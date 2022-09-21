"Обрел новую жизнь": Марков объяснил, почему многие государства хотят стать частью ШОС - 21.09.2022 Украина.ру
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"Обрел новую жизнь": Марков объяснил, почему многие государства хотят стать частью ШОС
"Обрел новую жизнь": Марков объяснил, почему многие государства хотят стать частью ШОС - 21.09.2022 Украина.ру
"Обрел новую жизнь": Марков объяснил, почему многие государства хотят стать частью ШОС
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) был создан для того, чтобы помочь таким странам как Таджикистан, Киргизия, Казахстан не пасть под ударами талибов*, а сейчас он обрел новую жизнь – туда приходят страны, чтобы продемонстрировать, что они не будут участвовать в санкциях США, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-09-21T06:15
2022-09-21T06:15
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Он добавил, что страны, которые присоединяются к ШОС "этим говорят Америке и Европе: "Всё! Смотрите, мы с Россией и Китаем в едином союзе, мы не будем участвовать".Полный текст интервью можно прочитать здесь.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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ШОС, Россия, Новости, США

"Обрел новую жизнь": Марков объяснил, почему многие государства хотят стать частью ШОС

06:15 21.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) был создан для того, чтобы помочь таким странам как Таджикистан, Киргизия, Казахстан не пасть под ударами талибов*, а сейчас он обрел новую жизнь – туда приходят страны, чтобы продемонстрировать, что они не будут участвовать в санкциях США, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

Саммит ШОС был создан в свое время, чтобы помочь таким странам как Таджикистан, Киргизия, Казахстан не пасть под ударами талибов. Он эту задачу выполнил блестяще. Все это было хорошо сделано. Потом он находился в спящем состоянии, сейчас обрел новую жизнь – туда приходят страны, чтобы продемонстрировать, что они не будут участвовать в американских санкциях.

Сергей Марков интервью
Сергей Марков
политолог
Он добавил, что страны, которые присоединяются к ШОС "этим говорят Америке и Европе: "Всё! Смотрите, мы с Россией и Китаем в едином союзе, мы не будем участвовать".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
15 сентября, 07:44
Теперь под эгидой Тимура. Что решит саммит ШОС в Самарканде
 
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