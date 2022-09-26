https://ukraina.ru/20220926/1039075722.html

Богатые тоже плачут. Во что после начала СВО превратилась бизнес-империя Ахметова

Богатые тоже плачут. Во что после начала СВО превратилась бизнес-империя Ахметова - 26.09.2022 Украина.ру

Богатые тоже плачут. Во что после начала СВО превратилась бизнес-империя Ахметова

К началу осени украинская металлургия окончательно сорвалась в пропасть: за 8 месяцев 2022 года экспорт металла сократился на 64% в натуральном выражении и на... Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T09:36

2022-09-26T09:36

2022-09-26T11:32

украина

ринат ахметов

метинвест

эксклюзив

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К началу осени украинская металлургия окончательно сорвалась в пропасть: за 8 месяцев 2022 года экспорт металла сократился на 64% в натуральном выражении и на 58,3% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И если в прошлом году экспорт металла и железной руды принёс в страну чуть меньше 14 млрд долларов — почти половину валютной выручки, — то с начала этого года удалось наторговать лишь на 3,7 млрд долларов.Для отрасли это катастрофа, равно как и для главного металлургического олигарха Украины — Рината Ахметова, — который, судя по всему, в возрождение украинской металлургии не верит и планомерно выходит в кэш, прикрываясь красивыми словами о возможном восстановлении инвестиций в отрасль, позволившую ему стать самым богатым украинским олигархом.Однако обо всём по порядку.Для Ахметова текущий год был крайне сложным — олигарх принял на себя два мощных удара. Первый удар последовал от союзных войск, освободивших Мариуполь, в результате чего Ахметов, а вместе с ним и Украина, сразу лишились половины металлургических мощностей и удобного порта для экспорта. Вторым ударом стало резкое усиление позиций Зеленского и стоящего за ним Запада во внутриполитической жизни Украины, что привело к завершению на Украине эпохи нелегальной олигархической политики, позволявшей захватывать и удерживать власть.Первый удар лишил Ахметова постоянного источника денег, второй чётко показал, что деньги на Украине заработать больше не выйдет, скорее наоборот — есть риск потерять то, что уже накоплено. Поэтому Ахметов к началу лета принял для себя решение уйти в кеш: дистанцироваться от политики, сокращать издержки и выводить деньги в безопасные юрисдикции.8 июля партнёр Ахметова — Вадим Новинский — сдал свой депутатский мандат под предлогом того, что ему «не до политики». Новинский сохранил свои 1,3 млрд долларов и отвёл от себя внимание Зеленского, выведя Ахметова из-под удара власти.11 июля медиагруппа Ахметова отказалась в пользу государства от всех лицензий телеканалов и печатных медиа. Повод — вступление в силу закона «об олигархах». Реальная причина — невозможность самостоятельно управлять информационной политикой на своих же телеканалах из-за начавшегося 24 февраля бесконечного телемарафона, стёршего различия между украинскими телеканалами.14 июля Минюст Украины сообщил, что Ахметов больше не соответствует критериям олигарха. А 27 июля стало известно, что состояние Ахметова сократилось на 64%: с 13,7 млрд долларов в начале 2022 года до 4,9 млрд долларов в июле. Ключевой актив — «Метинвест» — потерял 2/3 рыночной стоимости. К тому времени у Ахметова оставались ДТЭК (580 млн долларов), недвижимость (650 млн долларов), банк ПУМБ (250 млн долларов), транспортная компания «Лемтранс» (225 млн долларов) и прочие активы, включая наличность в размере порядка 300 млн долларов.Фактически уже к июлю Ахметов превратился из олигарха в просто очень богатого украинца, чьё богатство обременено ворохом нерешаемых проблем.Во-первых, главной проблемой Ахметова является сама структура его активов.«Метинвест» представлял собой холдинг, чьи украинские активы были базисом для работы европейских предприятий. Нет продукции первых двух переделов с Украины (чугун и сталь), нет и третьего передела (прокат) в Европе.И если ранее на ЕС приходилось 32% экспорта, то после 24 февраля доля Евросоюза увеличилась до 51%. Вывезти такие объёмы по железной дороге крайне сложно из-за её загруженности другими товарами (топливо и зерно), а также выросшего на 70% тарифа на перевозку металла и в 2,5 раза увеличившегося тарифа на транспортировку руды и угля. В целом, затраты на логистику выросли в 4-6 раз, вывезти продукцию в ЕС стоит в 2-3 раза дороже, чем до ближайшего заблокированного порта.Отдельный вопрос — поставки железорудного сырья в ЕС и КНР: ранее с Украины вывозили переработанную руду по морю, теперь вообще сложно что-либо вывезти кроме зерна. Европейские заводы получали недорогое сырье, а поставки в Китай приносили стабильный денежный поток. Но в этом году цены на железорудное сырьё и метаттопродукцию сократились на 35% и 30% соответственно. А на железную руду за прошлый год пришлось 60% прибыли "Метинвеста". Евросоюз с помощью санкций выдавил со своего рынка российский металл, а Россия оттуда убрала металл из Украины с помощью силы и часть местной продукции с помощью дорогих энергоносителей. Освободившийся рынок заняли Китай с Индией.Как итог, горно-обогатительные комбинаты с июля работают на 25% загрузки, метзаводы на 15% мощности. Украинская металлургия находится в предсмертном состоянии вне зависимости от того, кто управляет активами — Ахметов, Коломойский или Пинчук.Но, вернувшись к Ахметову, стоит отметить, что 2021 год для "Метинвеста" был очень успешным: "Метинвест" увеличил чистую прибыль в 9 раз, до 4,8 млрд долларов. И это при том, что за предыдущие 15 лет (с 2006 по 2020 гг.) "Метинвест" всего заработал 10,3 млрд долларов.С ДТЭК ситуация ничуть не лучше. После 11 сентября неприкосновенных объектов тепло— и электроэнергетики на Украине не осталось: прилететь может во что угодно и когда угодно. Плюс ДТЭК за 8 месяцев 2022 года сократила производство электроэнергии на 30% со своих теплоэлектростанций. Вместо 15,7 млрд кВт*ч электроэнергии ДТЭК произвёл лишь 11 млрд кВт*ч: нет объёмов — нет денег.Недвижимость после 24 февраля стала бременем даже несмотря на то, что формально позволяет олигархам сохранить своё состояние. Однако ликвидность у недвижимости крайне низкая: продать её сложно, а если и удаётся, то со скидкой.У остального бизнеса также же дела идут так себе: банк ПУМБ теряет привлекательность в условиях, когда печать гривны становится главным источником пополнения бюджета, страховую компанию "Аска" Ахметов продал (о сделке договорились ещё до начала СВО), агрохолдинг олигарха лишился 200 тыс. тонн зерна, оставшегося на освобождённой территории.В общем, проблемы у Ахметова колоссальные, многие из них невозможно решить в принципе. В экономике — беда, в политике — угрозы из-за завершения расследования НАБУ и САП дела "Роттердам+".Что в этих условиях делает Ахметов?Во-первых, сокращает издержки. Российская и белорусская "дочки" "Метинвеста" ликвидированы, 4 тыс. журналистов и медийщиков уволены — экономия на фонде оплаты труда.Во-вторых, не лезет в политику, за что теперь можно пострадать, и пиарится с минимальными затратами: передал ВСУ весь доход "Шахтёра" от международных футбольных матчей (18,4 млн гривен), раздаёт гуманитарную помощь жителям подконтрольной Киеву территории. Всего на помощь ВСУ Ахметов пожертвовал с начала года 1,7 млрд гривен или 1% от выручки "Метинвеста" за прошлый год.В-третьих, раздумывает над тем, как и где начинать заново выстраивать свою бизнес-империю. Пока гражданам Украины Ахметов рассказывает о том, как будет восстанавливать меткомбинат Ильича и "Азовсталь", "Метинвест" раздумывает о строительстве нового метзавода в Болгарии. Главная проблема с переносом металлургического бизнеса — кооперация с Украиной: железорудное сырье в Болгарию планируется возить из Кривого Рога, а Италию (там в ближайшие 3–4 года планировалось построить большой метзавод) должны были морем доставлять слябы с "Азовстали". И это без учёта фантастического роста затрат на энергию в Европе, что делает нерентабельным работу меткомбинатов в Евросоюзе.В общем, вероятность того, что Ахметов построит свою металлургическую империю в ЕС, минимальна. Если у олигарха не получится добиться заключения сделки с Россией по вывозу металла и руды с Украины по морю, то останется надежда лишь на выведенные с Украины в офшоры деньги, которых хватит на пенсию не только Ахметову, но и его внукам. Если, конечно, деньги не отберут для войны с Россией, а самого олигарха не найдут повешенным в ванной на своём же шарфе — прецедент уже был.

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2022

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/35/1034063549_340:486:1470:1616_100x100_80_0_0_a6f2d33db4ec32b5f0c6a7046c115e45.jpg.webp

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украина, ринат ахметов, метинвест, эксклюзив