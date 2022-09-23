https://ukraina.ru/20220923/1038974518.html

Михеев рассказал о "беспредельной русофобии" стран Прибалтики

Михеев рассказал о "беспредельной русофобии" стран Прибалтики - 23.09.2022 Украина.ру

Михеев рассказал о "беспредельной русофобии" стран Прибалтики

Нет предела русофобии в странах Прибалтики и Польше. Таким мнением поделился политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

2022-09-23T06:15

2022-09-23T06:15

2022-09-23T06:15

сергей михеев

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Он напомнил годы Великой Отечественной войны, когда в доктринах гитлеровской Германии "прямо было написано, что надо сделать со славянами вообще и русскими в частности. По возможности уничтожить, остальных обратить в рабов.По его словам, если русофобии не противодействовать, "или, например, сказать им, что можно всё… Да они будут убивать просто за то, что мы русские".Ряд стран: Литва, Латвия, Эстония, Польша, — запретили россиянам въезд с шенгенскими визами. Латвия требует от россиян осудить действия власти при въезде в страну.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей михеев, новости, эксперт, литва, латвия, эстония, русофобия