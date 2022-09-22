https://ukraina.ru/20220922/1038916408.html

Бородай объяснил, почему спецслужбам киевского режима легче работать с союзниками РФ

Бородай объяснил, почему спецслужбам киевского режима легче работать с союзниками РФ - 22.09.2022 Украина.ру

Бородай объяснил, почему спецслужбам киевского режима легче работать с союзниками РФ

Солдаты и офицеры ДНР и ЛНР – бывшие граждане Украины, у которых на территориях, контролируемых киевским режимом, есть родственники, связи и интересы, поэтому киевским спецслужбам проще их шантажировать. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай

2022-09-22T07:00

2022-09-22T07:00

2022-09-22T07:00

спецоперация

новости

харьковская область

спецслужбы

киевский режим

предательство

шантаж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102312/62/1023126209_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb1a539ae7ba09bd704ec763634b6991.jpg

Он сообщил, что одной из причин, предопределившей потерю союзными войсками Харьковской области, стал “фактор предательства”.По его словам, в таких условиях отступления было не избежать.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220908/1038536167.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, новости, харьковская область, спецслужбы, киевский режим, предательство, шантаж