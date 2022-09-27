https://ukraina.ru/20220927/1039110169.html
Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили
Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили - 27.09.2022 Украина.ру
Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили
Задержанного по подозрению в сборе секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона
2022-09-27T08:33
2022-09-27T08:33
2022-09-27T08:33
новости
япония
владивосток
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Согласно данным ФСБ, консула задержали при получении им за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в документах шла речь о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.Ранее японские СМИ сообщили, что посол России в Токио Михаил Галузин был вызван в МИД Японии, где ему был выражен протест из-за задержания Тацунори.
https://ukraina.ru/20220926/1039077632.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, япония, владивосток
Новости, Япония, Владивосток
Задержанного во Владивостоке консула Японии отпустили
Задержанного по подозрению в сборе секретных сведений во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори отпустили, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона
"Его отпустили", — сказал собеседник агентства.
Согласно данным ФСБ, консула задержали при получении им за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в документах шла речь о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
Ранее японские СМИ сообщили, что посол России в Токио Михаил Галузин был вызван в МИД Японии, где ему был выражен протест из-за задержания Тацунори.