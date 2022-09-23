https://ukraina.ru/20220923/1038974518.html
Михеев рассказал о "беспредельной русофобии" стран Прибалтики
Михеев рассказал о "беспредельной русофобии" стран Прибалтики - 23.09.2022 Украина.ру
Михеев рассказал о "беспредельной русофобии" стран Прибалтики
Нет предела русофобии в странах Прибалтики и Польше. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-23T06:15
2022-09-23T06:15
2022-09-23T06:15
сергей михеев
новости
эксперт
литва
латвия
эстония
русофобия
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Он напомнил годы Великой Отечественной войны, когда в доктринах гитлеровской Германии "прямо было написано, что надо сделать со славянами вообще и русскими в частности. По возможности уничтожить, остальных обратить в рабов.По его словам, если русофобии не противодействовать, "или, например, сказать им, что можно всё… Да они будут убивать просто за то, что мы русские".Ряд стран: Литва, Латвия, Эстония, Польша, — запретили россиянам въезд с шенгенскими визами. Латвия требует от россиян осудить действия власти при въезде в страну.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей михеев, новости, эксперт, литва, латвия, эстония, русофобия
Сергей Михеев, Новости, эксперт, Литва, Латвия, Эстония, Русофобия
Михеев рассказал о "беспредельной русофобии" стран Прибалтики
Нет предела русофобии в странах Прибалтики и Польше. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру
Он напомнил годы Великой Отечественной войны, когда в доктринах гитлеровской Германии "прямо было написано, что надо сделать со славянами вообще и русскими в частности. По возможности уничтожить, остальных обратить в рабов.
"Собственно говоря, это и есть предельная цель европейской культуры в отношении русских. Что касается латышей, эстонцев и литовцев, они — прямые наследники тех времён, потому что, на самом деле, если покопаться в прошлом, то у большинства жителей Литвы, Латвии и Эстонии, я имею в виду титульных национальностей, какие-нибудь родственники или сотрудничали с немецкими властями, или вообще напрямую служили в немецкой армии, в полиции, или попользовались имуществом, которое отбирали у убитых евреев, русских и всех тех, кого они ненавидели. Поэтому пределов [русофобии] нет", - объяснил политолог.
По его словам, если русофобии не противодействовать, "или, например, сказать им, что можно всё… Да они будут убивать просто за то, что мы русские".
Ряд стран: Литва, Латвия, Эстония, Польша, — запретили россиянам въезд с шенгенскими визами. Латвия требует от россиян осудить действия власти при въезде в страну.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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