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"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США
"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США - 21.09.2022 Украина.ру
"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США
Бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что у Украины нет оснований держать олигарха Коломойского у себя, если США потребуют его выдачи
2022-09-21T04:15
2022-09-21T04:15
2022-09-21T04:15
новости
украина
игорь коломойский
обыски
сша
олигарх
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После обысков у украинского олигарха Игоря Коломойского США вполне могут потребовать его выдачу, считает Царёв. Причем Украина не сможет отказать Соединенным Штатам, потому что олигарх лишен украинского гражданства, отметил эксперт.Однако, по информации экс-депутата, соответствующего ордера пока еще нет ни на Украине, ни в Америке.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220728/1036966593.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, игорь коломойский, обыски, сша, олигарх
Новости, Украина, Игорь Коломойский, обыски, США, олигарх
"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США
Бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что у Украины нет оснований держать олигарха Коломойского у себя, если США потребуют его выдачи