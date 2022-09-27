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Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах
Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах - 27.09.2022 Украина.ру
Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах
Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав РФ. Это следует из данных местных избиркомов, которые обнародовали 27 сентября
2022-09-27T16:20
2022-09-27T16:20
2022-09-27T16:31
новости
референдум
днр
лнр
запорожская область
херсонская область
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Так, после обработки 12% протоколов в Херсонской области, 97,47% проголосовавших высказались за вхождение региона в состав России.Практически такие же цифры и по другим освобожденным территориям: ДНР - 97,91% за присоединение к РФ (14,22% обработанных протоколов), ЛНР - 97,82% (12,56%), Запорожская область - 98,19% (18%).Референдумы в освобожденных регионах Украины проходят с 24 по 27 сентября. Большая часть голосования завершилась, идет подсчет голосов. Ранее власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей признали референдумы состоявшимися.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, днр, лнр, запорожская область, херсонская область
Новости, референдум, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область
Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах
16:20 27.09.2022 (обновлено: 16:31 27.09.2022)
Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав РФ. Это следует из данных местных избиркомов, которые обнародовали 27 сентября
Так, после обработки 12% протоколов в Херсонской области, 97,47% проголосовавших высказались за вхождение региона в состав России.
Практически такие же цифры и по другим освобожденным территориям: ДНР - 97,91% за присоединение к РФ (14,22% обработанных протоколов), ЛНР - 97,82% (12,56%), Запорожская область - 98,19% (18%).
Референдумы в освобожденных регионах Украины проходят с 24 по 27 сентября. Большая часть голосования завершилась, идет подсчет голосов.
Ранее власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей признали референдумы состоявшимися.