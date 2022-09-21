https://ukraina.ru/20220921/1038931295.html
Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию
Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию - 21.09.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию
Мобилизация позволит сконцентрировать ресурсы на главных направлениях и сделать спецоперацию гораздо более быстрой и эффективной. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-21T12:55
2022-09-21T12:55
2022-09-21T12:55
новости
спецоперация
юрий кнутов
потери всу
мобилизация
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Он заметил, что в настоящее время линия фронта составляет порядка тысячи километров, поэтому мероприятия по увеличению численности российской армии могут привести к тому, чтобы не только осуществлять постепенное продвижение, как это происходит в настоящее время, но и осуществлять прорывы и окружения противника с последующей его ликвидацией или сдачей в плен.Он добавил, что после понесённых в ходе предыдущих боёв потерь ВСУ находятся в тяжёлой ситуации, которую сравнил с положением Вермахта в конце 1944 – начале 1945 года.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, юрий кнутов, потери всу, мобилизация
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, потери ВСУ, мобилизация
Кнутов рассказал, как мобилизация повлияет на спецоперацию
Мобилизация позволит сконцентрировать ресурсы на главных направлениях и сделать спецоперацию гораздо более быстрой и эффективной. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он заметил, что в настоящее время линия фронта составляет порядка тысячи километров, поэтому мероприятия по увеличению численности российской армии могут привести к тому, чтобы не только осуществлять постепенное продвижение, как это происходит в настоящее время, но и осуществлять прорывы и окружения противника с последующей его ликвидацией или сдачей в плен.
Сейчас мы движемся медленно, постепенно, жалея жизни наших солдат, то при соответствующей концентрации ресурсов на главных направлениях это все может происходить гораздо быстрее и эффективнее
Юрий Кнутов
Директор музея войск ПВО
Он добавил, что после понесённых в ходе предыдущих боёв потерь ВСУ находятся в тяжёлой ситуации, которую сравнил с положением Вермахта в конце 1944 – начале 1945 года.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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