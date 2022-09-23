Чернигов в период СВО. Старинному городу сочиняют русофобскую историю - 23.09.2022 Украина.ру
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Чернигов в период СВО. Старинному городу сочиняют русофобскую историю
Чернигов в период СВО. Старинному городу сочиняют русофобскую историю - 23.09.2022 Украина.ру
Чернигов в период СВО. Старинному городу сочиняют русофобскую историю
Украина.ру, 23.09.2022
2022-09-23T12:49
2022-09-23T13:26
дмитрий ковалевич
эксклюзив
чернигов
город
русофобия
украина
день города
рф
москва
сша
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В Чернигове, что на северо-востоке Украины, на днях отмечали День города. Мэр города Владислав Атрошенко, поздравляя горожан, почти половину своего выступления посвятил критике Москвы на том лишь основании, что Чернигову 1300 лет и основан он был намного раньше столицы РФ. По заявлению градоначальника, российская спецоперация была якобы вызвана претензиями на старшинство по возрасту. Данный аргумент сейчас сплошь и рядом можно услышать на Украине, хотя он совершенно не работает при отсылках к относительно молодым городам США или древнейшим городам Сирии.Националисты Чернигова требуют пересмотреть официальную дату основания города, которая, по их мнению, была спущена советской номенклатурой в 1992 году. По мнению националистов, Чернигов — древнейший город Украины, которому как минимум 2300 лет. И упоминается он якобы у древнегреческого ученого Клавдия Птолемея — правда, под другим именем. В школах Чернигова эту псевдоисторическую теорию внушают детям, обосновывая русофобию. С сентября юные жители города узнают не столько о правилах грамматики и вычитания, сколько о том, что «Москва испокон веков воевала с Черниговом и разрушала его».Подобную тенденцию к искусственному «состариванию» города можно отметить во всех городах Украины. Она должна нивелировать российские аргументы относительно проведения СВО. Чем хуже в городе асфальт, чем больше в нем аварийных зданий, тем чаще местные националисты возводят его чуть ли не к временам палеолита.В горсовете Чернигова причиной хозяйственно-бытовых проблем города называют не только РФ, но и центральные власти Украины. Согласно недавнему заявлению, государственное казначейство не проводит платежи на нужды города, что ставит под вопрос подготовку к отопительному сезону и работу коммунальных служб. Между горсоветом и Офисом президента Украины уже несколько лет идет холодная война. Мэра города то называли пророссийским, то вменяли ему в вину сотрудничество с Игорем Коломойским и мэром Киева Виталием Кличко. Офис президента пытается ввести в Чернигове военно-гражданскую администрацию и назначить ее главой подконтрольного Зеленскому человека, считают сторонники мэра.На прошлой неделе мэру Чернигова было вручено подозрение от Национального агентства по противодействию коррупции. Обвиняют его в том, что 24 февраля, в момент начала СВО, он беспокоился больше о своих личных интересах и дал указание своему водителю, выделив ему средства из бюджета города, вывезти его дорогой автомобиль в швейцарский город Лугано. Сам Атрошенко впоследствии пытался выехать туда же, но на границе его развернули.В Киеве планы по введению военной администрацией вероятным вторжением белорусских войск и периодическими обстрелами вдоль границы с Брянской областью РФ. На северо-востоке Черниговской области небольшие бродячие группы ВСУ обстреливают из минометов российские приграничные поселки, стараясь после этого оперативно сменить позиции. В сёлах области вместе с российскими войсками в марте ушли в среднем около четверти населения, но и среди оставшихся продолжаются поиски врагов. Под особое подозрение попадают люди старшего возраста, если у них есть родственники в России.Для украинских военных в Чернигове и области областная библиотека на днях организовала так называемую «кочующую библиотеку», собрав 50 книг, которые должны прочитать солдаты ВСУ. Все отобранные книги либо прославляют ОУН/УПА (организация запрещена в РФ), либо являются фантазиями на тему тысячелетнего пути «украинских арийцев», либо являются откровенно русофобскими. Набор невелик, но прочие книги, включая какую-нибудь нейтральную лирику, из библиотек изъяли. Основанием для списания на макулатуру является даже тот факт, что к изданию томика сонетов Шекспира предисловие писал какой-нибудь советский украинский академик-литературовед, а сами сонеты никак не способствуют «пробуждению воинственности».В сравнении с предыдущим месяцем, сейчас в Чернигове существенно меньше военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. В сентябре большая часть военнослужащих была направлена на юго-восток для участия в украинском контрнаступлении. Заметно, что в самом городе практически не осталось блокпостов, которые раньше перегораживали кварталы. Остались они только на въездах в город. Очевидно, по оценкам украинских военачальников и западных разведок, на которые те ориентируются, угроза возобновления боевых действий на севере или вторжения Белоруссии миновала.Однако и гражданских лиц на улицах стало значительно меньше, что связано как с осенними дождями, так и с массовым выездом в села, где есть печное отопление. Либо же горожане едут в регионы, где больше шансов на нормальное централизованное отопление зимой. По этой причине даже в День Чернигова на официальных мероприятиях и концертах можно было увидеть лишь пару десятков чиновников и десяток зевак. Фактически местные власти зачитывали русофобские речи сами себе.
https://ukraina.ru/20220909/1038563245.html
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дмитрий ковалевич, эксклюзив, чернигов, город, русофобия, украина, день города, рф, москва, сша, сво, мэр, националисты, история
Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Чернигов, город, Русофобия, Украина, день города, РФ, Москва, США, СВО, мэр, националисты, История

Чернигов в период СВО. Старинному городу сочиняют русофобскую историю

12:49 23.09.2022 (обновлено: 13:26 23.09.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Valerii SorokinТроицкий собор Чернигов
Троицкий собор Чернигов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© commons.wikimedia.org / Valerii Sorokin
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
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В Чернигове, что на северо-востоке Украины, на днях отмечали День города.
Мэр города Владислав Атрошенко, поздравляя горожан, почти половину своего выступления посвятил критике Москвы на том лишь основании, что Чернигову 1300 лет и основан он был намного раньше столицы РФ. По заявлению градоначальника, российская спецоперация была якобы вызвана претензиями на старшинство по возрасту.
Данный аргумент сейчас сплошь и рядом можно услышать на Украине, хотя он совершенно не работает при отсылках к относительно молодым городам США или древнейшим городам Сирии.
Националисты Чернигова требуют пересмотреть официальную дату основания города, которая, по их мнению, была спущена советской номенклатурой в 1992 году. По мнению националистов, Чернигов — древнейший город Украины, которому как минимум 2300 лет. И упоминается он якобы у древнегреческого ученого Клавдия Птолемея — правда, под другим именем.
В школах Чернигова эту псевдоисторическую теорию внушают детям, обосновывая русофобию. С сентября юные жители города узнают не столько о правилах грамматики и вычитания, сколько о том, что «Москва испокон веков воевала с Черниговом и разрушала его».
Подобную тенденцию к искусственному «состариванию» города можно отметить во всех городах Украины. Она должна нивелировать российские аргументы относительно проведения СВО. Чем хуже в городе асфальт, чем больше в нем аварийных зданий, тем чаще местные националисты возводят его чуть ли не к временам палеолита.
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В горсовете Чернигова причиной хозяйственно-бытовых проблем города называют не только РФ, но и центральные власти Украины. Согласно недавнему заявлению, государственное казначейство не проводит платежи на нужды города, что ставит под вопрос подготовку к отопительному сезону и работу коммунальных служб.
Между горсоветом и Офисом президента Украины уже несколько лет идет холодная война. Мэра города то называли пророссийским, то вменяли ему в вину сотрудничество с Игорем Коломойским и мэром Киева Виталием Кличко. Офис президента пытается ввести в Чернигове военно-гражданскую администрацию и назначить ее главой подконтрольного Зеленскому человека, считают сторонники мэра.
На прошлой неделе мэру Чернигова было вручено подозрение от Национального агентства по противодействию коррупции. Обвиняют его в том, что 24 февраля, в момент начала СВО, он беспокоился больше о своих личных интересах и дал указание своему водителю, выделив ему средства из бюджета города, вывезти его дорогой автомобиль в швейцарский город Лугано.
Сам Атрошенко впоследствии пытался выехать туда же, но на границе его развернули.
В Киеве планы по введению военной администрацией вероятным вторжением белорусских войск и периодическими обстрелами вдоль границы с Брянской областью РФ.
На северо-востоке Черниговской области небольшие бродячие группы ВСУ обстреливают из минометов российские приграничные поселки, стараясь после этого оперативно сменить позиции. В сёлах области вместе с российскими войсками в марте ушли в среднем около четверти населения, но и среди оставшихся продолжаются поиски врагов.
Под особое подозрение попадают люди старшего возраста, если у них есть родственники в России.
Для украинских военных в Чернигове и области областная библиотека на днях организовала так называемую «кочующую библиотеку», собрав 50 книг, которые должны прочитать солдаты ВСУ. Все отобранные книги либо прославляют ОУН/УПА (организация запрещена в РФ), либо являются фантазиями на тему тысячелетнего пути «украинских арийцев», либо являются откровенно русофобскими.
Набор невелик, но прочие книги, включая какую-нибудь нейтральную лирику, из библиотек изъяли. Основанием для списания на макулатуру является даже тот факт, что к изданию томика сонетов Шекспира предисловие писал какой-нибудь советский украинский академик-литературовед, а сами сонеты никак не способствуют «пробуждению воинственности».
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В сравнении с предыдущим месяцем, сейчас в Чернигове существенно меньше военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. В сентябре большая часть военнослужащих была направлена на юго-восток для участия в украинском контрнаступлении.
Заметно, что в самом городе практически не осталось блокпостов, которые раньше перегораживали кварталы. Остались они только на въездах в город. Очевидно, по оценкам украинских военачальников и западных разведок, на которые те ориентируются, угроза возобновления боевых действий на севере или вторжения Белоруссии миновала.
Однако и гражданских лиц на улицах стало значительно меньше, что связано как с осенними дождями, так и с массовым выездом в села, где есть печное отопление. Либо же горожане едут в регионы, где больше шансов на нормальное централизованное отопление зимой.
По этой причине даже в День Чернигова на официальных мероприятиях и концертах можно было увидеть лишь пару десятков чиновников и десяток зевак. Фактически местные власти зачитывали русофобские речи сами себе.
 
Дмитрий КовалевичЭксклюзивЧерниговгородРусофобияУкраинадень городаРФМоскваСШАСВОмэрнационалистыИстория
 
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