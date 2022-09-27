Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти - 27.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220927/1039140110.html
Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти
Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти - 27.09.2022 Украина.ру
Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 27 сентября заявил, что вся территория региона будет освобождена от киевского режима
2022-09-27T16:46
2022-09-27T16:46
новости
запорожская область
россия
украина
евгений балицкий
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:51:1279:770_1920x0_80_0_0_7d07f209af869b3207ec6d34a142707b.jpg
На сегодняшний день большая часть территории региона освобождена от власти Киева, при этом областной центр - город Запорожье - находится под контролем Украины. "Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде", - сказал Балицкий.Тем временем, в Запорожской области продолжается подсчет голосов на референдуме. После обработки 18% протоколов, 98,19% жителей региона выступили за вхождение в состав РФ.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:0:1055:791_1920x0_80_0_0_2c3386e4191398805231927806ade465.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, спецоперация
Новости, Запорожская область, Россия, Украина, Евгений Балицкий, Спецоперация

Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти

16:46 27.09.2022
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Читать в
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 27 сентября заявил, что вся территория региона будет освобождена от киевского режима
На сегодняшний день большая часть территории региона освобождена от власти Киева, при этом областной центр - город Запорожье - находится под контролем Украины.
"Надо освобождать, это для нас очень важно, вся Запорожская область должна быть свободна от фашизма, и ту работу, которую не доделали наши деды, сегодня надо завершить внукам. (Запорожская область) признается в рамках голосования, а дальше освободим, будем проводить голосования дальше. Впереди много работы. Надо дать народу возможность высказаться везде", - сказал Балицкий.
Тем временем, в Запорожской области продолжается подсчет голосов на референдуме. После обработки 18% протоколов, 98,19% жителей региона выступили за вхождение в состав РФ.
 
НовостиЗапорожская областьРоссияУкраинаЕвгений БалицкийСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала