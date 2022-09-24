https://ukraina.ru/20220924/1039052032.html
Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными
Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными - 24.09.2022 Украина.ру
Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными
Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру рассказал о старте референдумов в ДНР, Украина.ру, 24.09.2022
2022-09-24T12:36
2022-09-24T12:36
2022-09-24T12:36
видео
вопросы
мобилизация
референдум
обмен
обмен пленными
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Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру рассказал о старте референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, а также о решении проблем, связанных с фейками и дезинформацией по поводу частичной мобилизации в России: 00:41 - Старт референдумов в четырёх регионах: какие цели считать приоритетными; 02:40 - Возможные провокации во время проведения референдумов; 04:17 - Частичная мобилизация: фейки и информационная гигиена; 10:33 – Владимир Зеленский и его "украинская формула мира"; 13:28 - Расширение санкций ЕС против руководства России: есть ли ещё инструменты у европейцев? 16:11 - Обмен пленными: насколько правильным было информационное освещение этого события? Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий. #Лидов #референдум #провокации #теракты #мобилизация #фейки #Россия #Украина #обмен #Медведчук #санкции #ЕС
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, вопросы, мобилизация, референдум, обмен, обмен пленными, видео
Видео, вопросы, мобилизация, референдум, обмен, обмен пленными
Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру
рассказал о старте референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, а также о решении проблем, связанных с фейками и дезинформацией по поводу частичной мобилизации в России:
00:41 - Старт референдумов в четырёх регионах: какие цели считать приоритетными;
02:40 - Возможные провокации во время проведения референдумов;
04:17 - Частичная мобилизация: фейки и информационная гигиена;
10:33 – Владимир Зеленский и его "украинская формула мира";
13:28 - Расширение санкций ЕС против руководства России: есть ли ещё инструменты у европейцев?
16:11 - Обмен пленными: насколько правильным было информационное освещение этого события?
Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий.