Сенатор Клишас призвал коллег заняться нарушениями в ходе частичной мобилизации - 26.09.2022 Украина.ру
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Сенатор Клишас призвал коллег заняться нарушениями в ходе частичной мобилизации
Сенатор Клишас призвал коллег заняться нарушениями в ходе частичной мобилизации - 26.09.2022 Украина.ру
Сенатор Клишас призвал коллег заняться нарушениями в ходе частичной мобилизации
Российский сенатор Андрей Клишас прокомментировал предложение коллеги Сергея Цекова о запрете на выезд из России для мужчин призывного возраста. Клишас призвал сенаторов "не нагнетать ситуацию" в своем Telegram-канале
2022-09-26T12:00
2022-09-26T12:00
новости
сенатор
запрет
выезд
мобилизация
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Сенатор Андрей Клишас ответил на предложение коллеги Сергея Цекова ввести запрет на выезд из России мужчин призывного возраста.Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков 26 сентября предложил запретить выезд из России для мужчин призывного возраста, а также поднять штрафы за уклонение от повесток с 3 до 50 тысяч рублей.
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новости, сенатор, запрет, выезд, мобилизация
Новости, сенатор, запрет, выезд, мобилизация

Сенатор Клишас призвал коллег заняться нарушениями в ходе частичной мобилизации

12:00 26.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВ.Путин провел встречу с членами Совета палаты Совета Федерации
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Российский сенатор Андрей Клишас прокомментировал предложение коллеги Сергея Цекова о запрете на выезд из России для мужчин призывного возраста. Клишас призвал сенаторов "не нагнетать ситуацию" в своем Telegram-канале
Сенатор Андрей Клишас ответил на предложение коллеги Сергея Цекова ввести запрет на выезд из России мужчин призывного возраста.
"Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации о которых сообщают СМИ", - заявил Клишас.
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков 26 сентября предложил запретить выезд из России для мужчин призывного возраста, а также поднять штрафы за уклонение от повесток с 3 до 50 тысяч рублей.
 
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