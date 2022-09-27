https://ukraina.ru/20220927/1039110169.html

Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили

Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили - 27.09.2022 Украина.ру

Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили

Задержанного по подозрению в сборе секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона

2022-09-27T08:33

2022-09-27T08:33

2022-09-27T08:33

новости

япония

владивосток

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Согласно данным ФСБ, консула задержали при получении им за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в документах шла речь о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.Ранее японские СМИ сообщили, что посол России в Токио Михаил Галузин был вызван в МИД Японии, где ему был выражен протест из-за задержания Тацунори.

https://ukraina.ru/20220926/1039077632.html

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2022

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новости, япония, владивосток