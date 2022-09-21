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Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность на референдумах - Путин

Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность на референдумах - Путин - 21.09.2022 Украина.ру

Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность на референдумах - Путин

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в своем обращении рассказал о проведении референдумов в народных республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях

2022-09-21T09:30

2022-09-21T09:30

2022-09-21T09:37

новости

владимир путин

референдум

обращение

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Он напомнил, что парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к России с просьбой поддержать такой шаг.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, референдум, обращение