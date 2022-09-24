https://ukraina.ru/20220924/1039048097.html

"Мы за это тут стоим". До каких пределов может расшириться Россия

"Мы за это тут стоим". До каких пределов может расшириться Россия - 24.09.2022 Украина.ру

"Мы за это тут стоим". До каких пределов может расшириться Россия

Украина.ру, 24.09.2022

2022-09-24T10:22

2022-09-24T10:22

2022-09-24T10:22

референдум

россия

украина

всу

вооруженные силы украины

луганская народная республика

луганск

луганская область

донецкая народная республика

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039012347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e33f82b89efec23e3a93fc6e4b37a45e.jpg.webp

Первый день референдума о вхождении в состав России в Луганской народной республике прошел под рефрен "мы ждали этого восемь лет" — так отвечали в Луганске, Новоайдаре, Лисичанске. На территориях, где народная республика утвердилась в 2014-м, и у передовой, где еще совсем недавно была Украина. О том, как голосуют у линии фронта и в окопах — узнал наш корреспондентЛьющий с утра дождь в первый день референдума члены избирательных комиссий называют хорошим началом референдума. О том, что плохая погода — это удача, им сказали военные. И дело не в приметах, просто низкие тучи не дают работать беспилотникам-корректировщикам и ударным дронам. В том, что украинская армия попытается сорвать плебисцит любыми способами — огнем по участкам, диверсиями или вбросами слухов, сомнений нет. Поэтому по улицам пасмурного прифронтового Лисичанска едет белый микроавтобус, останавливаясь у домов. Дверца в салон открывается, и к ней подходят люди, чтобы получить бюллетень, поставить в нем галочку и оставить его в прозрачной урне.— Подальше отсядьте, на заднее кресло, отвернитесь к окну и потом уже отмечайте, — наставляет мужчину, получившего бюллетень Денис, член участковой избирательной комиссии.Мужчина вопросительно смотрит на Дениса — к чему такие сложности? "Тайна голосования". Мужчина согласно кивает и идет в самый конец салона, отмечает там вариант ответа и бросает в урну.Оксана из мобильной группы, той самой, которая выезжает на микроавтобусе на улицы, показывает, что в бюллетене не надо указывать имя и фамилию, анонимность выбора гарантирована. Но свои предпочтения здесь практически никто не скрывает.— Ждали референдума?— С нетерпением, — отвечает Роман, усевшийся в автомобиль-избирательный участок. — Надеемся на то, что будет гораздо лучше, гораздо приятнее проживать в составе большой единой Российской Федерации.Референдум идет пять дней, маршрут микроавтобуса-участка знают только в избиркоме — из соображений безопасности, но уже сейчас некоторые волнуются, что голосование пройдет мимо них. На остановке у магазина "Символ" женщина вертит головой, высматривая мобильный избирательный участок: "Да где ж он? Не приехали? Все говорят, что по городу катаются, а до нас не добрались?" Ей сказали, что автомобиль с урной только проезжал где-то рядом, она ждет какое-то время, потом идет в магазин — микроавтобус приедет и завтра, и послезавтра, и через два дня.На выезде, чтобы скоротать время члены участковой избирательной комиссии ведут разговор о городских достопримечательностях — хорошо им известных, так, что беседа сводится к перечислению памятных и интересных мест и обмену утвердительными репликами. Они как будто предвкушают, что вскоре прибудут гости из России, и даже в небольшом Лисичанске будет, что им показать, тем более, что история города вплетена и в самые древние, и в самые славные века страны — здесь стоят и половецкие каменные бабы, и памятник первой шахте Донбасса, и скульптура рудознатца Крапивина. Лисичане тонко намекают, что город вполне может отсчитывать года существования от времен петровских, а уж при матушке Екатерине II, когда при Лисьей балке появился рудник, он существовал уже непременно.Из современных достопримечательностей лисичане показывают работающую пекарню. В городе без света и газа, в нескольких километрах от фронта возможность купить сладких булочек, да просто выбирать из разных видов сладкой сдобы на прилавке — уже праздник надежды на то, что скоро нормальная жизнь вернется.Александр, укладывая в пакет разной выпечки для коллег — членов избиркома, и рассказывая про Лисичанск его молодости: "а вы знаете какие дискотеки были в 80-х вДК "Богатырь", ах, вы ничего не знаете…", внезапно прерывается: "А слышали, как наш город называется неформально?"— Лисик.— Лисик. А раньше, мое поколение еще называло Лисичанск — Лиссабоном.— Россия до Лиссабона расширилась?Александр в ответ смеется, завязывая пакетик с булочками.Татьяна Суржан, председатель территориальной комиссии города Лисичанска, энергично отчитывается о начале референдума. Теризбирком, как и многие организации, кочует по городу, уходя от возможных ударов артиллерии и ракет, поэтому нет ни особого кабинета лично для нее, ни широких кабинетов для брифингов — есть только надпись на бумажке "территориальная комиссия" на стене.— Люди активные (...), несмотря на погодные условия, людей очень много (…), — оптимистично рубит Суржан. — Специфика нашего региона в том, что мы находимся в красной зоне, к сожалению, и поэтому мы проводим референдум в мобильном [виде]. На каждом из пяти участков определены по три-четыре мобильные группы по два члена УИКа — избирательной участковой комиссии, с ними охрана, у них урны для выездного голосования и они с 9 часов до 16 часов проводят голосование.— А члены УИКа — это местные?— Да, все комиссии, пять УИКов и комиссия территориальная сформированы из жителей города Лисичанска— Храбрые люди.— Да, и сегодняшнему дню предшествовала очень долгая работа наших комиссий, шестидесяти шести человек, поскольку нам списки не были предоставлены — мы находимся в красной зоне, повторюсь — и мы списки избирателей составляли сами, поэтому каждая комиссия обходила свой микрорайон, определили точки, пункты голосования, определили границы и пообщались с людьми.Подъем людей, которые идут голосовать, не очень вяжется с тем, что в городе все еще налаживают нормальную жизнь — высотки и частные дома стоят без света, нет газа. Но, по словам Суржан, Лисичанск наполняется постепенно жителями. "Работают гуманитарные центры, питьевую воду развозят, люди возвращаются несмотря на отсутствие света, газа и воды (…). И они хотят принять участие в референдуме, потому что они просто все хотят стабильности. И мы, и они", — поясняет она.Фронт идет недалеко от города. В штабе бригады командиры под хрип раций уточняют среди прочих вопросов военных будней — "какое-то шевеление у противника на направлении… - кто там стоит напротив?" — как на передовую повезут бюллетени, тем, кто уже несколько месяцев сдвигает на запад границы республики, которая вскоре может стать Россией. А сидящих в окопах бойцов — обычных "мобиков", мобилизованных, тех, кто стал воинами 24 февраля по повестке военкома, тех, кто тащил на себе тяжесть боевых действий: атаки, обстрелы, рытье окопов — очень забавляет мысль, что после референдума они внезапно окажутся в России. А так как границы республик совпадают с границами бывших Донецкой и Луганской областей Украины, то на российской земле по итогу референдума будут и зарывшиеся в землю напротив украинские военные.— Здесь должна быть Россия, где мы стоим?Командир отделения "Грек" даже не задумывается: "Конечно. А как? Мы за это тут и стоим". А у врага, по его мнению, есть одно направление: "Пусть к Польше, туда двигаются"

https://ukraina.ru/20220923/1039046503.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

референдум, россия, украина, всу, вооруженные силы украины, луганская народная республика, луганск, луганская область, донецкая народная республика, польша, лисичанск, эксклюзив