"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США - 21.09.2022 Украина.ру
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"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США
"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США - 21.09.2022 Украина.ру
"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США
Бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что у Украины нет оснований держать олигарха Коломойского у себя, если США потребуют его выдачи
2022-09-21T04:15
2022-09-21T04:15
новости
украина
игорь коломойский
обыски
сша
олигарх
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После обысков у украинского олигарха Игоря Коломойского США вполне могут потребовать его выдачу, считает Царёв. Причем Украина не сможет отказать Соединенным Штатам, потому что олигарх лишен украинского гражданства, отметил эксперт.Однако, по информации экс-депутата, соответствующего ордера пока еще нет ни на Украине, ни в Америке.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220728/1036966593.html
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452
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новости, украина, игорь коломойский, обыски, сша, олигарх
Новости, Украина, Игорь Коломойский, обыски, США, олигарх

"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США

04:15 21.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкА.Турчинов провел совещание в Киеве с главами областных администраций
А.Турчинов провел совещание в Киеве с главами областных администраций - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что у Украины нет оснований держать олигарха Коломойского у себя, если США потребуют его выдачи
После обысков у украинского олигарха Игоря Коломойского США вполне могут потребовать его выдачу, считает Царёв.
Причем Украина не сможет отказать Соединенным Штатам, потому что олигарх лишен украинского гражданства, отметил эксперт.
В США против него возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас Коломойский надеется пересидеть Байдена. Но его арест возможен. Сначала арест, а потом выдача.
Олег Царев
Олег Царёв
Экс-депутат Украины
Однако, по информации экс-депутата, соответствующего ордера пока еще нет ни на Украине, ни в Америке.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Игорь Коломойский
28 июля, 13:52
В Киеве не исключили передачу Коломойского СШАУкраинского олигарха Игоря Коломойского могут выдать США, но информация пока не подтверждена, об этом в интервью YouTube-каналу Breakfast Show рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко 28 июля
 
НовостиУкраинаИгорь КоломойскийобыскиСШАолигарх
 
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