https://ukraina.ru/20220927/1039105772.html

Секреты восточной дипломатии. Китай не признает итоги референдума, но останется другом России

Секреты восточной дипломатии. Китай не признает итоги референдума, но останется другом России - 27.09.2022 Украина.ру

Секреты восточной дипломатии. Китай не признает итоги референдума, но останется другом России

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T08:09

2022-09-27T08:09

2022-09-27T08:09

эксклюзив

китай

россия

украина

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До открытия ХХ съезда КПК, на котором будут приняты судьбоносные для Китая решения, остаются считанные недели. Китайский министр иностранных дел выступил на Генеральной Ассамблеи ООН. Из его выступления можно сделать выводы по вероятной реакции Пекина на итоги референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.Первый месяц осени не отстал от предыдущих по политической турбулентности: вслед за повышением напряжённости военного противостояния России с коллективным Западом на территории Украины и с проведением референдумов о вхождении в состав РФ областей, с 1991 года считавшимися украинскими, обострилось и давление на Китай. В то время, когда китайская делегация готовилась к участию в общих прениях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступлению в штаб-квартире организации министра иностранных дел Ван И, в ограниченной части рунета появилась информация о взятии под домашний арест военными Председателя КНР Си Цзиньпина и вероятности переворота в стране. Сомнительность данного вброса лишь усилилась при первой же попытке проверить информацию на китайском и английском языках. О перевороте на английском писали лишь непальские и индийские сетевые издания. На китайском языке – приверженцы окопавшейся в США политической секты Фалуньгун. Думается, нет особой надобности копаться в подноготной вброса, кто и зачем так топорно попытался поднять шум вокруг Китая. Важно понимать, что Китай готовится к важнейшему для жизни страны событию, к ХХ съезду КПК, и поэтому провокации на информационном поле будут усиливаться.Для понимания общей картины обратимся к некоторым тезисам выступления Ван И в ООН. Выступая с трибуны ООН, министр отметил, что мы живём в сложное время, когда мир вступил в период бурных перемен и ход событий лишь ускоряется. Но по мнению представителя КНР, это и эпоха надежд. И в момент, когда многополярность, экономическая глобализация, информатизация общества и культурные различия углубляются, связи между государствами становятся все более тесными, стремление народов к прогрессу и сотрудничеству становится еще сильнее. Выражая мнение руководства своей страны, Ван И заострил внимание на том, что провоцирование прокси-войн может легко обернуться против всего человечества, а стремление лишь к собственной абсолютной безопасности неизбежно подорвёт глобальную стратегическую стабильность.Если сравнить сказанное Ван И с выступлением министра иностранных дел Сергея Лаврова, то будет очевидна схожесть позиций наших двух стран. Поэтому уловку украинских пропагандистов с тиражированием фотографии киевского министра Кулебы, жмущего руку Ван И, тоже можно считать провальной. Представитель МИД КНР ни словом не обмолвился о поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины, как было заявлено на информационных сайтах киевского режима. Ван И лишь выразил постоянную и неизменную позицию КНР, заявив, что "необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьёзно относиться к законной озабоченности всех сторон к вопросам безопасности и поддерживать усилия по мирному разрешению кризиса."Примечательно то, что хотя встреча Ван И с Кулебой и освещалась в китайских СМИ, но лишь в статусе обычной рабочей встречи, на которой в очередной раз была заявлена официальная позиция: Китай призывает все страны мира решать разногласия мирным путём и разрешать споры посредством диалога и консультаций.Как отмечают некоторые китайские комментаторы, за встречей Кулебы с Ван И видна тень американских советников, пытающихся сделать хотя бы видимость сближения официального Киева с Пекином, что, по их замыслу, должно, так или иначе, осложнить отношения Китая с Россией. Но не стоит сомневаться в том, что Китай поддастся на подобные дипломатические провокации и изменит свою позицию. В политике Китая на международной арене нет двойственности, как заявляют многие, есть лишь отвечающая интересам самого Китая позиция нейтралитета, невмешательства и признания территориальной целостности суверенных государств.Поэтому, забегая вперёд, можно с уверенностью сказать, что Китай не признает итоги референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Нет сомнений, что это вызовет много радости со стороны украинских пропагандистов и недовольства среди части наших сограждан. Во избежание глубокого разочарования действиями дружественного нам государства, необходимо понимать то, что международное признание или непризнание не является постоянным решением. Поэтому в зависимости от обстоятельств, позиция Китая по признанию или непризнанию какого-либо субъекта международного права будет меняться.На примере Советского Союза и Югославии хорошо видно, что принцип национального и территориального суверенитета может дать сбой: руководители республик решили жить порознь, что было закреплено в то время соответствующими актами. Официально не было заявлено об агрессии со стороны других государств, и после событий 1991 года Китай признал все бывшие советские республики независимыми, как и ранее признал суверенитет республик югославской федерации.С другой стороны, независимость Косово была провозглашена в результате открытой агрессии США и НАТО и до сих пор не признаётся Сербией суверенным государством. Эта историческая территория Сербии была отторгнута путём военного и политического давления. Следовательно, Китай не может признать независимость незаконно отторгнутой территории. Если в будущем Сербия признает независимость Косово, то последует и признание со стороны Китая. Это приводит ко второму принципу понимания национального территориального суверенитета: для Китая решения США и западных держав — это не то же самое, что международное признание.Также показателен и пример двух Корей. КНР не признавала Республику Корея вплоть до момента, когда обе Кореи в 1992 году стали членами ООН: признание друг друга субъектами (государствами) привело к международному признанию, а следовательно и установлению дипломатических отношений Китая с Южной Кореей.Поэтому, возвращаясь к вопросу о реакции Китая на итоги референдумов в бывших четырёх областях Украины, Китай не пойдёт на признание данных регионов частью РФ, до тех пор, пока вопрос не будет решён между сторонами конфликта. Это, кстати, и единственная причина, почему КНР с 2014 года так и не признала Крым частью РФ.К слову сказать, позиция Китая по Тайваню также предельно ясна – остров является частью Китая, и поэтому все проблемы китайцы желают решать сами, без опеки со стороны других государств. Разница лишь в том, что международным сообществом остров уже давно признан частью Китая, и Китаю де-факто нет необходимости обращаться к кому-либо за признанием данного факта.Другими словами, все возможные спекуляции о недружественной позиции Китая по отношению к РФ – есть плод незнания и непонимания политики КНР в отношении вопросов территориальной целостности: все проблемы решаются между сторонами конфликта, без вмешательства других государств, а уж затем следует международное признание. Главное то, что Китай остаётся важным стратегическим партнёром РФ на международной арене, о чём косвенно и было подтверждено 24 сентября на Ассамблее ООН.

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https://ukraina.ru/20220927/1039102842.html

https://ukraina.ru/20220921/1038946461.html

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2022

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, китай, россия, украина