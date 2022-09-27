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Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти
Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти - 27.09.2022 Украина.ру
Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 27 сентября заявил, что вся территория региона будет освобождена от киевского режима
2022-09-27T16:46
2022-09-27T16:46
2022-09-27T16:46
новости
запорожская область
россия
украина
евгений балицкий
спецоперация
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На сегодняшний день большая часть территории региона освобождена от власти Киева, при этом областной центр - город Запорожье - находится под контролем Украины. "Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде", - сказал Балицкий.Тем временем, в Запорожской области продолжается подсчет голосов на референдуме. После обработки 18% протоколов, 98,19% жителей региона выступили за вхождение в состав РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, спецоперация
Новости, Запорожская область, Россия, Украина, Евгений Балицкий, Спецоперация
Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 27 сентября заявил, что вся территория региона будет освобождена от киевского режима
На сегодняшний день большая часть территории региона освобождена от власти Киева, при этом областной центр - город Запорожье - находится под контролем Украины.
"Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде", - сказал Балицкий.
Тем временем, в Запорожской области продолжается подсчет голосов на референдуме. После обработки 18% протоколов, 98,19% жителей региона выступили за вхождение в состав РФ.