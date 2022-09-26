https://ukraina.ru/20220926/1039082063.html

Сенатор Клишас призвал коллег заняться нарушениями в ходе частичной мобилизации

Сенатор Клишас призвал коллег заняться нарушениями в ходе частичной мобилизации - 26.09.2022 Украина.ру

Сенатор Клишас призвал коллег заняться нарушениями в ходе частичной мобилизации

Российский сенатор Андрей Клишас прокомментировал предложение коллеги Сергея Цекова о запрете на выезд из России для мужчин призывного возраста. Клишас призвал сенаторов "не нагнетать ситуацию" в своем Telegram-канале

2022-09-26T12:00

2022-09-26T12:00

2022-09-26T12:00

новости

сенатор

запрет

выезд

мобилизация

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Сенатор Андрей Клишас ответил на предложение коллеги Сергея Цекова ввести запрет на выезд из России мужчин призывного возраста.Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков 26 сентября предложил запретить выезд из России для мужчин призывного возраста, а также поднять штрафы за уклонение от повесток с 3 до 50 тысяч рублей.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сенатор, запрет, выезд, мобилизация