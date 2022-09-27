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Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах

Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах - 27.09.2022 Украина.ру

Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах

Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав РФ. Это следует из данных местных избиркомов, которые обнародовали 27 сентября

2022-09-27T16:20

2022-09-27T16:20

2022-09-27T16:31

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Так, после обработки 12% протоколов в Херсонской области, 97,47% проголосовавших высказались за вхождение региона в состав России.Практически такие же цифры и по другим освобожденным территориям: ДНР - 97,91% за присоединение к РФ (14,22% обработанных протоколов), ЛНР - 97,82% (12,56%), Запорожская область - 98,19% (18%).Референдумы в освобожденных регионах Украины проходят с 24 по 27 сентября. Большая часть голосования завершилась, идет подсчет голосов. Ранее власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей признали референдумы состоявшимися.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, референдум, днр, лнр, запорожская область, херсонская область