https://ukraina.ru/20220923/1039009437.html

Чернигов в период СВО. Старинному городу сочиняют русофобскую историю

Чернигов в период СВО. Старинному городу сочиняют русофобскую историю - 23.09.2022 Украина.ру

Чернигов в период СВО. Старинному городу сочиняют русофобскую историю

Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T12:49

2022-09-23T12:49

2022-09-23T13:26

дмитрий ковалевич

эксклюзив

чернигов

город

русофобия

украина

день города

рф

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102463/64/1024636408_0:92:4178:2442_1920x0_80_0_0_d51ad378f7eeb97f99c56f06e9045c5d.jpg

В Чернигове, что на северо-востоке Украины, на днях отмечали День города. Мэр города Владислав Атрошенко, поздравляя горожан, почти половину своего выступления посвятил критике Москвы на том лишь основании, что Чернигову 1300 лет и основан он был намного раньше столицы РФ. По заявлению градоначальника, российская спецоперация была якобы вызвана претензиями на старшинство по возрасту. Данный аргумент сейчас сплошь и рядом можно услышать на Украине, хотя он совершенно не работает при отсылках к относительно молодым городам США или древнейшим городам Сирии.Националисты Чернигова требуют пересмотреть официальную дату основания города, которая, по их мнению, была спущена советской номенклатурой в 1992 году. По мнению националистов, Чернигов — древнейший город Украины, которому как минимум 2300 лет. И упоминается он якобы у древнегреческого ученого Клавдия Птолемея — правда, под другим именем. В школах Чернигова эту псевдоисторическую теорию внушают детям, обосновывая русофобию. С сентября юные жители города узнают не столько о правилах грамматики и вычитания, сколько о том, что «Москва испокон веков воевала с Черниговом и разрушала его».Подобную тенденцию к искусственному «состариванию» города можно отметить во всех городах Украины. Она должна нивелировать российские аргументы относительно проведения СВО. Чем хуже в городе асфальт, чем больше в нем аварийных зданий, тем чаще местные националисты возводят его чуть ли не к временам палеолита.В горсовете Чернигова причиной хозяйственно-бытовых проблем города называют не только РФ, но и центральные власти Украины. Согласно недавнему заявлению, государственное казначейство не проводит платежи на нужды города, что ставит под вопрос подготовку к отопительному сезону и работу коммунальных служб. Между горсоветом и Офисом президента Украины уже несколько лет идет холодная война. Мэра города то называли пророссийским, то вменяли ему в вину сотрудничество с Игорем Коломойским и мэром Киева Виталием Кличко. Офис президента пытается ввести в Чернигове военно-гражданскую администрацию и назначить ее главой подконтрольного Зеленскому человека, считают сторонники мэра.На прошлой неделе мэру Чернигова было вручено подозрение от Национального агентства по противодействию коррупции. Обвиняют его в том, что 24 февраля, в момент начала СВО, он беспокоился больше о своих личных интересах и дал указание своему водителю, выделив ему средства из бюджета города, вывезти его дорогой автомобиль в швейцарский город Лугано. Сам Атрошенко впоследствии пытался выехать туда же, но на границе его развернули.В Киеве планы по введению военной администрацией вероятным вторжением белорусских войск и периодическими обстрелами вдоль границы с Брянской областью РФ. На северо-востоке Черниговской области небольшие бродячие группы ВСУ обстреливают из минометов российские приграничные поселки, стараясь после этого оперативно сменить позиции. В сёлах области вместе с российскими войсками в марте ушли в среднем около четверти населения, но и среди оставшихся продолжаются поиски врагов. Под особое подозрение попадают люди старшего возраста, если у них есть родственники в России.Для украинских военных в Чернигове и области областная библиотека на днях организовала так называемую «кочующую библиотеку», собрав 50 книг, которые должны прочитать солдаты ВСУ. Все отобранные книги либо прославляют ОУН/УПА (организация запрещена в РФ), либо являются фантазиями на тему тысячелетнего пути «украинских арийцев», либо являются откровенно русофобскими. Набор невелик, но прочие книги, включая какую-нибудь нейтральную лирику, из библиотек изъяли. Основанием для списания на макулатуру является даже тот факт, что к изданию томика сонетов Шекспира предисловие писал какой-нибудь советский украинский академик-литературовед, а сами сонеты никак не способствуют «пробуждению воинственности».В сравнении с предыдущим месяцем, сейчас в Чернигове существенно меньше военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. В сентябре большая часть военнослужащих была направлена на юго-восток для участия в украинском контрнаступлении. Заметно, что в самом городе практически не осталось блокпостов, которые раньше перегораживали кварталы. Остались они только на въездах в город. Очевидно, по оценкам украинских военачальников и западных разведок, на которые те ориентируются, угроза возобновления боевых действий на севере или вторжения Белоруссии миновала.Однако и гражданских лиц на улицах стало значительно меньше, что связано как с осенними дождями, так и с массовым выездом в села, где есть печное отопление. Либо же горожане едут в регионы, где больше шансов на нормальное централизованное отопление зимой. По этой причине даже в День Чернигова на официальных мероприятиях и концертах можно было увидеть лишь пару десятков чиновников и десяток зевак. Фактически местные власти зачитывали русофобские речи сами себе.

https://ukraina.ru/20220909/1038563245.html

https://ukraina.ru/20220906/1038480532.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

дмитрий ковалевич, эксклюзив, чернигов, город, русофобия, украина, день города, рф, москва, сша, сво, мэр, националисты, история