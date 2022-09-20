https://ukraina.ru/20220920/1038886289.html

Воевать до конца: во что верят украинцы

Воевать до конца: во что верят украинцы - 20.09.2022 Украина.ру

Воевать до конца: во что верят украинцы

Украина.ру, 20.09.2022

2022-09-20T10:54

2022-09-20T10:54

2022-09-20T11:15

эксклюзив

украина

россия

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война

социология

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переговоры

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Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные опроса двух тысяч граждан Украины, проведённого 7—13 сентября. Полученные данные касались всего нескольких общественно-значимых вопросов — готовности к компромиссам, отношению к «нарративу раскола» в украинском руководстве и к послевоенному урегулированию.Интересно, что не опрашивались только жители Крыма и Донбасса, а также эмигранты, выехавшие за рубеж. Жители территорий, «оккупированных» после 24 февраля, опрашивались на общих основаниях (опрос был телефонным), но их число в выборке составило всего 0,3%, против обычных 2,5—4%.Готовность к территориальным уступкамРеспондентам были предложены два варианта ответа:1. «Чтобы достичь мира и сохранить независимость, Украина может отказаться от некоторых из своих территорий» — 8%. В июле и мае эту позицию выбрали 10%.2. «Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказаться от любой из своих территорий, даже если война будет длиться дольше, и будут угрозы для сохранения независимости» — 87% (в предыдущих опросах — 84—82%).Разумеется, точность такого рода опросов в военное время ниже плинтуса, и в КМИС это, конечно, понимают. Удивительно, что люди в принципе выбирают позицию, присоединение к которой тянет на полноценное уголовное дело. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что число противников каких-либо территориальных уступок — намного больше 50%.В целом же, ничего особенно нового: на протяжении последних восьми лет опросы показывали, что украинцам нужен не мир, а победа. Даже если ценой поражения будет утрата не территориальной целостности, а независимости страны в принципе (вы всё ещё удивляетесь, как украинцам не удавалось сохранять государственность сколько-нибудь длительное время?)."Нарратив раскола"Ряд вопросов касались веры в готовность украинских властей воевать до последнего украинца. Тут граждане испытывают определённый оптимизм.Украинцы не верят в наличие серьёзных противоречий между политическим руководством и военным командование – такой точки зрения придерживается 71% опрошенных. Противоположной – всего 14%.Опрошенные не верят, что украинское руководство готово пойти на неприемлемые уступки России – так считает 87%. Подозревают президента в "зраде" всего 5%.Верят украинцы и в то, что "Запад нам поможет" – 73% опрошенных полагают, что "Запад продолжает в меру возможностей серьёзно помогать Украине. Запад хочет, чтобы война закончилась на приемлемых для Украины условиях".Напомним, что неприемлемое условие – потеря хотя бы небольшой части украинской территории. А вот всю страну терять можно – украинцы не против.Украинцы не верят в плаксивые ролики с фронта. Полагают, что "руководство Украины не уделяет должного внимания нашим защитникам – их часто бросают в бой без подготовки, боеприпасов и поддержки" всего 24% опрошенных. Иначе считают 60%.И только в вопросе относительно личного финансового интереса наблюдается относительный баланс – в том, что украинские чиновники не наживаются на войне и не разворовывают оружие, уверен всего 51% опрошенных. Правда, противоположной точки зрения придерживается 29% – остальные не смогли ответить на вопрос.Послевоенное урегулированиеВопросы касались тех, кто виновен в поражениях первого периода конфликта.58% опрошенных полагают, что сейчас надо сохранять единство любой ценой, а виновных "возможных просчетах в подготовке Украины к войне" надо судить уже после "победы". Иначе считает 31%.В пользу последних говорит то, что до сих пор так и не было серьёзных попыток привлечь к ответственности виновных в потере Крыма. Ну а победителей вообще не судят.По-доброму относятся опрошенные и к жителям "оккупированных территорий" – только 12% считают, что они "действительно поддерживают русских или просто безразлична Украина", а 72% полагают, что они "являются жертвами обстоятельств". А сами вполголоса поют гимн и "батько наш Бандера"… Последнее, пожалуй, преувеличение, но первое суждение справедливо: за тридцать лет люди свыклись с украинской государственностью и, попав в состав другого государства, пребывают в растерянности.РезюмеСостояние общественного мнения на Украине в целом благоприятно для "партии войны". Потери на фронте и экономический кризис практически никак не отразились на готовности украинцев оказывать сопротивление российской "агрессии" и сохранении сплоченности общества вокруг власти. Даже люди, испытывающие сомнения в героических достоинствах Зеленского, уверены, что русские всё равно хуже.Вот с опорой на такую социологию Михаил Подоляк и говорит: "война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе. Нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий". Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Всё остальное – производное от этого".

https://ukraina.ru/20220825/1038100336.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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эксклюзив, украина, россия, спецоперация, война, социология, социологи, переговоры