сенаторы от Республиканской партии Джеймс Вэнс.
Эксперты считают, что очередной пакет военной помощи Украине может стать последним, который беспрепятственно пройдёт согласование в конгрессе США.
«У украинцев и у западных стратегов возникают опасения, что скептическое отношение к антироссийским санкциям и к их результативности — цены на энергоресурсы в Европе резко подскочили — может усилиться», — отмечает The Washington Post.
15 августа, 15:07
США делают из Зеленского козла отпущения. И готовы его свергнуть
Социальный туризм украинских беженцев
Украинские беженцы создают немало проблем властям европейских стран.
«Сейчас мы испытываем социальный туризм от этих беженцев: в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину, и многие из них сейчас пользуются этой системой», — заявил в интервью изданию Bild председатель ХДС Фридрих Мерц.
Причина, по его мнению, в том, что изначально украинские беженцы имели право на выплаты в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища, а с июня — базовое обеспечение, то есть те же выплаты, что и получатели базового пособия по безработице второго уровня.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии отмечает, что ХДС ещё весной предупреждал правительство, что такая проблема может возникнуть, но власти «притворились глухими».
Аналогичная ситуация сложилась в Польше. Мэр приграничного города Пшемысля Войцех Бакун заявил, что граждане Украины массово прибывают в Польшу, чтобы оформить пособия, а затем вернуться на родину.
«Нельзя не заметить организованных перевозок женщин с детьми, у которых на карточках записаны процедуры, которые они должны пройти, чтобы получить материальную и финансовую помощь.
Люди ежедневно выстраиваются в очередь перед городской администрацией, затем отправляются в MOPS (центр социальной помощи) и ZUS (управление социального обеспечения) для подачи заявок на получение пособий. Затем организованным транспортом они возвращаются на Украину», — написал политик на своей странице в соцсети.
Бакун собирается направить письмо депутатам, сенаторам и министрам Польши с призывом сокращения системы помощи и предотвращения истощения системы, а гуманитарные организации, по его словам, уже успели сориентироваться и прекратили оказание помощи таким лицам.
«Я за помощь, но в случае помощи беженцам, которые спасаются от войны. Наверное, речь не идёт о том, чтобы целые общины переключились на нашу систему социального обеспечения», — добавил градоначальник.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 04:00
Эксперт рассказал, как население ЕС относится к жадным беженцам с УкраиныМногие беженцы из Украины считают, что Евросоюз их должен обеспечивать, сказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов
 
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