https://ukraina.ru/20220927/1039132788.html

Нацистов из "Азова"* переодели в пиджаки и приняли в Капитолии

Нацистов из "Азова"* переодели в пиджаки и приняли в Капитолии - 27.09.2022 Украина.ру

Нацистов из "Азова"* переодели в пиджаки и приняли в Капитолии

В Капитолии США эмоционально встретили украинских нацистов. Американская общественность возмущена: почему нацистам можно входить в Капитолий, а американцам - нет? Фотографии с встречи опубликовала украинская активистка Дарья Каленюк в Twitter

2022-09-27T15:08

2022-09-27T15:08

2022-09-27T15:08

новости

"азов"

обмен

сша

украина

нацисты

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Двух боевиков "Азова"* переодели в смокинги и приняли в Капитолии США. Одному из них обрезали штанину таким образом, чтобы было видно протез вместо ноги. На лацканы прицепили значки, на рубашки повязали галстуки, выдали новые ботинки - и на протез тоже. Боевики пообщались с членом палаты представителей США Адамом Шиффом.На встрече присутствовала украинская активистка Дарья Каленюк. Вместе с ней кулуары конгресса США посетили четыре женщины в украинской военной форме. Они встретили наряженных "азовцев" улыбками, а одна даже прикрыла от удивления рот. Одна из них - Адриана Арехта, бывший член запрещенного в России экстремистского националистического батальона "Айдар". Каленюк опубликовала фотографии в соцсетях, англоговорящие подписчики удивились не меньше украинских женщин - Капитолий принял на порог нацистов.Другие подписчики опубликовали фотографии "азовцев" с символикой Третьего рейха, показали татуировки, которые они стыдливо прятали под рукавами пиджаков, напомнили о запрете "Азова" конгрессом в 2018 году. У Каленюк спросили: какие она чувства испытывает от встречи с нацистами? Взяли ли с собой "азовцы" свои флаги?Девушка на эти вопросы не ответила.Пока "азовцы" общались с Шиффом, Каленюк водила женщин в форме по кабинетам других сенаторов. Украинская делегация просила выделить бронетранспортеры у Сьюзан Коллинс, современные танки - у Майкла Уолтца, танки Bradleys и Abrams и броневики - у Элиссы Слоткин. Женщины также поблагодарили Адама Шиффа за обмен разведданными с США.6 января 2021 года у здания Капитолия США прошел протестный митинг, который перерос в вооруженное столкновение. Сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали здание во время подсчета Конгрессом голосов Коллегии выборщиков. Американские власти возбудили уголовные дела, объявили комендантский час и ввели войска для зачистки Капитолия. По официальной версии, 68 человек арестовали, свыше 50 полицейских пострадали, пять человек погибли.* организация признана террористической в России

https://ukraina.ru/20220922/1038966267.html

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новости, "азов", обмен, сша, украина, нацисты