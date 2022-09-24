https://ukraina.ru/20220924/1039048097.html
"Мы за это тут стоим". До каких пределов может расшириться Россия
"Мы за это тут стоим". До каких пределов может расшириться Россия - 24.09.2022 Украина.ру
"Мы за это тут стоим". До каких пределов может расшириться Россия
Украина.ру, 24.09.2022
2022-09-24T10:22
2022-09-24T10:22
2022-09-24T10:22
референдум
россия
украина
всу
вооруженные силы украины
луганская народная республика
луганск
луганская область
донецкая народная республика
польша
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039012347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e33f82b89efec23e3a93fc6e4b37a45e.jpg.webp
Первый день референдума о вхождении в состав России в Луганской народной республике прошел под рефрен "мы ждали этого восемь лет" — так отвечали в Луганске, Новоайдаре, Лисичанске. На территориях, где народная республика утвердилась в 2014-м, и у передовой, где еще совсем недавно была Украина. О том, как голосуют у линии фронта и в окопах — узнал наш корреспондентЛьющий с утра дождь в первый день референдума члены избирательных комиссий называют хорошим началом референдума. О том, что плохая погода — это удача, им сказали военные. И дело не в приметах, просто низкие тучи не дают работать беспилотникам-корректировщикам и ударным дронам. В том, что украинская армия попытается сорвать плебисцит любыми способами — огнем по участкам, диверсиями или вбросами слухов, сомнений нет. Поэтому по улицам пасмурного прифронтового Лисичанска едет белый микроавтобус, останавливаясь у домов. Дверца в салон открывается, и к ней подходят люди, чтобы получить бюллетень, поставить в нем галочку и оставить его в прозрачной урне.— Подальше отсядьте, на заднее кресло, отвернитесь к окну и потом уже отмечайте, — наставляет мужчину, получившего бюллетень Денис, член участковой избирательной комиссии.Мужчина вопросительно смотрит на Дениса — к чему такие сложности? "Тайна голосования". Мужчина согласно кивает и идет в самый конец салона, отмечает там вариант ответа и бросает в урну.Оксана из мобильной группы, той самой, которая выезжает на микроавтобусе на улицы, показывает, что в бюллетене не надо указывать имя и фамилию, анонимность выбора гарантирована. Но свои предпочтения здесь практически никто не скрывает.— Ждали референдума?— С нетерпением, — отвечает Роман, усевшийся в автомобиль-избирательный участок. — Надеемся на то, что будет гораздо лучше, гораздо приятнее проживать в составе большой единой Российской Федерации.Референдум идет пять дней, маршрут микроавтобуса-участка знают только в избиркоме — из соображений безопасности, но уже сейчас некоторые волнуются, что голосование пройдет мимо них. На остановке у магазина "Символ" женщина вертит головой, высматривая мобильный избирательный участок: "Да где ж он? Не приехали? Все говорят, что по городу катаются, а до нас не добрались?" Ей сказали, что автомобиль с урной только проезжал где-то рядом, она ждет какое-то время, потом идет в магазин — микроавтобус приедет и завтра, и послезавтра, и через два дня.На выезде, чтобы скоротать время члены участковой избирательной комиссии ведут разговор о городских достопримечательностях — хорошо им известных, так, что беседа сводится к перечислению памятных и интересных мест и обмену утвердительными репликами. Они как будто предвкушают, что вскоре прибудут гости из России, и даже в небольшом Лисичанске будет, что им показать, тем более, что история города вплетена и в самые древние, и в самые славные века страны — здесь стоят и половецкие каменные бабы, и памятник первой шахте Донбасса, и скульптура рудознатца Крапивина. Лисичане тонко намекают, что город вполне может отсчитывать года существования от времен петровских, а уж при матушке Екатерине II, когда при Лисьей балке появился рудник, он существовал уже непременно.Из современных достопримечательностей лисичане показывают работающую пекарню. В городе без света и газа, в нескольких километрах от фронта возможность купить сладких булочек, да просто выбирать из разных видов сладкой сдобы на прилавке — уже праздник надежды на то, что скоро нормальная жизнь вернется.Александр, укладывая в пакет разной выпечки для коллег — членов избиркома, и рассказывая про Лисичанск его молодости: "а вы знаете какие дискотеки были в 80-х вДК "Богатырь", ах, вы ничего не знаете…", внезапно прерывается: "А слышали, как наш город называется неформально?"— Лисик.— Лисик. А раньше, мое поколение еще называло Лисичанск — Лиссабоном.— Россия до Лиссабона расширилась?Александр в ответ смеется, завязывая пакетик с булочками.Татьяна Суржан, председатель территориальной комиссии города Лисичанска, энергично отчитывается о начале референдума. Теризбирком, как и многие организации, кочует по городу, уходя от возможных ударов артиллерии и ракет, поэтому нет ни особого кабинета лично для нее, ни широких кабинетов для брифингов — есть только надпись на бумажке "территориальная комиссия" на стене.— Люди активные (...), несмотря на погодные условия, людей очень много (…), — оптимистично рубит Суржан. — Специфика нашего региона в том, что мы находимся в красной зоне, к сожалению, и поэтому мы проводим референдум в мобильном [виде]. На каждом из пяти участков определены по три-четыре мобильные группы по два члена УИКа — избирательной участковой комиссии, с ними охрана, у них урны для выездного голосования и они с 9 часов до 16 часов проводят голосование.— А члены УИКа — это местные?— Да, все комиссии, пять УИКов и комиссия территориальная сформированы из жителей города Лисичанска— Храбрые люди.— Да, и сегодняшнему дню предшествовала очень долгая работа наших комиссий, шестидесяти шести человек, поскольку нам списки не были предоставлены — мы находимся в красной зоне, повторюсь — и мы списки избирателей составляли сами, поэтому каждая комиссия обходила свой микрорайон, определили точки, пункты голосования, определили границы и пообщались с людьми.Подъем людей, которые идут голосовать, не очень вяжется с тем, что в городе все еще налаживают нормальную жизнь — высотки и частные дома стоят без света, нет газа. Но, по словам Суржан, Лисичанск наполняется постепенно жителями. "Работают гуманитарные центры, питьевую воду развозят, люди возвращаются несмотря на отсутствие света, газа и воды (…). И они хотят принять участие в референдуме, потому что они просто все хотят стабильности. И мы, и они", — поясняет она.Фронт идет недалеко от города. В штабе бригады командиры под хрип раций уточняют среди прочих вопросов военных будней — "какое-то шевеление у противника на направлении… - кто там стоит напротив?" — как на передовую повезут бюллетени, тем, кто уже несколько месяцев сдвигает на запад границы республики, которая вскоре может стать Россией. А сидящих в окопах бойцов — обычных "мобиков", мобилизованных, тех, кто стал воинами 24 февраля по повестке военкома, тех, кто тащил на себе тяжесть боевых действий: атаки, обстрелы, рытье окопов — очень забавляет мысль, что после референдума они внезапно окажутся в России. А так как границы республик совпадают с границами бывших Донецкой и Луганской областей Украины, то на российской земле по итогу референдума будут и зарывшиеся в землю напротив украинские военные.— Здесь должна быть Россия, где мы стоим?Командир отделения "Грек" даже не задумывается: "Конечно. А как? Мы за это тут и стоим". А у врага, по его мнению, есть одно направление: "Пусть к Польше, туда двигаются"
https://ukraina.ru/20220923/1039046503.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
референдум, россия, украина, всу, вооруженные силы украины, луганская народная республика, луганск, луганская область, донецкая народная республика, польша, лисичанск, эксклюзив
Первый день референдума о вхождении в состав России в Луганской народной республике прошел под рефрен "мы ждали этого восемь лет" — так отвечали в Луганске, Новоайдаре, Лисичанске. На территориях, где народная республика утвердилась в 2014-м, и у передовой, где еще совсем недавно была Украина.
О том, как голосуют у линии фронта и в окопах — узнал наш корреспондент
Льющий с утра дождь в первый день референдума члены избирательных комиссий называют хорошим началом референдума. О том, что плохая погода — это удача, им сказали военные. И дело не в приметах, просто низкие тучи не дают работать беспилотникам-корректировщикам и ударным дронам. В том, что украинская армия попытается сорвать плебисцит любыми способами — огнем по участкам, диверсиями или вбросами слухов, сомнений нет. Поэтому по улицам пасмурного прифронтового Лисичанска едет белый микроавтобус, останавливаясь у домов. Дверца в салон открывается, и к ней подходят люди, чтобы получить бюллетень, поставить в нем галочку и оставить его в прозрачной урне.
— Подальше отсядьте, на заднее кресло, отвернитесь к окну и потом уже отмечайте, — наставляет мужчину, получившего бюллетень Денис, член участковой избирательной комиссии.
Мужчина вопросительно смотрит на Дениса — к чему такие сложности? "Тайна голосования". Мужчина согласно кивает и идет в самый конец салона, отмечает там вариант ответа и бросает в урну.
Оксана из мобильной группы, той самой, которая выезжает на микроавтобусе на улицы, показывает, что в бюллетене не надо указывать имя и фамилию, анонимность выбора гарантирована. Но свои предпочтения здесь практически никто не скрывает.
— С нетерпением, — отвечает Роман, усевшийся в автомобиль-избирательный участок. — Надеемся на то, что будет гораздо лучше, гораздо приятнее проживать в составе большой единой Российской Федерации.
Референдум идет пять дней, маршрут микроавтобуса-участка знают только в избиркоме — из соображений безопасности, но уже сейчас некоторые волнуются, что голосование пройдет мимо них. На остановке у магазина "Символ" женщина вертит головой, высматривая мобильный избирательный участок: "Да где ж он? Не приехали? Все говорят, что по городу катаются, а до нас не добрались?" Ей сказали, что автомобиль с урной только проезжал где-то рядом, она ждет какое-то время, потом идет в магазин — микроавтобус приедет и завтра, и послезавтра, и через два дня.
На выезде, чтобы скоротать время члены участковой избирательной комиссии ведут разговор о городских достопримечательностях — хорошо им известных, так, что беседа сводится к перечислению памятных и интересных мест и обмену утвердительными репликами. Они как будто предвкушают, что вскоре прибудут гости из России, и даже в небольшом Лисичанске будет, что им показать, тем более, что история города вплетена и в самые древние, и в самые славные века страны — здесь стоят и половецкие каменные бабы, и памятник первой шахте Донбасса, и скульптура рудознатца Крапивина. Лисичане тонко намекают, что город вполне может отсчитывать года существования от времен петровских, а уж при матушке Екатерине II, когда при Лисьей балке появился рудник, он существовал уже непременно.
Из современных достопримечательностей лисичане показывают работающую пекарню. В городе без света и газа, в нескольких километрах от фронта возможность купить сладких булочек, да просто выбирать из разных видов сладкой сдобы на прилавке — уже праздник надежды на то, что скоро нормальная жизнь вернется.
Александр, укладывая в пакет разной выпечки для коллег — членов избиркома, и рассказывая про Лисичанск его молодости: "а вы знаете какие дискотеки были в 80-х вДК "Богатырь", ах, вы ничего не знаете…", внезапно прерывается: "А слышали, как наш город называется неформально?"
— Лисик. А раньше, мое поколение еще называло Лисичанск — Лиссабоном.
— Россия до Лиссабона расширилась?
Александр в ответ смеется, завязывая пакетик с булочками.
Татьяна Суржан, председатель территориальной комиссии города Лисичанска, энергично отчитывается о начале референдума. Теризбирком, как и многие организации, кочует по городу, уходя от возможных ударов артиллерии и ракет, поэтому нет ни особого кабинета лично для нее, ни широких кабинетов для брифингов — есть только надпись на бумажке "территориальная комиссия" на стене.
— Люди активные (...), несмотря на погодные условия, людей очень много (…), — оптимистично рубит Суржан. — Специфика нашего региона в том, что мы находимся в красной зоне, к сожалению, и поэтому мы проводим референдум в мобильном [виде]. На каждом из пяти участков определены по три-четыре мобильные группы по два члена УИКа — избирательной участковой комиссии, с ними охрана, у них урны для выездного голосования и они с 9 часов до 16 часов проводят голосование.
— А члены УИКа — это местные?
— Да, все комиссии, пять УИКов и комиссия территориальная сформированы из жителей города Лисичанска
— Да, и сегодняшнему дню предшествовала очень долгая работа наших комиссий, шестидесяти шести человек, поскольку нам списки не были предоставлены — мы находимся в красной зоне, повторюсь — и мы списки избирателей составляли сами, поэтому каждая комиссия обходила свой микрорайон, определили точки, пункты голосования, определили границы и пообщались с людьми.
Подъем людей, которые идут голосовать, не очень вяжется с тем, что в городе все еще налаживают нормальную жизнь — высотки и частные дома стоят без света, нет газа. Но, по словам Суржан, Лисичанск наполняется постепенно жителями. "Работают гуманитарные центры, питьевую воду развозят, люди возвращаются несмотря на отсутствие света, газа и воды (…). И они хотят принять участие в референдуме, потому что они просто все хотят стабильности. И мы, и они", — поясняет она.
Фронт идет недалеко от города. В штабе бригады командиры под хрип раций уточняют среди прочих вопросов военных будней — "какое-то шевеление у противника на направлении… - кто там стоит напротив?" — как на передовую повезут бюллетени, тем, кто уже несколько месяцев сдвигает на запад границы республики, которая вскоре может стать Россией. А сидящих в окопах бойцов — обычных "мобиков", мобилизованных, тех, кто стал воинами 24 февраля по повестке военкома, тех, кто тащил на себе тяжесть боевых действий: атаки, обстрелы, рытье окопов — очень забавляет мысль, что после референдума они внезапно окажутся в России. А так как границы республик совпадают с границами бывших Донецкой и Луганской областей Украины, то на российской земле по итогу референдума будут и зарывшиеся в землю напротив украинские военные.
— Здесь должна быть Россия, где мы стоим?
Командир отделения "Грек" даже не задумывается: "Конечно. А как? Мы за это тут и стоим". А у врага, по его мнению, есть одно направление: "Пусть к Польше, туда двигаются"