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Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию

Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию - 21.09.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию

Мобилизация позволит сконцентрировать ресурсы на главных направлениях и сделать спецоперацию гораздо более быстрой и эффективной. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-09-21T12:55

2022-09-21T12:55

2022-09-21T12:55

новости

спецоперация

юрий кнутов

потери всу

мобилизация

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Он заметил, что в настоящее время линия фронта составляет порядка тысячи километров, поэтому мероприятия по увеличению численности российской армии могут привести к тому, чтобы не только осуществлять постепенное продвижение, как это происходит в настоящее время, но и осуществлять прорывы и окружения противника с последующей его ликвидацией или сдачей в плен.Он добавил, что после понесённых в ходе предыдущих боёв потерь ВСУ находятся в тяжёлой ситуации, которую сравнил с положением Вермахта в конце 1944 – начале 1945 года.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, юрий кнутов, потери всу, мобилизация