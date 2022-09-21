https://ukraina.ru/20220921/1038892160.html

"Обрел новую жизнь": Марков объяснил, почему многие государства хотят стать частью ШОС

"Обрел новую жизнь": Марков объяснил, почему многие государства хотят стать частью ШОС - 21.09.2022 Украина.ру

"Обрел новую жизнь": Марков объяснил, почему многие государства хотят стать частью ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) был создан для того, чтобы помочь таким странам как Таджикистан, Киргизия, Казахстан не пасть под ударами талибов*, а сейчас он обрел новую жизнь – туда приходят страны, чтобы продемонстрировать, что они не будут участвовать в санкциях США, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-09-21T06:15

2022-09-21T06:15

2022-09-21T06:15

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Он добавил, что страны, которые присоединяются к ШОС "этим говорят Америке и Европе: "Всё! Смотрите, мы с Россией и Китаем в едином союзе, мы не будем участвовать".Полный текст интервью можно прочитать здесь.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ukraina.ru/20220915/1038729846.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

шос, россия, новости, сша