https://ukraina.ru/20220927/1039135350.html

Перемены в Херсонской области, обстрелы, "огромные проблемы" ВСУ. Главное на Украине на 16:00 27 сентября

Перемены в Херсонской области, обстрелы, "огромные проблемы" ВСУ. Главное на Украине на 16:00 27 сентября - 27.09.2022 Украина.ру

Перемены в Херсонской области, обстрелы, "огромные проблемы" ВСУ. Главное на Украине на 16:00 27 сентября

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T16:00

2022-09-27T16:00

2022-09-27T16:33

дроны

иран

всу

лнр

днр

херсонская область

губернатор

россия

администрация

эксклюзив

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В Херсонской области после референдума планируют реорганизовать ВГА. Украинские войска обстреляли Зайцево, Яковлевку и Минеральное. В ВСУ признали огромной проблемой атаки иранских беспилотниковПосле объявления результатов референдума о присоединении Херсонской области к России регион не будет объявлять о создании на своей территории независимого государства. Об этом заявил глава областной администрации Владимир Сальдо.«Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени он, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет», — пояснил он.Ранее Сальдо высказывал надежду, что переходный период по вхождению Херсонской области в состав России будет недолгим.Глава региона также добавил, что после утверждения результатов референдума созданная сейчас в регионе военно-гражданская администрация (ВГА) будет реорганизована в областную администрацию.Сальдо добавил, что должность главы ВГА, которую он занимает, в дальнейшем будет называться «губернатор».«Это будет, скорее всего, губернатор области. Будет правительство, которое будет заниматься исполнительными функциями. В принципе, такая модель организации власти свойственна большей части регионов России, мы будем точно так же работать», — отметил Сальдо.Он также сообщил, что контрольно-пропускные пункты на границе между Херсонской областью и Крымом будут сохранены после подведения итогов референдума.«С Крымом ситуация, связанная с погранконтролем, очевидно, пока будет сохраняться. Потому что есть большая вероятность того, что диверсионных групп будет больше и их надо задерживать. То есть это такой мощный блокпост», — сказал он.По его словам, контролировать границу Херсонской области и неподконтрольных РФ регионов Украины в ближайшее время будут военные.«Пока это линия разграничения, где стоит армия. И давайте оставим это право (контролировать границу. — Ред.) за военными», — добавил Сальдо.Он также заявил, что в случае присоединения Херсонской области к РФ по результатам референдума, жители региона не будут призываться в российскую армию.«Все, кто получил (российские. — Ред.) паспорта сейчас, они не будут являться военнообязанными. И мобилизации как таковой, то есть призыва, не будет. Но те, кто хочет, конечно, смогут принять участие в спецоперации. Мы создаем добровольческие батальоны, которые будут работать вместе с армией. Но специально никто никого не будет заставлять идти в военкомат, брать повестку, чтобы зачисляться в Вооруженные силы РФ. Рановато ещё. Будут работать добровольческие батальоны», — подчеркнул он.Сальдо также сообщил, что вопрос с его поездкой в Москву после объявления результатов референдума о самоопределении региона «уже организован». «В ближайшие дни вы все увидите», — пообещал он журналистам.Референдум о вхождении в состав РФ проходит пять дней. С 23 по 26 сентября жители могли проголосовать вне спецпомещений, утром 27 сентября в населенных пунктах открылись стационарные участки для голосования.В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска обстреляли во вторник Зайцево, Яковлевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлениям: 14:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14:20 – населенный пункт Орловка — населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14:35 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.Кроме того, украинские войска выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник во вторник рассказал, что всего за время проведения референдума украинские военные выпустили по Луганской Народной Республике 76 ракет из РСЗО HIMARS.По данным Мирошника, обстрелам подверглись Стаханов, Рубежное, Сватово, Алчевск, Нижняя Дуванка, Новая Астрахань, Северодонецк, Травневое, Мостки и Старобельск. Кроме того, украинские войска обстреляли Кременную из артиллерийских орудий снарядами калибром 155 миллиметров.Мирошник добавил, что это стоило 11,5 миллиона долларов, «которые могли быть направлены на спасение и на жизнь, а не на убийство и разрушение».Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996−2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.«Огромная проблема» для ВСУСолдаты Вооруженных сил Украины признали, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 и беспилотники Mohajer-6 представляют серьезную угрозу для украинской армии, пишет Politico.В беседе с изданием младший сержант украинского спецназа Андриана Арехта заявила, что беспилотники сумели обойти их оборону, сбросили бомбы на позиции и уничтожили два танка с экипажами внутри.По ее словам, увидеть дроны на радарах очень проблематично.Применение дронов иранского производства в течение последней недели привело к огромным потерям со стороны ВСУ. Одни — наносили удары по боевым позициям, уничтожая танки и бронетехнику, другие — поражали объекты инфраструктуры, включая Одессу.Автор материала отмечает, что беспилотники из Ирана могут изменить «правила игры» на арене боевых действий. Они относительно небольшие и легко уклоняются от украинских радаров. Арехта уточнила, что сбить их могут американские зенитные ракеты Stinger, но только днем, так как они не оснащены системой ночного видения. Поставленные Вашингтоном Switchblade 300 недостаточно мощные для борьбы с бронетехникой и артиллерией.Советские танки, которые использует Киев, имеют множество проблем: солдаты жалуются на ошибки системы прицеливания, отсутствие противопожарной защиты, боевая техника не подключается к западным солдатским рациям. Украине нужны современные танки, чтобы помочь солдатам продвигаться вперед, заключили бойцы ВСУ.Ранее власти Украины попросили Израиль раскрыть разведданные о военной поддержке Вооруженных сил России со стороны Ирана. Отмечается, что украинская сторона особенно обеспокоена сообщениями о появлении иранских беспилотников Shahed-136 в зоне боевых действий.

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https://ukraina.ru/20220926/1039106079.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

дроны, иран, всу, лнр, днр, херсонская область, губернатор, россия, администрация, эксклюзив, хроники