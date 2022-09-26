Прифронтовой Николаев. Коммунальный коллапс и аресты - 26.09.2022 Украина.ру
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Прифронтовой Николаев. Коммунальный коллапс и аресты
Прифронтовой Николаев. Коммунальный коллапс и аресты - 26.09.2022 Украина.ру
Прифронтовой Николаев. Коммунальный коллапс и аресты
Украина.ру, 26.09.2022
2022-09-26T04:15
2022-09-26T04:15
эксклюзив
николаев
украина
спецоперация
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На этой неделе в Николаеве должны были отметить День Николаевской области, а еще раньше – традиционный День города, но поскольку это прифронтовой город, мероприятий решили не проводить, а ограничиться онлайн-поздравлениями.В город последние дни прибывают многочисленные подкрепления ВСУ из Одесской области, которые используют жилые сектора города для обстрелов Херсонской области. Обратные "прилёты" разрушили часть объектов инфраструктуры и военных объектов. Через Николаев также обратно, в сторону Одессы вывозят раненых. Значительную часть раненых принимают затем госпитали стран НАТО, прежде всего, Румынии. Помимо карет скорой помощи, дорога на Одессу из Николаева забита и фурами с зерном, которое везут для экспорта через одесский порт.Из-за прицельности ударов по Николаеву местные власти давно подозревают, что в городе работают наводчики. Несколько раз в городе объявляли длительный комендантский час на трое суток, во время которого проводились рейды по квартирам и были арестованы несколько подозреваемых. Тем не менее, попадания продолжаются, служа поводом для поиска новых подозреваемых в городе.Только за 22 сентября, по сообщениям местных СМИ, был арестован 47-летний житель, вину которого определили по подписке на российский Telegram-канал; 44-летний мужчина, который якобы информировал о перемещениях украинской бронетехники по городу, 72-летний пенсионер, который в сообщениях обещал приветить и накормить россиян, если они зайдут в город.Днем ранее был арестован 45-летний мужчина, который не скрывал своих пророссийских взглядов. Его обвиняют в том, что на своем автомобиле он не снял запрещенный видеорегистратор, с помощью которого мог записывать расположение объектов. Недавно была арестована уборщица складского помещения, по которому ударила российская ракета, вызвав детонацию боеприпасов. Уборщицу подозревают в госизмене. Мэр Николаева Александр Сенкевич 21 сентября призвал обвинять пророссийских жителей по статье "за массовое убийство".На конец сентября, по данным мэрии, в городе оставались около 220 тысяч жителей, то есть менее половины. Губернатор Виталий Ким призывает горожан уезжать из города, если они не воюют и не помогают ВСУ, но по данным патрульной полиции, каждое утро на въездных блокпостах образуются пробки – возвращаются ранее эвакуировавшиеся жители. Многие из них так и не смогли найти себе нормального жилья или заработка в других регионах.Основная бытовая проблема для остающихся в городе гражданских лиц – питьевая вода. За ней с ведрами необходимо идти подчас в другой район. Из кранов из-за боевых действий течет только соленая коричневая вода из местного лимана. Из-за соленой воды, разъедающей старый советский водопровод, трубы лопаются, и количество порывов увеличилось в 20 раз. Проще говоря, трубы рвутся чаще, чем их успевают ремонтировать и затыкать течи. Коммунальщики жалуются, что уже и техника не выдерживает, так работать ей приходится без перерывов.Еще большая проблема может возникнуть при подготовке к отопительному сезону, так как воду в систему отопления тоже будут подавать соленую, а этого могут не выдержать батареи в домах. Место повреждения водопровода из Днепра британские журналисты ВВС определили по спутниковым снимкам. Они считают, что оно находится в районе села Киселёвка Херсонской области, которую в сентябре безуспешно штурмовали украинские войска. Губернатор Николаевской области Виталий Ким в интервью британским журналистам заявил, что россияне якобы обрезали и украли кусок трубы, чтобы сдать на металлолом. "Они хотели украсть кусок трубы, чтобы заработать денег. Мы же видели, как они, например, воровали холодильники", - на голубом глазу врёт губернатор, чтобы не сказать, что водопровод в его город был поврежден обстрелами ВСУ.Местные власти также сетуют, что за последние месяцы в десять раз уменьшилось количество гуманитарной помощи для жителей. Действуют пока преимущественно программы ООН, по которым жителям раздают хлеб и рис. И если пенсионеры еще получают пенсию, то тысячи трудоспособных николаевцев остались без средств к существованию после закрытия или эвакуации предприятий города.Во вторник 20 сентября о закрытии объявил и Николаевский хлебозавод, предупредив, что придется уволить около 300 сотрудников. Причина отнюдь не в военных действиях, а просто в середине сентября при распределении тендера по программе ООН на производство хлеба местный хлебозавод о нем не предупредили, поэтому по умолчанию тендер выиграло предприятие "Киевхлеб". Поскольку своих мощностей у этого предприятия в городе нет, хлеб придется завозить, что скажется на его цене и осложнит логистику доставок, но в борьбе за гранты от ООН, похоже, все средства хороши. В итоге николаевцы могут остаться к зиме не только без воды и отопления, но и без хлеба, несмотря на помощь ООН.
https://ukraina.ru/20220923/1038976064.html
https://ukraina.ru/20220919/1038843573.html
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эксклюзив, николаев, украина, спецоперация
Эксклюзив, Николаев, Украина, Спецоперация

Прифронтовой Николаев. Коммунальный коллапс и аресты

04:15 26.09.2022
 
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
На этой неделе в Николаеве должны были отметить День Николаевской области, а еще раньше – традиционный День города, но поскольку это прифронтовой город, мероприятий решили не проводить, а ограничиться онлайн-поздравлениями.
В город последние дни прибывают многочисленные подкрепления ВСУ из Одесской области, которые используют жилые сектора города для обстрелов Херсонской области. Обратные "прилёты" разрушили часть объектов инфраструктуры и военных объектов. Через Николаев также обратно, в сторону Одессы вывозят раненых. Значительную часть раненых принимают затем госпитали стран НАТО, прежде всего, Румынии. Помимо карет скорой помощи, дорога на Одессу из Николаева забита и фурами с зерном, которое везут для экспорта через одесский порт.
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23 сентября, 09:06
Декоммунизация Пушкина в Харькове провалена. Драма в трех актах
Из-за прицельности ударов по Николаеву местные власти давно подозревают, что в городе работают наводчики. Несколько раз в городе объявляли длительный комендантский час на трое суток, во время которого проводились рейды по квартирам и были арестованы несколько подозреваемых. Тем не менее, попадания продолжаются, служа поводом для поиска новых подозреваемых в городе.
Только за 22 сентября, по сообщениям местных СМИ, был арестован 47-летний житель, вину которого определили по подписке на российский Telegram-канал; 44-летний мужчина, который якобы информировал о перемещениях украинской бронетехники по городу, 72-летний пенсионер, который в сообщениях обещал приветить и накормить россиян, если они зайдут в город.
Днем ранее был арестован 45-летний мужчина, который не скрывал своих пророссийских взглядов. Его обвиняют в том, что на своем автомобиле он не снял запрещенный видеорегистратор, с помощью которого мог записывать расположение объектов. Недавно была арестована уборщица складского помещения, по которому ударила российская ракета, вызвав детонацию боеприпасов. Уборщицу подозревают в госизмене. Мэр Николаева Александр Сенкевич 21 сентября призвал обвинять пророссийских жителей по статье "за массовое убийство".
Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 09:33
Бегство Кима, отказники, активы России. Главное на Украине на утро 19 сентябряГлава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким бежал из города, сообщили СМИ. В районе Артёмовска у ВСУ наметились проблемы с отказниками. Украина нацелилась на российские активы
На конец сентября, по данным мэрии, в городе оставались около 220 тысяч жителей, то есть менее половины. Губернатор Виталий Ким призывает горожан уезжать из города, если они не воюют и не помогают ВСУ, но по данным патрульной полиции, каждое утро на въездных блокпостах образуются пробки – возвращаются ранее эвакуировавшиеся жители. Многие из них так и не смогли найти себе нормального жилья или заработка в других регионах.
Основная бытовая проблема для остающихся в городе гражданских лиц – питьевая вода. За ней с ведрами необходимо идти подчас в другой район. Из кранов из-за боевых действий течет только соленая коричневая вода из местного лимана. Из-за соленой воды, разъедающей старый советский водопровод, трубы лопаются, и количество порывов увеличилось в 20 раз. Проще говоря, трубы рвутся чаще, чем их успевают ремонтировать и затыкать течи. Коммунальщики жалуются, что уже и техника не выдерживает, так работать ей приходится без перерывов.
Еще большая проблема может возникнуть при подготовке к отопительному сезону, так как воду в систему отопления тоже будут подавать соленую, а этого могут не выдержать батареи в домах. Место повреждения водопровода из Днепра британские журналисты ВВС определили по спутниковым снимкам. Они считают, что оно находится в районе села Киселёвка Херсонской области, которую в сентябре безуспешно штурмовали украинские войска. Губернатор Николаевской области Виталий Ким в интервью британским журналистам заявил, что россияне якобы обрезали и украли кусок трубы, чтобы сдать на металлолом. "Они хотели украсть кусок трубы, чтобы заработать денег. Мы же видели, как они, например, воровали холодильники", - на голубом глазу врёт губернатор, чтобы не сказать, что водопровод в его город был поврежден обстрелами ВСУ.
Местные власти также сетуют, что за последние месяцы в десять раз уменьшилось количество гуманитарной помощи для жителей. Действуют пока преимущественно программы ООН, по которым жителям раздают хлеб и рис. И если пенсионеры еще получают пенсию, то тысячи трудоспособных николаевцев остались без средств к существованию после закрытия или эвакуации предприятий города.
Во вторник 20 сентября о закрытии объявил и Николаевский хлебозавод, предупредив, что придется уволить около 300 сотрудников. Причина отнюдь не в военных действиях, а просто в середине сентября при распределении тендера по программе ООН на производство хлеба местный хлебозавод о нем не предупредили, поэтому по умолчанию тендер выиграло предприятие "Киевхлеб". Поскольку своих мощностей у этого предприятия в городе нет, хлеб придется завозить, что скажется на его цене и осложнит логистику доставок, но в борьбе за гранты от ООН, похоже, все средства хороши. В итоге николаевцы могут остаться к зиме не только без воды и отопления, но и без хлеба, несмотря на помощь ООН.
 
ЭксклюзивНиколаевУкраинаСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
04:15Прифронтовой Николаев. Коммунальный коллапс и аресты
04:05Будет ли Третья Отечественная?
03:37Армен Гаспарян об итогах недели: Наши проблемы - в плохой организации медиа- сопровождения наших решений
03:14Запад против референдумов. Остальные ожидают развития событий
03:06Главное на 26 сентября: в России и в мире
19:00Удары по Херсону. Итоги 25 сентября на Украине
17:17Кличко рассказал об ошибках украинской власти в начале СВО
16:57Двадцать мощных взрывов прогремело в Херсоне
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16:32Диверсионная сеть, ЗАЭС, новый удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 25 сентября
15:50Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума
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14:30Российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS в Николаевской области
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