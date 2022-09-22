Бородай объяснил, почему спецслужбам киевского режима легче работать с союзниками РФ - 22.09.2022 Украина.ру
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Бородай объяснил, почему спецслужбам киевского режима легче работать с союзниками РФ
Бородай объяснил, почему спецслужбам киевского режима легче работать с союзниками РФ - 22.09.2022 Украина.ру
Бородай объяснил, почему спецслужбам киевского режима легче работать с союзниками РФ
Солдаты и офицеры ДНР и ЛНР – бывшие граждане Украины, у которых на территориях, контролируемых киевским режимом, есть родственники, связи и интересы, поэтому киевским спецслужбам проще их шантажировать. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
2022-09-22T07:00
2022-09-22T07:00
спецоперация
новости
харьковская область
спецслужбы
киевский режим
предательство
шантаж
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Он сообщил, что одной из причин, предопределившей потерю союзными войсками Харьковской области, стал “фактор предательства”.По его словам, в таких условиях отступления было не избежать.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220908/1038536167.html
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спецоперация, новости, харьковская область, спецслужбы, киевский режим, предательство, шантаж
Спецоперация, Новости, Харьковская область, спецслужбы, киевский режим, предательство, шантаж

Бородай объяснил, почему спецслужбам киевского режима легче работать с союзниками РФ

07:00 22.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Солдаты и офицеры ДНР и ЛНР – бывшие граждане Украины, у которых на территориях, контролируемых киевским режимом, есть родственники, связи и интересы, поэтому киевским спецслужбам проще их шантажировать. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
Он сообщил, что одной из причин, предопределившей потерю союзными войсками Харьковской области, стал “фактор предательства”.

Я не хочу сейчас называть ни номера, ни названия части, но был факт, когда некая часть очистила участок фронта буквально за час до удара противника. … Затем в образовавшуюся "дырку" хлынула численно превосходящая все наши возможные подразделения на фронте и все возможные резервы - намного, в десятки раз превосходящая - масса противника

Александр Бородай интервью
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы
По его словам, в таких условиях отступления было не избежать.
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 06:30
Эксперт: Балаклея сражается в полуокружении, говорить о взятии города в кольцо нельзяРоссийский гарнизон Балаклеи (Харьковская область) сражается в полуокружении, и положение у него нелёгкое, но говорить о полном окружении города нельзя. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиХарьковская областьспецслужбыкиевский режимпредательствошантаж
 
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