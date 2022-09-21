https://ukraina.ru/20220921/1038888569.html

"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США

"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США - 21.09.2022 Украина.ру

"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США

Бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что у Украины нет оснований держать олигарха Коломойского у себя, если США потребуют его выдачи

2022-09-21T04:15

2022-09-21T04:15

2022-09-21T04:15

новости

украина

игорь коломойский

обыски

сша

олигарх

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После обысков у украинского олигарха Игоря Коломойского США вполне могут потребовать его выдачу, считает Царёв. Причем Украина не сможет отказать Соединенным Штатам, потому что олигарх лишен украинского гражданства, отметил эксперт.Однако, по информации экс-депутата, соответствующего ордера пока еще нет ни на Украине, ни в Америке.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220728/1036966593.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, игорь коломойский, обыски, сша, олигарх