https://ukraina.ru/20220924/1039028353.html

Радикальная климатическая реформа. Не шутите, если не хотите, чтобы ваша шутка стала реальностью

Радикальная климатическая реформа. Не шутите, если не хотите, чтобы ваша шутка стала реальностью - 24.09.2022 Украина.ру

Радикальная климатическая реформа. Не шутите, если не хотите, чтобы ваша шутка стала реальностью

В апреле 2000 года я, на фоне уже тогда имевших место трений между Украиной и Россией в газовом вопросе, базируясь на юмористической программе движения... Украина.ру, 24.09.2022

2022-09-24T11:37

2022-09-24T11:37

2022-09-24T11:39

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В апреле 2000 года я, на фоне уже тогда имевших место трений между Украиной и Россией в газовом вопросе, базируясь на юмористической программе движения "Субтропическая Россия", предложил создать уже вполне сатирическую Партию радикальных климатических реформ.После совместного обсуждения мой друг Станислав Пецольд оформил программную декларацию этой "партии".Программная декларация Партии радикальных климатических реформ:Несмотря на отделение Украины от России, мы долгое время сохраняли членство в движении "Субтропическая Россия", разделяя её основное программное требование – осуществление радикальной климатической реформы через введение среднесуточной государственной температуры не ниже 20 градусов тепла по Цельсию и снижение температуры кипения воды до 50 градусов.Мы считали, что для климата не существует государственных границ. Однако, как показала практика межгосударственных отношений, мы заблуждались.Россия осуществляет в отношении нашей страны климатический террор. Она, с одной стороны, измучила Украину проблемами с поставкой энергоносителей, не давая нам полноценно обогреться зимой, а с другой стороны, жадно впитывает тепло нашего крымского солнца летом, пытаясь за наш счёт растопить свои необъятные льды и разогнать бродящих по улицам Москвы и других российских городов белых медведей.В этой ситуации мы – Украинская партия радикальных климатических реформ – видим только один выход – радикальное климатическое отделение. Мы великая страна, и если мы играем в футбол лучше Ямайки, то, несомненно, можем претендовать хотя бы на часть её тропического счастья.Вот основные положения нашей программы:1. Пусть каждый гражданин Украины, которому небезразличны климатические условия нашей страны, возьмёт в руки камень и отнесет к границе.2. И встанут горы.3. И выпадут в их заоблачных вершинах вечные снега.4. И остановятся у их подножья ледяные ветры с северо-востока.5. И порастут их южные склоны кокосовыми пальмами и фиговыми деревьями.6. Будет каждый житель нашей страны сыт и одет.7. И останутся северные варвары со своей чёрной нефтью и белыми медведями.8. И станет наше море тёплым и нежным, и вырастут катраны в полноценных акул.В наших лесах появятся настоящие львы и нашим гераклам будет куда применить свою силу молодецкую, не издеваясь над заезжими тщедушными тайсонами.В связи с вышеизложенным нам кажется необходимым переосмысление государственной символики. Наша партия предлагает заменить Тризуб тремя пальмами.Мы предлагаем разместить это изображение на государственном флаге. Оно будет символизировать райскую жизнь в тропической Украине под раскидистыми пальмами и развесистыми клюквами, на согретом солнцем золотом песке на фоне тёплого синего моря, сливающегося с чистым синим небом.* * *Мы тогда считали, что это – фельетон (на таких правах текст и был опубликован в киевской газете "День", но не сохранился в её электронном архиве).Сейчас этот текст выглядит прогнозом украинской и мировой политики.С одной стороны, наши шутки над украинским сепаратизмом обратились в ситуацию, когда украинцы, кажется, действительно готовы взять камни и насыпать горы, только чтобы за Хутором Михайловским ничего не было.С другой стороны, глядя на политику Европы в энергетических вопросах трудно удержаться от предположения, что стремление ЕС оставить "северных варваров со своей чёрной нефтью и белыми медведями" базируется на планах введения температурного минимума (кстати, на вершине Джомолунгмы температура кипения воды всего 72 градуса).То, что два десятилетия назад выглядело весёлым абсурдом, стало жутковатой реальностью…P.S.: О движении "Субтропическая Россия" можно прочитать тут: https://www.subtropiki.ru. С Владимиром Прибыловским я поддерживал контакты на протяжении более чем двух десятилетий – до самой его безвременной смерти.

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украина, россия, экология, колонка, мнения