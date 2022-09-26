https://ukraina.ru/20220926/1039071448.html

Блинкен рассказал о плане США на случай применения Россией ядерного оружия

Блинкен рассказал о плане США на случай применения Россией ядерного оружия - 26.09.2022 Украина.ру

Блинкен рассказал о плане США на случай применения Россией ядерного оружия

США разработали план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Такое заявление сделал 25 сентября госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS

2022-09-26T07:58

2022-09-26T07:58

2022-09-26T07:58

ядерное оружие

новости

сша

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/67/1033116734_0:181:3459:2127_1920x0_80_0_0_8f73b46b6a676f1eeeb1d43990443812.jpg.webp

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у американских властей план на такой случай, Блинкен сказал: "Да, есть".Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия.Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут "поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии".Блинкен, в свою очередь, сообщил, что США вступили в прямой контакт с Россией по поводу звучащих угроз о применении ядерного оружия.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они "должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ядерное оружие, новости, сша, энтони блинкен