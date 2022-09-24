Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными - 24.09.2022 Украина.ру
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Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными
Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными - 24.09.2022 Украина.ру
Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными
Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру рассказал о старте референдумов в ДНР, Украина.ру, 24.09.2022
2022-09-24T12:36
2022-09-24T12:36
видео
вопросы
мобилизация
референдум
обмен
обмен пленными
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Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру рассказал о старте референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, а также о решении проблем, связанных с фейками и дезинформацией по поводу частичной мобилизации в России: 00:41 - Старт референдумов в четырёх регионах: какие цели считать приоритетными; 02:40 - Возможные провокации во время проведения референдумов; 04:17 - Частичная мобилизация: фейки и информационная гигиена; 10:33 – Владимир Зеленский и его "украинская формула мира"; 13:28 - Расширение санкций ЕС против руководства России: есть ли ещё инструменты у европейцев? 16:11 - Обмен пленными: насколько правильным было информационное освещение этого события? Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий. #Лидов #референдум #провокации #теракты #мобилизация #фейки #Россия #Украина #обмен #Медведчук #санкции #ЕС
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видео, вопросы, мобилизация, референдум, обмен, обмен пленными, видео
Видео, вопросы, мобилизация, референдум, обмен, обмен пленными

Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными

12:36 24.09.2022
 
https://rutube.ru/video/478cc4e5896a715e266b022ebafc8940/
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Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру рассказал о старте референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, а также о решении проблем, связанных с фейками и дезинформацией по поводу частичной мобилизации в России:
00:41 - Старт референдумов в четырёх регионах: какие цели считать приоритетными;
02:40 - Возможные провокации во время проведения референдумов;
04:17 - Частичная мобилизация: фейки и информационная гигиена;
10:33 – Владимир Зеленский и его "украинская формула мира";
13:28 - Расширение санкций ЕС против руководства России: есть ли ещё инструменты у европейцев?
16:11 - Обмен пленными: насколько правильным было информационное освещение этого события?
Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий.
#Лидов #референдум #провокации #теракты #мобилизация #фейки #Россия #Украина #обмен #Медведчук #санкции #ЕС
 
Видеовопросымобилизацияреферендумобменобмен пленными
 
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