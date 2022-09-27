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Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти

Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти - 27.09.2022 Украина.ру

Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 27 сентября заявил, что вся территория региона будет освобождена от киевского режима

2022-09-27T16:46

2022-09-27T16:46

2022-09-27T16:46

новости

запорожская область

россия

украина

евгений балицкий

спецоперация

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На сегодняшний день большая часть территории региона освобождена от власти Киева, при этом областной центр - город Запорожье - находится под контролем Украины. "Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде", - сказал Балицкий.Тем временем, в Запорожской области продолжается подсчет голосов на референдуме. После обработки 18% протоколов, 98,19% жителей региона выступили за вхождение в состав РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, спецоперация