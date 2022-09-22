Бородай объяснил, почему спецслужбам киевского режима легче работать с союзниками РФ
Солдаты и офицеры ДНР и ЛНР – бывшие граждане Украины, у которых на территориях, контролируемых киевским режимом, есть родственники, связи и интересы, поэтому киевским спецслужбам проще их шантажировать. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
Он сообщил, что одной из причин, предопределившей потерю союзными войсками Харьковской области, стал “фактор предательства”.
Я не хочу сейчас называть ни номера, ни названия части, но был факт, когда некая часть очистила участок фронта буквально за час до удара противника. … Затем в образовавшуюся "дырку" хлынула численно превосходящая все наши возможные подразделения на фронте и все возможные резервы - намного, в десятки раз превосходящая - масса противника
По его словам, в таких условиях отступления было не избежать.
8 сентября, 06:30Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзяРоссийский гарнизон Балаклеи (Харьковская область) сражается в полуокружении, и положение у него нелёгкое, но говорить о полном окружении города нельзя. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Полный текст интервью можно прочитать здесь.