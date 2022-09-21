Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию - 21.09.2022 Украина.ру
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Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию
Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию - 21.09.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию
Мобилизация позволит сконцентрировать ресурсы на главных направлениях и сделать спецоперацию гораздо более быстрой и эффективной. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-21T12:55
2022-09-21T12:55
новости
спецоперация
юрий кнутов
потери всу
мобилизация
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Он заметил, что в настоящее время линия фронта составляет порядка тысячи километров, поэтому мероприятия по увеличению численности российской армии могут привести к тому, чтобы не только осуществлять постепенное продвижение, как это происходит в настоящее время, но и осуществлять прорывы и окружения противника с последующей его ликвидацией или сдачей в плен.Он добавил, что после понесённых в ходе предыдущих боёв потерь ВСУ находятся в тяжёлой ситуации, которую сравнил с положением Вермахта в конце 1944 – начале 1945 года.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, спецоперация, юрий кнутов, потери всу, мобилизация
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, потери ВСУ, мобилизация

Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию

12:55 21.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Мобилизация позволит сконцентрировать ресурсы на главных направлениях и сделать спецоперацию гораздо более быстрой и эффективной. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он заметил, что в настоящее время линия фронта составляет порядка тысячи километров, поэтому мероприятия по увеличению численности российской армии могут привести к тому, чтобы не только осуществлять постепенное продвижение, как это происходит в настоящее время, но и осуществлять прорывы и окружения противника с последующей его ликвидацией или сдачей в плен.

Сейчас мы движемся медленно, постепенно, жалея жизни наших солдат, то при соответствующей концентрации ресурсов на главных направлениях это все может происходить гораздо быстрее и эффективнее

Юрий Кнутов
Директор музея войск ПВО
Он добавил, что после понесённых в ходе предыдущих боёв потерь ВСУ находятся в тяжёлой ситуации, которую сравнил с положением Вермахта в конце 1944 – начале 1945 года.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий Кнутовпотери ВСУмобилизация
 
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