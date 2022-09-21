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Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность на референдумах - Путин
Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность на референдумах - Путин - 21.09.2022 Украина.ру
Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность на референдумах - Путин
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в своем обращении рассказал о проведении референдумов в народных республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях
2022-09-21T09:30
2022-09-21T09:30
2022-09-21T09:37
новости
владимир путин
референдум
обращение
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Он напомнил, что парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к России с просьбой поддержать такой шаг.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир путин, референдум, обращение
Новости, Владимир Путин, референдум, обращение
Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность на референдумах - Путин
09:30 21.09.2022 (обновлено: 09:37 21.09.2022)
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в своем обращении рассказал о проведении референдумов в народных республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях
Он напомнил, что парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к России с просьбой поддержать такой шаг.
Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов для того, чтобы люди могли выразить свою волю
Владимир Путин
Президент РФ