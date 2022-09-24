https://ukraina.ru/20220924/1039052032.html

Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными

Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными - 24.09.2022 Украина.ру

Снимаем все вопросы: Лидов о референдумах, мобилизации и обмене пленными

Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру рассказал о старте референдумов в ДНР, Украина.ру, 24.09.2022

2022-09-24T12:36

2022-09-24T12:36

2022-09-24T12:36

видео

вопросы

мобилизация

референдум

обмен

обмен пленными

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Директор дирекции по коммуникациям Международной медиагруппы "Россия сегодня" Пётр Лидов-Петровский в интервью Украина.ру рассказал о старте референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, а также о решении проблем, связанных с фейками и дезинформацией по поводу частичной мобилизации в России: 00:41 - Старт референдумов в четырёх регионах: какие цели считать приоритетными; 02:40 - Возможные провокации во время проведения референдумов; 04:17 - Частичная мобилизация: фейки и информационная гигиена; 10:33 – Владимир Зеленский и его "украинская формула мира"; 13:28 - Расширение санкций ЕС против руководства России: есть ли ещё инструменты у европейцев? 16:11 - Обмен пленными: насколько правильным было информационное освещение этого события? Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходит с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация сделает всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, и поддержит решение жителей этих территорий. #Лидов #референдум #провокации #теракты #мобилизация #фейки #Россия #Украина #обмен #Медведчук #санкции #ЕС

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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