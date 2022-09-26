https://ukraina.ru/20220926/1039083668.html
ВСУ обстреляли дачный поселок у Запорожской АЭС
ВСУ обстреляли дачный поселок у Запорожской АЭС - 26.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли дачный поселок у Запорожской АЭС
Украинские войска обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ 26 сентября
2022-09-26T12:15
2022-09-26T12:15
2022-09-26T12:15
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ВСУ обстреляли из артиллерии дачный поселок "Волна" у ЗАЭС. По поселку выпустили 25 снарядов. Российская артиллерия подавила огневые средства противника ответным огнем, заявили в Минобороны РФ. Обстрел вели из населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области. Город Энергодар от подконтрольной территории Украины отделяет река Днепр. Радиационная обстановка после обстрелов находится в норме, сообщили в Минобороны РФ.Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что киевский режим открыто декламирует, что его основная задача — установить контроль над ЗАЭС, запустить два остановленных реактора и подать электроэнергию на территорию Украины. По его словам, украинские вооруженные формирования проводят разведку боем, чтобы выявить наиболее незащищенные места в обороне союзных сил.
https://ukraina.ru/20220926/1039083466.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, запорожская аэс, обстрелы, всу
Новости, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, обстрелы, ВСУ
ВСУ обстреляли дачный поселок у Запорожской АЭС
Украинские войска обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщили на брифинге Минобороны РФ 26 сентября
ВСУ обстреляли из артиллерии дачный поселок "Волна" у ЗАЭС. По поселку выпустили 25 снарядов. Российская артиллерия подавила огневые средства противника ответным огнем, заявили в Минобороны РФ.
Обстрел вели из населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области. Город Энергодар от подконтрольной территории Украины отделяет река Днепр.
Радиационная обстановка после обстрелов находится в норме, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что киевский режим открыто декламирует, что его основная задача — установить контроль над ЗАЭС, запустить два остановленных реактора и подать электроэнергию на территорию Украины. По его словам, украинские вооруженные формирования проводят разведку боем, чтобы выявить наиболее незащищенные места в обороне союзных сил.