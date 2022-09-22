https://ukraina.ru/20220922/1038962356.html

Днепр прифронтовой. Бандеризация как условие социального коллапса

Днепр прифронтовой. Бандеризация как условие социального коллапса - 22.09.2022 Украина.ру

Днепр прифронтовой. Бандеризация как условие социального коллапса

Украина.ру, 22.09.2022

2022-09-22T09:20

2022-09-22T09:20

2022-09-22T10:10

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В бывшем Днепропетровске, сокращенном до Днепра, на этой неделе появились улицы Елизаветы II и Степана Бандеры, что четко определяет идеологические ориентиры современных властей Украины — опора на украинский фашизм и Великобританию. Переименования власти называют "избавлением от тоталитарного наследия", а таковым, похоже, считается имя лейтенанта Петра Шмидта, расстрелянного в 1906 году. "Тоталитарным наследием" был признан и композитор Михаил Глинка, улицу которого переименовали в честь британской королевы.Мэр Днепра Борис Филатов, признавая, что город его преимущественно, русскозяычный, заявил, что еще в 2015 году обещал улицу Бандеры основателю "Правого сектора"* и его другу Дмитрию Ярошу. С 2014 года Филатов заслужил прозвище "Вешатель" за его призыв давать любые обещания пророссийским протестующим, а вешать потом.До сих пор власти городов восточной и южной Украины стеснялись называть улицы именами украинских нацистов, понимая, что это вызовет, как минимум, отторжение большинства жителей региона. В Днепре власти уже лет двадцать продвигают украинский радикальный национализм, а с 2014 года местные олигархи, включая Игоря Коломойского, формировали на свои деньги националистические батальоны. Сейчас большинство из их выживших участников снова находятся на фронте.Куда меньше повезло Игорю Коломойскому, с которым сначала рассорились власти Днепра, власти США, а затем и Владимир Зеленский был вынужден ввести санкции против своего вчерашнего патрона и спонсора.На этой неделе суд отобрал у Коломойского и аэропорт Днепра, как сообщает мэр Филатов. "Более десяти лет никого не интересовал факт, что, используя аэропорт миллионного города, Коломойский монополизирует воздушное пространство. Что днепрян просто откровенно грабят запредельными ценами на авиабилеты", — написал Филатов. Ранее, отвечая на вопрос о местонахождении олигарха, Филатов заявлял, что тот "дематериализовался".Украинская элита, у которой обычно неплохой нюх, тем временем лихорадочно пытается продать дорогую недвижимость в Днепре. Распродаются целые комплексы апартаментов с подземными паркингами, террасами, бассейнами на берегу реки Днепр.Для простых жителей города настают нерадостные времена. В городе активно проводится мобилизация всех мужчин без разбора. Вместе с тем, в Днепре правоохранители отмечают резкий рост преступлений, связанных с применением оружия. Криминальная хроника ежедневно полнится новыми фактами убийств на остановках, в парках и переулках. Однако полиция и СБУ заняты преимущественно выслеживанием пророссийских граждан. На днях в Днепре была арестована инженер КБ "Южное", уроженка российской Казани, Резеда Перькова. В конструкторском бюро женщина трудилась в отделе по проектированию летательных аппаратов инженером первой категории. Обвиняют ее в передаче россиянам технической документации ОТРК "Сапсан" и ЗРК "Кильчень" (аналог ракет "Искандер).Местные власти предупреждают, что зимой в городе будет холодно, призывая женщин и детей уезжать. "Чем меньше будет нагрузка на отопительную систему, тем легче будет пережить зиму. Я с первого дня войны говорил, что в такой ситуации женщинам, пожилым людям и детям лучше переехать в более безопасное место", — сообщил Филатов, подчеркнув также, что с центральными властями ему практически не удается общаться. В нескольких районах города нет воды, а некоторые микрорайоны остаются без света. Когда сложно что-либо готовить долго, люди переходят на фаст-фуд. Однако при увеличении спроса растет цена. На Украине вермишель быстрого приготовления раньше изготовляла фабрика "Мивина" в Харькове, после начала СВО она прекратила работу, а вермишель стали завозить из Южной Кореи. В супермаркетах Днепра пачка такой вермишели стоит около 100 гри (130 р.). Непосредственно в продажу по завышенным ценам идет обычно и гуманитарная помощь, предоставленная западными фондами бесплатно, но распределяют же ее украинские власти и фонды.В городе или городских чатах еще можно услышать робкие замечания о том, что обнищание, террор вооруженных боевиков, отсутствие воды и отопления как-то связаны с "бандеризацией", но говорят об этом с оглядкой и опаской.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20220920/1038891099.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

эксклюзив, днепр, днепропетровск, новости днепра, спецоперация