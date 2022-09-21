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"Роза ветров может развернуться в их сторону": Путин пригрозил ответом на ядерный шантаж Запада

"Роза ветров может развернуться в их сторону": Путин пригрозил ответом на ядерный шантаж Запада - 21.09.2022 Украина.ру

"Роза ветров может развернуться в их сторону": Путин пригрозил ответом на ядерный шантаж Запада

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в своем обращении заявил, что Россия задействует для своей защиты все имеющиеся средства

2022-09-21T09:17

2022-09-21T09:17

2022-09-21T10:45

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ядерное оружие

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Президент РФ Владимир Путин предупредил тех, кто ведет ядерный шантаж России, что роза ветров может развернуться в их сторону. По его словам, речь идет не только об обстрелах ВСУ Запорожской атомной электростанции, но и о высказываниях представителей государств НАТО о возможности и допустимости применения ядерного оружия против России. Территориальная целостность России, независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися средствами, подчеркнул Путин. "Те, кто шантажируют нас, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", заключил Путин.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, россия, запад, ядерное оружие