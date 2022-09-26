https://ukraina.ru/20220926/1039083668.html

ВСУ обстреляли дачный поселок у Запорожской АЭС

ВСУ обстреляли дачный поселок у Запорожской АЭС - 26.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли дачный поселок у Запорожской АЭС

Украинские войска обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ 26 сентября

2022-09-26T12:15

2022-09-26T12:15

2022-09-26T12:15

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ВСУ обстреляли из артиллерии дачный поселок "Волна" у ЗАЭС. По поселку выпустили 25 снарядов. Российская артиллерия подавила огневые средства противника ответным огнем, заявили в Минобороны РФ. Обстрел вели из населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области. Город Энергодар от подконтрольной территории Украины отделяет река Днепр. Радиационная обстановка после обстрелов находится в норме, сообщили в Минобороны РФ.Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что киевский режим открыто декламирует, что его основная задача — установить контроль над ЗАЭС, запустить два остановленных реактора и подать электроэнергию на территорию Украины. По его словам, украинские вооруженные формирования проводят разведку боем, чтобы выявить наиболее незащищенные места в обороне союзных сил.

https://ukraina.ru/20220926/1039083466.html

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новости, магатэ, запорожская аэс, обстрелы, всу