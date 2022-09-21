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"Роза ветров может развернуться в их сторону": Путин пригрозил ответом на ядерный шантаж Запада
"Роза ветров может развернуться в их сторону": Путин пригрозил ответом на ядерный шантаж Запада - 21.09.2022 Украина.ру
"Роза ветров может развернуться в их сторону": Путин пригрозил ответом на ядерный шантаж Запада
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в своем обращении заявил, что Россия задействует для своей защиты все имеющиеся средства
2022-09-21T09:17
2022-09-21T09:17
2022-09-21T10:45
новости
владимир путин
россия
запад
ядерное оружие
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Президент РФ Владимир Путин предупредил тех, кто ведет ядерный шантаж России, что роза ветров может развернуться в их сторону. По его словам, речь идет не только об обстрелах ВСУ Запорожской атомной электростанции, но и о высказываниях представителей государств НАТО о возможности и допустимости применения ядерного оружия против России. Территориальная целостность России, независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися средствами, подчеркнул Путин. "Те, кто шантажируют нас, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", заключил Путин.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, россия, запад, ядерное оружие
Новости, Владимир Путин, Россия, Запад, Ядерное оружие
"Роза ветров может развернуться в их сторону": Путин пригрозил ответом на ядерный шантаж Запада
09:17 21.09.2022 (обновлено: 10:45 21.09.2022)
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в своем обращении заявил, что Россия задействует для своей защиты все имеющиеся средства
Президент РФ Владимир Путин предупредил тех, кто ведет ядерный шантаж России, что роза ветров может развернуться в их сторону. По его словам, речь идет не только об обстрелах ВСУ Запорожской атомной электростанции, но и о высказываниях представителей государств НАТО о возможности и допустимости применения ядерного оружия против России.
"Тем, кто позволяет себе такие выражения по отношению к России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам - и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", - сказал Путин.
Территориальная целостность России, независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися средствами, подчеркнул Путин. "Те, кто шантажируют нас, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", заключил Путин.