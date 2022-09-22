https://ukraina.ru/20220922/1038982199.html

Построить коммунизм в глобальном масштабе. "Мирный план" от Зеленского в ООН

Построить коммунизм в глобальном масштабе. "Мирный план" от Зеленского в ООН - 22.09.2022 Украина.ру

Построить коммунизм в глобальном масштабе. "Мирный план" от Зеленского в ООН

Украина.ру, 22.09.2022

2022-09-22T14:25

2022-09-22T14:25

2022-09-22T16:08

мнения

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В среду, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН (в формате записанного выступления, хотя Россия против этого и возражала) и объявил ультиматум мировому сообществу.Да-да, не России: требования Зеленского обращены к другим странам — членам ООН. Это они должны выполнять его наставления. Не верите?Пункт первый. «Наказание агрессора».Страны члены ООН должны: лишить Россию права вето в СБ ООН «по крайней мере на время агрессии» (скромно как-то «— почему не исключить из ООН на веки вечные?); ввести санкции против российских журналистов; запретить въезд граждан России в какие-либо страны; отобрать зарубежные активы России (это уже выполнено, но Зеленский, конечно, имеет в виду передать их Украине); создать международный трибунал (Украина уже подготовила его устав).Пункт второй. «Защита жизни».Жизнь Зеленский собирается защищать своеобразно: ему нужно оружие, разведывательная информация и деньги, чтобы покупать оружие и разведывательную информацию. Тут как бы ничего нового нет — мы уже за восемь лет опытным путём выяснили, что любое выступление украинского президента сводится к «дайте денег».Из перлов.— Зеленский объяснил, почему «российские оккупанты» в Буче убитых не хоронили, а в Изюме хоронили — они там были значительно дольше. Ну, вы поняли: если бы русские задержались в Буче, они бы тоже убитых украинскими нацистами во главе с Боцманом похоронили бы. Хотя, нет, — Боцман ведь в Бучу после русских зашёл? Как у них всё сложно-то…— «Мы пытались реализовать базовые положения Устава ООН для Украины путём переговоров... Мы не можем согласиться на отложенную войну». Да-да, именно так — мы хотим переговоров, но вести переговоры не будем, потому что мы не можем согласиться на мир, потому что мир — это война (из уважения к Оруэллу можно было бы и цитату привести).Пункт третий. «Восстановление безопасности и территориальной целостности».Для этого нужно: «Ограничить цены, по которым Россия отправляет на экспорт свои энергоресурсы. Нужно сделать российские нефть и газ снова просто обычными товарами» (в переводе на русский — отказ от рыночного ценообразования, пока что только на российские нефть, газ и уголь, а дальше — как пойдёт); признать Россию государством — спонсором терроризма (да-да, Зеленский знает, что юридических оснований для этого нет — но хоть политическую декларацию на уровне парламента можно принять?).Пункт четвёртый. Тут у Зеленского что-то сломалось, потому что именно этот пункт о безопасности и территориальной целостности, но какая, по сути, разница?Смысл в том самом «Киевском договоре о безопасности», который был представлен главой Офиса президента Андреем Ермаком 13 сентября.Правда, тут есть некоторые вопросы. Например, «Киевский договор» — вообще про безопасность Украины, а не любой вообще страны. С другой стороны, он не исключает членства в НАТО, которое, по задумке, даёт лучшие гарантии…Кстати, на раннем этапе предполагалось, что гарантии, которые должна получить Украина по этому договору, в целом аналогичны гарантиям НАТО, только без обязательств, которые несут страны НАТО. В Брюсселе Зеленскому объяснили, что так делать нехорошо. Потому нынешняя концепция такая: «Я не хочу сравнивать наши предложения с гарантиями каких-либо альянсов, которые сейчас существуют на планете».Пункт пятый. «Решимость».Зеленский долго думал, что это значит, и привёл в пример голосование в ООН по поводу его выступления: 101 — за, 7 — против.Ну и общий вывод. Много говорилось о реформе ООН, а тут пришёл Зеленский и быстро предложил план реформирования. Правда, непонятно: что будет, если этот план не будет принят — Зеленский Запорожскую АЭС взорвёт?* * *Ну и в заключение — об идеологии. Что нам предлагает Зеленский?— Плановая экономика с директивно назначаемыми ценами (пятилеток не будет — в гитлеровской Германии был четырёхлетний план, на него и будем ориентироваться);— Отказ от принципа неприкосновенности частной собственности;— Примат коллективной ответственности;— Предельно жёсткие правила выезда за рубеж (правда, ОВИР уже не внутренний, а внешний орган);— Вместо суда — трибунал (над форматом нужно думать — то ли «революционный трибунал», то ли «чрезвычайная тройка»).Надо ещё определиться, как будут называть первое лицо во главе этой новой мировой конфигурации. В смысле понятно, что это будет Зеленский (хотя правильнее было бы конечно Грету Тунберг – она лучше повестке соответствует), но непонятно, будет ли он называться "генсек" или "председатель Земшара".Ах, да: особый статус Украины как мирового источника вооружённых нацистов для наведения порядка где скажут.Нет, всё же когда КПСС нам обещала коммунизм к 2000 году, мы как-то иначе это всё себе представляли…P.S.: Мы не любим конспирологических теорий, но отметим, что набор мер, необходимых для преодоления глобального изменения климата и пандемии коронавируса, выглядит очень похоже: директивные цены, ограничения на выезд, коллективная ответственность и т.п. Хотим мы того или нет, но человечество загоняют в псевдолевую повестку, навязанную транснациональным капиталом.

https://ukraina.ru/20220922/1038964355.html

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https://ukraina.ru/20220922/1038972041.html

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мнения, колонка, владимир зеленский, оон, украина, россия, андрей ермак