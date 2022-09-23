https://ukraina.ru/20220923/1039030752.html
Военный эксперт рассказал о положении дел на фронте
Военный эксперт рассказал о положении дел на фронте - 23.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о положении дел на фронте
Что происходит на фронте, и стоит ли ожидать усиления активности ВСУ в дни референдума, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов
2022-09-23T14:50
2022-09-23T14:50
2022-09-23T14:50
новости
александр артамонов
эксперт
спецоперация
всу
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Он добавил, что украинская сторона пока держит Водяное, но и туда союзные войска уже подобрались вплотную, а параллельно двигаются дальше.По информации Артамонова, потери ВСУ на юге уже составили больше 10 тысяч человек, но наступление украинской армии продолжается. Однако результатов оно не дает: линия фронта стабилизировалась, ВСУ прощупывают слабые места в обороне союзных войск.Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220923/1038999273.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр артамонов, эксперт, спецоперация, всу
Новости, Александр Артамонов, эксперт, Спецоперация, ВСУ
Военный эксперт рассказал о положении дел на фронте
Что происходит на фронте, и стоит ли ожидать усиления активности ВСУ в дни референдума, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов
"У меня есть информация, что у них (ВСУ – ред.) попытки наступления не прекращаются постоянно. Красный Лиман держится - это важно! Там действительно стоят на смерть. Там не только регулярная армия, но и казаки. Если брать ниже по карте пробегаюсь - в районе Песок у нас идет продвижение. Артемовск, он же Бахмут – бои уже городе, то есть, у них есть постоянные попытки продвижения "контрнаступа". Но они заблокированы, а по центру мы продолжаем наступление", - сказал эксперт.
Он добавил, что украинская сторона пока держит Водяное, но и туда союзные войска уже подобрались вплотную, а параллельно двигаются дальше.
По информации Артамонова, потери ВСУ на юге уже составили больше 10 тысяч человек, но наступление украинской армии продолжается. Однако результатов оно не дает: линия фронта стабилизировалась, ВСУ прощупывают слабые места в обороне союзных войск.
Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь: