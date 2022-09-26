https://ukraina.ru/20220926/1039071448.html
Блинкен рассказал о плане США на случай применения Россией ядерного оружия
Блинкен рассказал о плане США на случай применения Россией ядерного оружия - 26.09.2022 Украина.ру
Блинкен рассказал о плане США на случай применения Россией ядерного оружия
США разработали план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Такое заявление сделал 25 сентября госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS
2022-09-26T07:58
2022-09-26T07:58
2022-09-26T07:58
ядерное оружие
новости
сша
энтони блинкен
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Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у американских властей план на такой случай, Блинкен сказал: "Да, есть".Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия.Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут "поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии".Блинкен, в свою очередь, сообщил, что США вступили в прямой контакт с Россией по поводу звучащих угроз о применении ядерного оружия.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они "должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ядерное оружие, новости, сша, энтони блинкен
Ядерное оружие, Новости, США, Энтони Блинкен
Блинкен рассказал о плане США на случай применения Россией ядерного оружия
США разработали план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Такое заявление сделал 25 сентября госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS
Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у американских властей план на такой случай, Блинкен сказал: "Да, есть".
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия.
Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут "поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии".
Блинкен, в свою очередь, сообщил, что США вступили в прямой контакт с Россией по поводу звучащих угроз о применении ядерного оружия.
"Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими", — подчеркнул он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они "должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".