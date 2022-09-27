Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах - 27.09.2022 Украина.ру
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Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах
Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах - 27.09.2022 Украина.ру
Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах
Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав РФ. Это следует из данных местных избиркомов, которые обнародовали 27 сентября
2022-09-27T16:20
2022-09-27T16:31
новости
референдум
днр
лнр
запорожская область
херсонская область
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Так, после обработки 12% протоколов в Херсонской области, 97,47% проголосовавших высказались за вхождение региона в состав России.Практически такие же цифры и по другим освобожденным территориям: ДНР - 97,91% за присоединение к РФ (14,22% обработанных протоколов), ЛНР - 97,82% (12,56%), Запорожская область - 98,19% (18%).Референдумы в освобожденных регионах Украины проходят с 24 по 27 сентября. Большая часть голосования завершилась, идет подсчет голосов. Ранее власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей признали референдумы состоявшимися.
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новости, референдум, днр, лнр, запорожская область, херсонская область
Новости, референдум, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область

Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах

16:20 27.09.2022 (обновлено: 16:31 27.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав РФ. Это следует из данных местных избиркомов, которые обнародовали 27 сентября
Так, после обработки 12% протоколов в Херсонской области, 97,47% проголосовавших высказались за вхождение региона в состав России.
Практически такие же цифры и по другим освобожденным территориям: ДНР - 97,91% за присоединение к РФ (14,22% обработанных протоколов), ЛНР - 97,82% (12,56%), Запорожская область - 98,19% (18%).
Референдумы в освобожденных регионах Украины проходят с 24 по 27 сентября. Большая часть голосования завершилась, идет подсчет голосов.
Ранее власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей признали референдумы состоявшимися.
 
НовостиреферендумДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
 
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