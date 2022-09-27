Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили - 27.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220927/1039110169.html
Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили
Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили - 27.09.2022 Украина.ру
Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили
Задержанного по подозрению в сборе секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона
2022-09-27T08:33
2022-09-27T08:33
новости
япония
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101835/41/1018354176_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_dd448bacb048a02e36d6a3173b411e0f.jpg
Согласно данным ФСБ, консула задержали при получении им за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в документах шла речь о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.Ранее японские СМИ сообщили, что посол России в Токио Михаил Галузин был вызван в МИД Японии, где ему был выражен протест из-за задержания Тацунори.
https://ukraina.ru/20220926/1039077632.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101835/41/1018354176_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_dce3c1f0062b67b02ed7e3d2b1169bd9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, япония, владивосток
Новости, Япония, Владивосток

Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили

08:33 27.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВизит эсминца "Хамагири" Морских сил самообороны Японии во Владивосток
Визит эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
Задержанного по подозрению в сборе секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона
"Его отпустили", — сказал собеседник агентства.
Согласно данным ФСБ, консула задержали при получении им за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в документах шла речь о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
Ранее японские СМИ сообщили, что посол России в Токио Михаил Галузин был вызван в МИД Японии, где ему был выражен протест из-за задержания Тацунори.
Сыма Нань коллаж
Вчера, 14:20
Китайский публицист Сыма Нань: США хотят, чтобы Украина страдала ещё больше
 
НовостиЯпонияВладивосток
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Медведев рассказал, что будет в случае ядерного удара по Украине
09:56Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо
09:44В США рассказали об "оруэлловских" нелепостях СМИ при освещении конфликта на Украине
09:17Путь комика-президента: от слуги народа через узурпацию власти до изгоя нации
09:16В Николаеве местные активисты анонсировали "концерт Вагнера"
09:00Военное положение в ЛДНР, ракетные удары, бесполезность HIMARS. Главное на Украине на утро 27 сентября
08:51Украинское командование признало бесполезность HIMARS
08:33Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили
08:24Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения
08:14Бойцы подразделения разведки ВС РФ рассказали, как ВСУ обстреливают гражданское население
08:09Секреты восточной дипломатии. Китай не признает итоги референдума, но останется другом России
08:05Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю – член ГСА Запорожской области Рогов
08:00Военный эксперт Алехин о том, как Индия и Китай отнесутся к ядерной угрозе со стороны Киева
07:53Хроника энергетической войны: последние события
07:52Глава ВОЗ рассказал о поступающих в его адрес угрозах
07:46"Коммерсант": высокопоставленные лица России и США контактируют по непубличным каналам связи
07:34Глава ЛНР Пасечник допустил введение военного положения в республиках Донбасса
07:30Грязную какую-то бомбу они произвести могут – Алехин о ядерном оружии для Украины
07:20Оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках "Северного потока"
07:00"Информационная игра": военный эксперт Алехин рассказал, когда начнется ядерная война
Лента новостейМолния