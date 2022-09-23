https://ukraina.ru/20220923/1039030752.html

Военный эксперт рассказал о положении дел на фронте

Военный эксперт рассказал о положении дел на фронте - 23.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о положении дел на фронте

Что происходит на фронте, и стоит ли ожидать усиления активности ВСУ в дни референдума, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов

2022-09-23T14:50

2022-09-23T14:50

2022-09-23T14:50

новости

александр артамонов

эксперт

спецоперация

всу

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Он добавил, что украинская сторона пока держит Водяное, но и туда союзные войска уже подобрались вплотную, а параллельно двигаются дальше.По информации Артамонова, потери ВСУ на юге уже составили больше 10 тысяч человек, но наступление украинской армии продолжается. Однако результатов оно не дает: линия фронта стабилизировалась, ВСУ прощупывают слабые места в обороне союзных войск.Полностью интервью с Александром Артамоновым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220923/1038999273.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр артамонов, эксперт, спецоперация, всу